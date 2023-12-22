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Bublik1
Японская Astellas отказалась от поставок важного антибиотика в Россию без объяснения причин
Под санкции попал довольно популярный вильпрафен

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Уже давно очевидно, что санкции, которые были введены против России, не имеют ничего общего с демократией и нарушают многие гуманитарные международные соглашения. Например, европейские и американские политики мечтают конфисковать миллиарды долларов, принадлежащие российским банкам. Мало того, значительные суммы уже заблокированы, а подобные действия вступают в противоречия с принципами охраны частной собственности. Вообще, примеров множество, а в качестве самого очевидного можно назвать блокировку сферы развлечений. Ясно, что власти не играют в компьютерные игры, а значит уход крупных студий и дальнейшие санкционные действия – это прямое вредительство по отношению к обычным жителям России. Но если сферу развлечений, транспорт и другие санкции ещё можно было объяснить сферой интересов бизнеса, то действия фармацевтических компаний не имеют оправдания. 

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Как стало известно, японская фармацевтическая компания Astellas объявила о решении прекратить продажу антибиотика вильпрафен в России. Другое название препарата джозамицин, а под санкции попадёт также вильпрафен солютаб. Представители заводов «Ортат» и «Зио-Здоровье» уже подтвердили, что компания Astellas прекращает выпуск антибиотика, но заявили, что это не повлияет на выпуск остальных лекарственных средств. Производитель не поясняет, с чем связана такая избирательность, ведь вильпрафен пользуется высоким спросом и считается одним из наиболее важных при лечении ряда заболеваний. По данным Министерства здравоохранения РФ, запасов антибиотика в медицинских учреждениях хватит на примерно полгода. Таким образом бить тревогу пока рано, поскольку ещё какое-то время удастся поддерживать стабильные поставки в необходимом объёме. Медики напоминают, что антибиотик вильпрафен, содержащий действующее вещество джозамицин, широко применяется в лечении инфекций различных органов и систем. Он используется для борьбы с инфекциями дыхательных путей, органов ЛОР, кожи, ЖКТ и других заболеваний.

По данным Минздрава РФ, после полного прекращения доступа к антибиотику, в качестве альтернативы можно рассматривать другие лекарственные препараты с действующими химическими соединениями азитромицина и кларитромицина. Медики утверждают, что вильпрафен стоит относить к значимым, поэтому не исключено, что российские производители примут решение о получении принудительной лицензии на выпуск препарата. Речь идёт о так называемом дженерике. Это лекарства, которые точно копируют химический состав известных препаратов, но выпускаются на основе бесплатного лицензирования. Согласно действующим международным законам, право на выпуск дженерика получают любая компания в мире после истечения определённого срока после начала официального производства оригинала. В этом случае дженерик не считается нарушением интересов законодательства, но есть и другие способы решения данной проблемы. 

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Поскольку японская Astellas отказывается от добровольного лицензирования, производство может начаться на основе государственного регулирования в виде получения принудительной лицензии. Благодаря этому лекарственное средство продолжит поступать в аптеки и медучреждения в полном объёме, но не будет поставляться на экспорт. Подобное решения точно не понравится японской Astellas, но считается волне логичным ответом со стороны Минздрава РФ. Отдельно отмечается, что российские аптеки уже сталкиваются с недостатком других популярных лекарств, таких как «Страттера» («Атомоксетин») от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и препарата «яквинус» от артрита. Это вызвало беспокойство среди населения в различных регионах страны, где обнаруживается отсутствие этих лекарственных препаратов в продаже. Когда и каким образом проблема будет решаться, пока неясно. Но тот факт, что обеспечить население лекарствами нужно в кратчайшие сроки, не вызывает никаких сомнений. 

#санкции #антибиотики #вильпрафен #джозамицин #лекарственные средства
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