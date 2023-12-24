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Bublik1
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
Немецкий концерн не ставит точных сроков, что вызывает большие сомнения относительно реализации подобного проекта

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Известно, что Германия испытывает острую нехватку танков. Значительная часть техники, которая могла выполнять боевые задачи, ушла в Украину, а сегодня военные вынуждены снимать оставшиеся машины с хранения и спешно их модернизировать. Выпускать новые Leopard 2 нецелесообразно, а темпы переоборудования крайне медленные. Мало того, после боевого применения Leopard 2А6 в степях Запорожья стало очевидно, что современные немецкие танки имеют массу проблем и плохо подготовлены для противостояния хорошо вооружённому противнику. Может показаться, что Германия в тупике, но на самом деле у Шольца в рукаве есть туз, и имя ему KF51 Panther. Танк анонсировали в 2022 году, а Rheinmetall уверяет, что речь о суперсовременном ОБТ, который сможет стать одним из самых массовых в Европе и обладает значительными преимуществами перед существующими аналогами. На самом деле с момента анонса прошло слишком мало времени, поэтому насмешки, которые звучат в адрес немецкого концерна, носят довольно странный характер. Давайте вспомним, насколько давно был анонс Арматы, а между тем массового производства танка следующего поколения так и нет, а перспективы его туманны. 

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Зная о проблемах с российским танком, довольно странно критиковать немцев за медлительность и нерасторопность, но это не все проблемы, которые есть у Rheinmetall. Всё дело в том, что концерн ещё осенью рассказал о своих планах построить в Украине масштабное производство. Тогда были подписаны соответствующие документы и создано предприятие Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC. Теоретически, оно будет заниматься сборкой танков, но пока неясно, когда и в каких количествах техника начнёт выпускаться. В настоящее время существуют планы, о которых мы немного поговорим. Первым делом, когда завод всё же будет построен, он начнёт заниматься ремонтом и техобслуживанием боевой техники. Немецкие аналитики утверждают, что это позволит сэкономить часть денег, которые идут польским подрядчикам. Следом за этим стартует выпуск БТР Fuchs Fox и БМП Lynx на украинской территории. Как вы уже догадались, сроки не определены, но особый интерес вызывают планы наладить выпуск KF51 Panther.

Оценка танка не окончательная, поскольку существует всего несколько машин для обкатки тех или иных технологий. Мало того, эксперты уверяют, что танк и вовсе находится в стадии разработки, а его анонс стал неплохим пиар-ходом и не имеет под собой реальных предпосылок. И всё же, Rheinmetall упрямо говорит о намерении выпускать KF51 Panther в Украине и даже опубликовал эти заявления на официальном сайте. Но и это не всё, ведь немцы намерены производить 400 машин в год. Подобные слова вызывают у экспертов улыбку, поскольку за 35 лет Германия смогла выпустить 3600 единиц Leopard 2 в различных модификациях. Трудно представить, как только одно украинское предприятие наштампует за те же 30 лет немалые 12 000 KF51 Panther. А ведь основное производство сосредоточено в Германии, где даже в лучшие годы не могли выпускать столько военной техники. Вообще, это далеко не все сложности, которые ожидают немецкий концерн на пути к осуществлению своего плана. Считается, что предприятие не будет завершено и введено в эксплуатацию. 

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Сегодня отношения между Россией и Германия довольно прохладные, а немецкая военная техника стреляет по русским солдатам. Ожидать в такой ситуации поблажек не стоит, а значит завод может быть уничтожен ещё до того, как будет завершено его строительство. В итоге аналитики полагают, что заявления Rheinmetall больше похожи на рекламный ход, поскольку других возможностей выразить поддержку украинским властям у концерна пока нет. Что до удобства в логистике, о котором так много пишут немецкие эксперты, то Украина находится не так далеко. Самолёты с танками долетают до Польши, а после технику можно перебрасывать с помощью железнодорожного сообщения. Эта транспортные цепочки в Украине хорошо развиты, поэтому рассказы о большой экономии также вызывают некоторые сомнения. Единственное, что можно получить – это возможность быстрого ремонта техники недалеко от места ведения боевых действий. Но это уже напоминает фантастические истории, ведь было бы странно, если бы завод Rheinmetall обслуживал танки на территории Украины, а армия РФ смотрела на это сквозь пальцы. 

#военные технологии #танки #rheinmetall #kf51 panther
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