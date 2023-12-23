Информацией поделились авторы портала CNews

Не секрет, что на китайских торговых площадках можно встретить как качественную электронику, так и массу контрафактной продукции. Часто разобраться в подлинности товара бывает сложно, а эксперты пытаются предостеречь покупателей, которые обращают внимание на скидки и невероятные предложения от нечистоплотных продавцов. В продаже встречаются поддельные видеокарты, которые на поверку оказываются старыми графическими чипами из далёкого прошлого. Как оказалось, куда больше мошенников торгует твердотельными накопителями, а проблема вышла за пределы Китая и докатилась до российского рынка. Любопытной информацией поделились представители портала CNews. Полный текст материала вы можете прочесть по ссылке в конце материала, а мы остановимся на контрафактных SSD в Ozon.

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По данным источника, на очередную подделку наткнулся один из авторов CNews, когда искал для себя карманный накопитель. В продаже был обнаружен SSD за 1800 рублей, который имел объём 32 Тб. Стоит отметить, что твердотельных накопителей с такой ёмкостью на рынке крайне мало, а цены там на два порядка выше. Например, SSD SanDisk Extreme Pro Portable V2 на 4 Тб стоит около 47 тысяч рублей на этой же площадке, тогда как карманные твердотельные накопители на 4 Тб там можно купить за 12 тысяч рублей. Представители CNews заинтересовались данной темой и обнаружили целую россыпь поддельных SSD разного объёма. Важно отметить, что действующее законодательство РФ запрещает продажу фальшивок, а редакция обратилась к представителям Ozon с вопросами о наличии системы отслеживания поддельных товаров. Неясно, как продавцы смогли обойти систему, если она вообще существует. Найденный накопитель называется XiaomiSSD-DK006, но точно известно, что китайская компания не выпускала устройств с подобной маркировкой.

Далее на Ozon было обнаружено ещё несколько десятков моделей SSD с ценами до 2000 рублей, которые являются фальшивыми, поскольку реальный объём далёк от заявленного на 32 Тб. Что любопытно, один из товаров сильно похож на накопитель производства Xiaomi, но имеет шильдик HP и называется HPSSD-DK006. Все обнаруженные на Ozon фальшивые SSD объединяет несколько признаков. Прежде всего они продаются магазинами с неизвестными названиями по типу weipin, RUIYU, weixuan и другими. Доставка производится только из китайских городов Фуцзянь и Хунань, а значит территориально товара в РФ нет. Похожие твердотельные накопители широко представлены на AliExpress, но там есть и откровенные тяжеловесы на 64 Тб, которые стоят 3900 рублей и предлагают бесплатную доставку. На YouTube есть масса роликов, авторы которых рассказывают о значительном количестве поддельных SSD на российском рынке. На проблему жалуются обычные пользователи, а эксперты рассказали, что внутри накопителей установлена дешёвая карта microSD минимального объёма. Несмотря на это устройство будет упрямо показывать объём 32 Тб, поскольку мошенники уделяют особое внимание именно программной части.

Судя по всему, многие жители России не разбираются в том, сколько может стоить накопитель большого объёма. В комментариях к фальшивым продуктам есть обманутые покупатели и те, кто хотят предупредить других, указывая на то, что нельзя купить SSD на 32 Тб по стоимости, аналогичной сотне яиц. Представители Ozon уверяют, что строго следят за подделками, а все товары проходят проверку перед публикацией. Несмотря на это мошенники умудряются обманывать систему, хотя и должен предоставить все необходимые документы перед размещением товара на площадке. Кроме того, потенциальный покупатель имеет право запросить документацию через службу поддержки маркетплейса. В Ozon рассказали, что стараются реагировать на жалобы оперативно, а после начала проверки подделку уже нельзя купить. После обращения CNews, представители Ozon действительно заблокировали несколько товаров, но окончательно решить проблему с фальсификатом пока не удалось. Что странно, на Wildberries и «Яндекс Маркет» ничего похожего не наблюдается. Эксперты как следует покопались в каталогах этих маркетплейсов, но так и не смогли найти там подделки.

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Представители «Яндекс Маркета» отметили, что при заключении контракта продавцы обязуются соответствовать требованиям российского законодательства. Команда проверки качества товаров на площадке ведёт постоянный мониторинг ассортимента и занимается обработкой обращений от пользователей. Одновременно с этим присутствуют автоматические системы, которые созданы для выявления подозрительных товаров и производителей. При подтверждении подлинности товаров проводятся дополнительные проверки, включая контрольные закупки и взаимодействие с производителями для выявления подделок. Продавцам также требуется предоставлять необходимую документацию на товары. Представители Wildberries сообщили о внедрении сервиса «Цифровой арбитраж», который позволяет правообладателям общаться с продавцами и запрашивать документы, подтверждающие подлинность продукции. В случае, если нужные документы не предоставляются, товар тут же удаляется с маркетплейса. В «Яндекс Маркете» признают, что окончательно решить проблему подделок сложно, но в настоящее время доля фальсификата на площадке не превышает 0.01%, а мошенников постоянно отлавливают и блокируют. Больше информации по ссылке: https://safe.cnews.ru/news/top/2023-12-22_ozon_massovo_prodaet_rossiyanam