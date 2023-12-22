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Bublik1
«Ростелеком» объявил о повышении тарифов для 4 миллионов абонентов с 1 января 2024 года
Рост цен затронет абонентов нескольких тарифов домашнего интернета

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Прежде чем переходить к основному инфоповоду данного материала, нужно понимать две вещи. Во-первых, в России одни из самых дешёвых тарифов на мобильную связь и интернет. При этом скоростные показатели довольно высокие и превышают средние по Европе. Учитывая огромные размеры страны, многие регионы сильно отстают от общей статистики, но такое положение наблюдается на только в России, но даже в Канаде, где уровень доходов населения выше. Во-вторых, все операторы связи, включая мобильные и наземные системы, закупают оборудование на глобальном рынке. Это значит, что немецкая компания, которая берёт за доступ к интернету 50 евро в месяц, платит за железо столько же, как и российская. Вот только тариф в России ощутимо ниже, поэтому доходы данного направления бизнеса в различных регионах сильно отличаются. Всё это не значит, что операторы могут бесконтрольно повышать стоимость свои услуг, но не учитывать указанные выше переменные неправильно. 

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И всё же, согласно последним новостям, «Ростелеком» планирует повысить стоимость своих услуг по широкополосному интернету уже в начале 2024 года. Журналисты «Ведомостей» утверждают, что ценник вырастет всего на 5%, а клиенты узнали о неприятном сюрпризе несколько недель назад. Оказывается, новая ценовая политика оператора затронет около 4 миллионов пользователей, поскольку тарифы увеличиваются не для всех клиентов. Согласно официальной статистике, в настоящее время более 13.5 миллиона абонентов пользуются услугами широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома». В настоящее время остаётся загадкой, по какому принципу будет определяться повышение абонентской платы. Некоторые пользователи домашнего интернета от «Ростелекома» уже получили SMS с уведомлением о скором увеличении платы за услуги. В пример приводится новая тарификация для жителей Московской области. Речь идёт о тарифе «Экспресс 200 2.0», в рамках которого оплата услуг, согласно подписанному договору, увеличится на 31 рубль. Таким образом, если сегодня пользователь платит 499 рублей, то с 1 января услуга подорожает для него на 6.2%. А вот пользователям тарифа «Для начала 2.0» повезло немного больше. Согласно сообщению в SMS на его телефоне, новая абонентская плата увеличится с нынешних 390 рублей в месяц до 410 рублей в месяц, или на 5% за фиксированный временной период.

Представители «Ростелекома» не отрицают тот факт, что через несколько дней абоненты их сети будут вынуждены платить ещё больше за проводной интернет. Оператор предпочитает называть происходящее «корректировкой тарифов», добавляя, что в среднем цены вырастут на 5%, или примерно на 30 рублей в месяц. Отдельно указывается, что 70% абонентов не заметят никаких изменений в тарифной сетке, а обновлённые тарифы можно увидеть в счетах за январь 2024 года, а также в личном кабинете и на сайте. Оператор не стал вдаваться в подробности, рассказывая о причинах подорожания. Вместо этого в «Ростелекоме» подчёркивают постоянный рост трафика, который потребляют жители России. Оператор утверждает, что из-за этого становится сложно обеспечить стабильное качество услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и её развитие на текущем уровне. Именно для этого требуется некоторая корректировка, которая позволит направить дополнительные средства на закупку оборудования и поддержание стабильности сети. 

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Что примечательно, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) до сих пор не уведомлена о повышении тарифов «Ростелекома». Представитель ведомства заявил, что пока не поступало никаких документов от оператора. Это вполне ожидаемо, поскольку по закону операторы не обязаны уведомлять ФАС о планируемом повышении цен. Несмотря на это служба оставляет за собой право вмешаться, если россияне начнут массово жаловаться на увеличение цен. В таком случае ФАС может начать проверку, в результате которой могут быть сформированы предписания о снижении цен до предыдущего уровня. В сегменте мобильной связи такие случаи уже наблюдались в 2022-2023 годах, когда почти все крупнейшие федеральные операторы получали подобные предписания.

#интернет #ростелеком #тарифы
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