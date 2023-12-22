Речь идёт об очках смешанной реальности Vision Pro

В последнее время мы видели несколько перспективных технологий, которые должны были сформировать новую реальность и привлечь миллиардные инвестиции. В пример можно привести 3D-телевизоры, казавшиеся нам революционным шагом вперёд. Появились перспективные разработки, а в какой-то момент чуть ли не все телевизоры, которые появлялись в продаже, имели поддержку 3D. Возможность смотреть фильмы в таком формате казалась довольно интересной, а после появилась возможность превращать весь цифровой поток в полноценное трёхмерное изображение. Вот только быстро стало понятно, что потребители не используют продвинутую технологию, предпочитая старое доброе 2D. В кинотеатрах фильмы с использованием 3D всё ещё идут, но число залов, где они транслируются, становится всё меньше. Вместо этого предлагается более качественное изображение, а сегодня очевидно, что второе пришествие 3D ушло в историю.

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Ну а поскольку производителям нужен так называемые «вау-эффект», то совершаются постоянные попытки вывести на рынок новые технологии. Пожалуй, одной из наиболее перспективных считалась технология смешанной реальности. Нам рассказывали о невероятном потенциале подобных устройств, которые станут частью жизни миллиардов людей по всей планете. Считалось, что крупные корпорации начнут инвестировать в данный сегмент миллиарды долларов, но сегодня есть все основания полагать, что эту технологию ожидает такой же оглушительный провал, как и указанную выше 3D. Всё дело в том, что Microsoft объявила официально устаревшей технологию смешанной реальности (MR). Сообщение о прекращении использования данной технологии означает, что в скором времени она перестанет входить в состав Windows, в частности, в Windows 11. В скором времени незаметно выйдет небольшой патч, а после этого прекратится поддержка приложений Mixed Reality Portal и SteamVR. Ожидается, что отказ от смешанной реальности случится уже в начале 2024 года, ну а большая часть пользователей ничего не заметит, поскольку MR медленно умирала и не привлекала внимания потенциальных покупателей. Так, с начала 2015 года Microsoft активно продвигала данную технологию, включив её в состав Windows 10, вот только пользователи не проявили большого интереса к этой разработке, отдав предпочтение другим технологиям, лежащим в основе смешанной реальности. Мало того, большая часть пользователей и вовсе ничего не знала о существовании MR, поэтому провал Софтверного гиганта можно назвать поистине эпичным.

Напомним, смешанная реальность представляет собой объединение технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR). Microsoft продвигала идею объединения виртуального и реального миров, позволяя пользователям взаимодействовать с объектами на физическом уровне, как будто ощущая касания и другие характеристики предметов. Вот только дополненная реальность так и не стала популярной, несмотря на усилия Apple, Google и других крупных технологических гигантов. Немногим лучше дела идут у технологии виртуальной реальности. Специализированные шлемы и очки позволяют стать частью виртуального мира, давая новые ощущения и игровой опыт. Стоит признать, что успехи VR по покорению рынка видеоигр довольно скромные, а большая часть геймеров не оценила новую технологию. Ну а технология смешанной реальности Microsoft оставалась нишевым продуктом и так и не смогла найти путь к кошелькам потенциальных покупателей.

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Что любопытно, технологией заинтересовались американские военные, для которых Microsoft разработала несколько поколений очков под названием HoloLens. В начале 2023 года Пентагон отменил контракт на закупку тактических очков IVAS, поскольку медики обнаружили проблемы со здоровьем у тех, кто пользовался подобными приспособлениями. Microsoft надеялась сделать смешанную реальность частью своей экосистемы Windows, заняв ведущее место в поставках контента и оборудования на новом рынке. На начальном этапе технология носила название Windows Holographic, но за прошедшие с момента анонса 8 лет можно констатировать, что разработка не вызвала интереса у пользователей. Что любопытно, после ухода с рынка Microsoft, нишу может занять Apple. Ещё летом яблочники представили очки дополненной реальности Vision Pro, которые должны поступить в продажу в 2024 году. В Apple упрямо называют технологию, применяемую в этом устройстве, дополненной реальностью, хотя по всем признакам она относится к смешанной реальности. Неясно, будет ли Vision Pro успешным, ведь Microsoft на этом рынке не преуспела. Возможно, проблема не в самой технологии, а в отсутствие интересного программного обеспечения, которое бы заинтересовало конечных потребителей. В связи с этим эксперты предлагают не ставить крест на технологии смешанной реальности, поскольку Apple умеет продавать людям продукты, которые на первый взгляд кажутся бесполезными.