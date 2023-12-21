Дефицит снарядов - это только одна из существующих проблем ВСУ

Американские конгрессмены ушли на каникулы и так и не согласовали новый пакет военной помощи для Украины. В связи с этим увеличивается нагрузка на европейский ВПК, аналитики по обе стороны океана настроены скептически. Считается, что у ВСУ этой зимой возникнут значительные проблемы, а дело даже не в несговорчивости Республиканцев. Известно, что к марту 2024 году Шольц пообещал передать украинской армии 1 миллион 155-мм снарядов, но итоге всем очевидно, что добиться таких высоких показателей невозможно. США также сильно поиздержались, а только на то, чтобы восполнить потери, уйдёт годы если не десятилетия. Не внушает оптимизма и конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Европа уже заявила о намерении помощь Израилю, а значит ВСУ придётся затянуть пояса. Всё это приводит к снижению эффективности артиллерии, а российские эксперты попробовали разобраться в том, какие проблемы ожидают украинскую армию этой зимой.

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Прежде всего отмечается, что неспособность обеспечить армию достаточным количеством боеприпасов и сложности, связанные с обслуживанием и использованием иностранной артиллерии, являются давней проблемой. Но если раньше данный фактор выступал в качестве основного, то с недавнего времени появились и другие сложности. Как уже было сказано, ВСУ сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов калибров 122 и 152-мм. Несмотря на заявления «Укроборонпрома» и прогнозы некоторых экспертов, массовое производство боеприпасов указанных калибров за последний год так и не было запущено. Дошло до того, что информацию о дефиците снарядов подтвердил Александр Тарнавский, командующий группировкой «Таврия». Ну а в результате основными артиллерийскими системами для ВСУ стали зарубежные установки, поддерживающие калибры 105 и 155-мм. Несмотря на то, что Запад передал Киеву значительное количество таких боеприпасов, расход явно превысил ожидания, а восполнить всё это не представляется возможным.

Острая нехватка дальнобойных снарядов калибра 155-мм приводит к тому, что украинские офицеры вынуждены идти на рискованные действия. Если раньше артиллерия стояла вдалеке от линии соприкосновения, то сейчас экономия снарядов привела к перемещению установок в лесопосадки рядом с передовой. Российские беспилотники фиксируют французские САУ CAESAR, немецкие PzH 2000, американские M109, польские AHS Krab и британские AS-90, которые попадают под прицел дронов-камикадзе, а потери украинской стороны только усугубляют кризис. Склады с вооружением, которые были оставлены после развала СССР, истощены не только в Украине, но и в Восточной Европе, ну а страны НАТО так и не решились развернуть производство 105-мм и 155-мм боеприпасов. Кроме того, зарубежные гаубицы приходят в негодность из-за погодных условий, перегрева и в целом слишком активно используются. Ремонтировать их в Украине нет возможности, поэтому артиллерию везут в Польшу. Наблюдаются потери из-за контрбатарейной борьбы, а также действий дронов-камикадзе. Всё это можно восполнить только путём прямых поставок от союзников, а количество оружия в Европе не бесконечно.

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Во второй половине 2023 года всё больше экспертов говорят о резком снижении запасов артиллерийских систем на складах стран НАТО. Удовлетворять запросы Киева становится всё сложнее, а это приводит к увеличению нагрузки на оставшиеся системы, что одновременно увеличивает активность артиллерии и авиации российской армии, усиливая контрбатарейную борьбу. Использование полных пороховых зарядов ведёт к ускоренному износу ствола, ведь американская гаубица M777 должна быть заменена после 2500 выстрелов. При использовании данных орудий на пределе их ресурса начинают проявляться процессы, влияющие на точность стрельбы, что в конечном итоге может привести к аварийному повреждению ствола. Таким образом, даже стреляя относительно небольшим количеством снарядов в день для боевых действий высокой интенсивности, ствол артиллерийской системы можно полностью износить за несколько месяцев. С учётом отсутствия новых поставок артиллерийских систем калибра 155-мм, многие существующие орудия ВСУ уже превысили предельный порог износа. Такая ситуация ставит ВСУ перед сложным выбором: оказывать огневую поддержку, сберегая боеприпасы и ресурс орудий (тем самым не обеспечивая полную поддержку своих войск), или рисковать перерасходом и износом, что может привести к потере орудий, которых и так недостаточно. Ну а российские эксперты полагают, что оба варианта в итоге приведут к уменьшению интенсивности огня, а острый кризис наступит к концу зимы.