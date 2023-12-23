Забастовка может привести к стремительному подорожанию продуктов питания по всей Германии

Многие эксперты удивляются тому, с какой готовностью Шольц идёт на все авантюры Белого дома. Отмечается, что первые месяцы после начала СВО Германия занимала взвешенную позицию, но после подрывов Северных потоков всё резко изменилось. По мнению Сеймура Херша, причина лежит на поверхности. Лауреат Пулитцеровской премии утверждает, что речь идёт о простом шантаже. Оказывается, Байден знал о намерении немецкого правительства придерживаться тактики невмешательства в Украинский конфликт, поэтому не оставил Шольцу выбора. Канцлер выбирал между решительными действиями и риском оставить население без тепла зимой 2022 года. Вот только после того, как трубопровод ушёл на дно, США смогли шантажировать власти Германии, поскольку имели возможность закрыть дыру, образовавшуюся после ухода России с немецкого рынка. В какой-то момент канцлеру не оставили выбора, ну а мы знаем, что янки умеют пользоваться шантажом и угрозами. Уже почти год Шольц активно участвует в украинском конфликте и гордится тем, что под его руководством ВСУ получили огромную военную помощь. При этом канцлер не собирается останавливаться.

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Так, в планах передача Киеву оружия на 11 миллиардов долларов, но случится это не за один год, а растянется до 2026. Не факт, что украинские власти протянут так долго, но пока всё идёт к тому, что Америка хочет сбросить военную помощь ВСУ на плечи Европы, а бюджет Германии не бездонный. Нужно урезать некоторые направления, вот только получатели субсидий упираются и не хотят уходить от большой кормушки. Одними из первых против таких действий Шольцы выступили местные фермеры. Оказывается, политика канцлера может привести к тому, что эти ребята совокупно потеряют до 950 миллионов евро бюджетных денег. Представители фермеров считают себя группой, способной защитить свои интересы и уверены в широкой поддержке населения. В ходе интервью новостному порталу NIUS отмечается, что фермеры отказываются жертвовать своими правами ради заполнения огромной дыры в федеральном бюджете. Германия остро нуждается в сокращении расходной части на 17 миллиардов евро, но пока сталкивается с нежеланием населения экономить деньги, которые до этого отправились в Киев.

Официальная петиция в поддержку фермеров против отмены государственной помощи по дизелю для сельскохозяйственной техники и отмены налоговых льгот для сельхозтехники собрала более 1 миллиона подписей всего за четыре дня. Это значит, что рядовые немцы поддерживают фермеров. Эксперты полагают, что население помнит о резком подорожании продуктов в 2022 году и больше не хочет экспериментов. Ну а фермеры вполне могут парализовать продуктовый рынок страны, что приведёт к крайне нежелательным последствиям. Если в магазинах Германии сформируется дефицит продуктов питания, то падающие рейтинги Шольца и «светофорной коалиции» увлекут за собой и действующие власти. Но проблема даже не в забастовках и митингах, ведь сокращения бюджетных дотаций могут привести к закрытию предприятий, что неминуемо отразится на продуктовой корзине в худшую сторону. Многие фермеры полагают, что планы правительства могут иметь непредсказуемые последствия, так как банкротство аграриев вынудит власти приступить к экспорту продуктов питания. Первым делом это действительно приведёт к росту цен, попутно увеличив нагрузку на длинные логистические маршруты. Поток грузовиков увеличит выбросы, а ведь правительство уже сокращает субсидия в сферу климатической борьбы, что осложнит и без того ухудшающееся положение.

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Одним словом, немцы не хотят отдавать свои деньги украинцам, а эксперты подсчитали, что в настоящее время более 250 тысяч фермерских хозяйств страны пользуются государственными программами субсидирования. Благодаря этим мерам, фермеры получают компенсацию в размере 21 евроцента за каждый литр дизеля, используемый в сельскохозяйственной технике. Это довольно внушительная помощь, а фермеры требуют, чтобы власти не забывали, кто их кормит, ведь отмена компенсаций и налоговых льгот невыгодна ни одной стороне. Представители фермеров уже вышли на крупную демонстрацию в Берлине. По словам президента Немецкого крестьянского союза, это только начало. Йоахим Руквид уверен, что власти осознают последствия противостояния с фермерами и обещает сильно осложнить жизнь Шольцу. Так, если канцлер не остановит давление на фермеров, то уже 8 января забастовка охватит всю страну, а отгрузка продуктов питания прекратится. Эксперты отмечают, что давление общественности на Берлин настолько велико, что фракция СвДП, входящая в правящую коалицию, объявила о намерении воспользоваться правом вето, заблокировав план изменения в бюджет. Фактически, партия выступает против министра финансов, который является членом СвДП. Одновременно с этим в прессе всё чаще пишут о разочаровании рядовых немцев, ведь правящие элиты забыли о своих обещаниях.