Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Abrams признаны опасными для жизни танкистов и приводят к появлению тяжёлых травм головного мозга
По данным The New York Times, бойцы, имевшие длительный контакт с танками, становятся агрессивными и имеют различные психические расстройства

реклама

Разработка любой современной техники сопряжена с множеством вызовов. Требуется не только догнать и перегнать конкурентов, но и уложиться в бюджет, поскольку далеко не все страны могут себе позволить потратить на военную сферу триллион долларов. Но даже в США, где деньги льются рекой, стараются экономить, оптимизируя производство и предпочитая заниматься модернизацией, уже хорошо зарекомендовавших себя боевых единиц. Но чем сложнее техника, тем больше неприятностей она может доставить во время эксплуатации, а предусмотреть всё просто невозможно. При этом производители делают всё, чтобы неприятные инциденты не вышли на поверхность, а сегодня мы разберём американский ОБТ, который стал символом победы армии США в нескольких конфликтах. 

реклама

По мнению The New York Times Министерство обороны США явно играет не по правилам, поскольку игнорирует опасности, которые таит эксплуатация Abrams. Недавно военное ведомство опубликовало список из 14 типов вооружений, которые могут представлять угрозу для здоровья американских военнослужащих. Вот только знаменитый танк не попал в перечень, хотя эксперты утверждают, что такой вывод стал результатом манипуляций и игнорирует проблемы, с которыми сталкиваются экипажи Abrams. В пример приводится Кристиан Бейер, который на протяжение 23 лет был частью национальной программы. Старший сержант долгое время обучал молодых курсантов управлять танком, но в 2020 году во возрасте 38 лет врачи стали замечать изменения в его психическом состоянии.  Вначале у Байера появились проблемы со сном, речь стала неясной, заметно повысился уровень агрессии, а в итоге боец даже попал в конфликтную ситуацию, толкнув жену. Дошло до того, что Байер схватился за нож, и только помощь товарищей удержала его от крайне опасных действий. Близкие старшего сержанта предположили, что такое поведение связано с постоянным воздействием шума от выстрелов танка, с которыми инструктор постоянно контактировал. Вот только вместо проведения медицинского обследования, командование решило наказать сержанта, уволив его после понижения звания. 

После увольнения Бейер начал терять контроль над собой, бросив семью и превратился в обычного бомжа. В октябре его арестовали за угрозы ножом двум мужчинам и попытку сбить их на машине. В настоящее время он ожидает суда по уголовным обвинениям. Эксперты утверждают, что порог взрывобезопасности для пушек Abrams считается устаревшим и ненадёжным. Показатель оценивается на основе максимального давления взрывной волны, что важно для защиты ушей, но не обеспечивает адекватную защиту мозга. Оружие, которое значится в списке потенциально опасных для здоровья, находится ниже этого порога, но военнослужащие, которые им пользуются, неоднократно сообщали о симптомах, похожих на сотрясение мозга. Например, артиллеристы, стрелявшие из гаубицы M777, часто рассказывают о психических проблемах, а в последствие у некоторых даже обнаруживались закрытые черепно-мозговые травмы. Всё это факторы, на которые ещё 20 лет назад никто не обращал внимания, но проблема становится всё более заметной, а общественность требует от властей найти решение. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты утверждают, что Abrams генерирует мощный шум, который требует двойную защиту ушей и мозга для военнослужащих, находящихся в пределах 250 метров. Кроме того, во время стрельбы нужно отходить от машины на расстояние 9 метров и дальше, поскольку это грозит различными травмами мозга. Сложность в том, танкисты часто держат верхние люки открытыми, из-за чего звуковая волна от взрыва оказывается внутри отсека танка. В этот момент громкость превышает 172 децибела, что соответствует рёву реактивного двигателя самолёта. Как уже было сказано выше, танкистам в этот момент требуется двухуровневая защита, включающая уши и головной мозг, тогда как многие члены экипажа Abrams игнорируют даже первое правило. Согласно официальным данным, армия США за 20 лет не зарегистрировала ни одного случая черепно-мозговой травмы, связанной со стрельбой из Abrams, но такая статистика идёт в разрез с данными экспертов. Последние основываются на результатах многочисленных медицинских экспертиз, а также психологических проблем, с которыми столкнулись танкисты. Многие из тех, кто долгое время управлял Abrams или обучал других это делать, не способны контролировать свой гнев, имеют проблемы с законом и в целом слишком агрессивны. Долгие годы такое поведение принималось за наличие психического расстройства. Похоже, виноваты микротравмы, полученные головным мозгом человека. 

#танки #интересное #abrams #военные технлогии
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Талибан начал восстанавливать советскую и американскую бронетехнику для своей армии
Немецкое СМИ: Украине не хватает военных для обучения на танки Leopard 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
59
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
9
«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50%
+
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
3
ВМС США получили первый гигантский подводный беспилотник
2
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
1
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Представлена самая большая в мире ветряная турбина, которая устойчива к тайфунам
1
EU оценила эффективность контроля чатов, но критики считают отчет неубедительным
+
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
1
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
4
Politico: Россия конфискует энергетические активы у недружественных стран Европы
1
В России растет зависимость рынка от товаров из Китая
5
Армия получает первые системы залпового огня 9К57-1 «Ураган-1»
+

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
5
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
10
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
35
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
9
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
17
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
16

Сейчас обсуждают

Прямоточный Аудиофил
20:09
Ну а чо вы хотели? Сразу было понятно, что дядя Илон открыл контору для отмывания бабла.
Проекту Hyperloop пришел конец
ЧatoБoт
20:09
Не, не так, автор. Правильно так: Нидерланды начали подготовку к подготовке рассмотрения вопроса по отправке 18 истребителей F-16 на Украину.
Власти Нидерландов разрешили передать Украине истребители F-16
Блейд
20:04
Щя 10% нищей красноты будет про память спамить . Ведь больше и похвастаться нечем
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
32Влад32
20:04
А ведь еще пару лет назад ничто не предвещало беды. С чего бы все началось?
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
Александр Пурвин
20:04
отзывам их с незалежной обратно на завод изготовитель до утранения брака🤣
Abrams признаны опасными для жизни танкистов и приводят к появлению тяжёлых травм головного мозга
Прямоточный Аудиофил
20:01
Статистика от жизненных реалий отличается разительно. Нивидия заносит чемоданы всем маркетплейсам и гейм-сторам чтобы те нагло врали. Все вокруг на картах АМД, нвидий 1 на 10 от амд.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Kira625
19:59
> Вам предложили один кабель вместо двух/трех/четырех, вам предложили удобный кабель-менеджмент, вам предложили красивый внешний вид, а вы все недовольны и пытаетесь найти проблемы там, где их нет)) ...
CableMod отзывает угловые 12VHPWR адаптеры v1.0/1.1, владельцам нужно прекратить их использование
Джон Коннор
19:59
Шикарно )))
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Serezhka
19:57
И почему же карты АМД никто не покупает? Ай-яй-яй. Наверное владельцы Нвидии, коих 85% по статистике Стима - тупое необразованное быдло, поддавшееся фанатизму, которых разводят на деньги и обманывают.
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
Мегавольт
19:48
Все достойное давно уже лежит на холодном хдд. И Трисс все равно классная)).
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем