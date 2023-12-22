По данным The New York Times, бойцы, имевшие длительный контакт с танками, становятся агрессивными и имеют различные психические расстройства

Разработка любой современной техники сопряжена с множеством вызовов. Требуется не только догнать и перегнать конкурентов, но и уложиться в бюджет, поскольку далеко не все страны могут себе позволить потратить на военную сферу триллион долларов. Но даже в США, где деньги льются рекой, стараются экономить, оптимизируя производство и предпочитая заниматься модернизацией, уже хорошо зарекомендовавших себя боевых единиц. Но чем сложнее техника, тем больше неприятностей она может доставить во время эксплуатации, а предусмотреть всё просто невозможно. При этом производители делают всё, чтобы неприятные инциденты не вышли на поверхность, а сегодня мы разберём американский ОБТ, который стал символом победы армии США в нескольких конфликтах.

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По мнению The New York Times Министерство обороны США явно играет не по правилам, поскольку игнорирует опасности, которые таит эксплуатация Abrams. Недавно военное ведомство опубликовало список из 14 типов вооружений, которые могут представлять угрозу для здоровья американских военнослужащих. Вот только знаменитый танк не попал в перечень, хотя эксперты утверждают, что такой вывод стал результатом манипуляций и игнорирует проблемы, с которыми сталкиваются экипажи Abrams. В пример приводится Кристиан Бейер, который на протяжение 23 лет был частью национальной программы. Старший сержант долгое время обучал молодых курсантов управлять танком, но в 2020 году во возрасте 38 лет врачи стали замечать изменения в его психическом состоянии. Вначале у Байера появились проблемы со сном, речь стала неясной, заметно повысился уровень агрессии, а в итоге боец даже попал в конфликтную ситуацию, толкнув жену. Дошло до того, что Байер схватился за нож, и только помощь товарищей удержала его от крайне опасных действий. Близкие старшего сержанта предположили, что такое поведение связано с постоянным воздействием шума от выстрелов танка, с которыми инструктор постоянно контактировал. Вот только вместо проведения медицинского обследования, командование решило наказать сержанта, уволив его после понижения звания.

После увольнения Бейер начал терять контроль над собой, бросив семью и превратился в обычного бомжа. В октябре его арестовали за угрозы ножом двум мужчинам и попытку сбить их на машине. В настоящее время он ожидает суда по уголовным обвинениям. Эксперты утверждают, что порог взрывобезопасности для пушек Abrams считается устаревшим и ненадёжным. Показатель оценивается на основе максимального давления взрывной волны, что важно для защиты ушей, но не обеспечивает адекватную защиту мозга. Оружие, которое значится в списке потенциально опасных для здоровья, находится ниже этого порога, но военнослужащие, которые им пользуются, неоднократно сообщали о симптомах, похожих на сотрясение мозга. Например, артиллеристы, стрелявшие из гаубицы M777, часто рассказывают о психических проблемах, а в последствие у некоторых даже обнаруживались закрытые черепно-мозговые травмы. Всё это факторы, на которые ещё 20 лет назад никто не обращал внимания, но проблема становится всё более заметной, а общественность требует от властей найти решение.

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Эксперты утверждают, что Abrams генерирует мощный шум, который требует двойную защиту ушей и мозга для военнослужащих, находящихся в пределах 250 метров. Кроме того, во время стрельбы нужно отходить от машины на расстояние 9 метров и дальше, поскольку это грозит различными травмами мозга. Сложность в том, танкисты часто держат верхние люки открытыми, из-за чего звуковая волна от взрыва оказывается внутри отсека танка. В этот момент громкость превышает 172 децибела, что соответствует рёву реактивного двигателя самолёта. Как уже было сказано выше, танкистам в этот момент требуется двухуровневая защита, включающая уши и головной мозг, тогда как многие члены экипажа Abrams игнорируют даже первое правило. Согласно официальным данным, армия США за 20 лет не зарегистрировала ни одного случая черепно-мозговой травмы, связанной со стрельбой из Abrams, но такая статистика идёт в разрез с данными экспертов. Последние основываются на результатах многочисленных медицинских экспертиз, а также психологических проблем, с которыми столкнулись танкисты. Многие из тех, кто долгое время управлял Abrams или обучал других это делать, не способны контролировать свой гнев, имеют проблемы с законом и в целом слишком агрессивны. Долгие годы такое поведение принималось за наличие психического расстройства. Похоже, виноваты микротравмы, полученные головным мозгом человека.