Несмотря на это Naoto64 стоит немного дороже

Покупка того или иного компьютера обусловлена потребностями самого пользователя. Кто-то предпочитает игровые системы, тогда как другим подходят и бюджетные ПК за копейки. Говорить на тему выбора можно бесконечно долго, но в продаже есть не только настольные компьютеры и ноутбуки, но и нестандартные системы для энтузиастов. Пожалуй, самым известным решением в данной области считается Raspberry Pi. Небольшая плата обладает всем необходимым и может стать основной для системы умного дома, игрушки на управлении или простого учебного пособия. Существуют довольно дорогие комплектации Raspberry Pi, но есть и совсем простые, а выбор зависит даже не от кошелька, а от тех или иных целей. Как оказалось, далеко не всегда выбор вообще зависит от наших потребностей, ведь часто люди совершают бесполезные покупки. В пример можно привести одноплатный компьютер Naoto64, который стал своеобразным подарком на Новый год для энтузиастов. За выпуск ответственна японская компания Switch Science, а главной фишкой ПК стала крайне низкая производительность. Если задуматься, то в продаже есть игрушки, которые предлагают скорость на порядок выше, но Naoto64 не рвётся к покорению технологических вершин.

Raspberry Pi Zero 2 W

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Внутри системы установлен процессор с тактовой частотой 1 Гц, а информация передаётся по 1-битной шине с использованием ПЗУ на 4 бита. Такая комплектация позволяет совершать всего три задачи: включение, выключение или мигание четырьмя светодиодами. Проще говоря, если вы покупаете дорогую гирлянду с парой сотен разноцветных огней, то внутри будет находиться более мощный процессор. Может показаться, что Naoto64 никого не заинтересует, но по какой-то непонятной причине все экземпляры были раскуплены за считанные минуты. Это тем более удивительно, учитывая довольно высокую стоимость. Так, разработчики запросили за Naoto64 2500 иен или 1570 рублей по курсу от 21 декабря. Эксперты, которые заинтересовались необычным феноменом, назвали главную причину такой бешеной популярности. Оказывается, всё дело в новизне, ведь на рынке нет аналогичных продуктов. Интересно отметить, что все экземпляры Naoto64 были проданы только в Японии, а Switch Science не проводила глобальной распродажи и не разглашает общее количество отгруженных единиц.

Если попытаться провести аналогию с моделью Pi Zero 2 W (разновидность Raspberry Pi), который стоит около 15 долларов или 1360 рублей, то сравнение окажется явно не в пользу Naoto64. Для сравнения Pi Zero 2 W имеет 512 Мб оперативной памяти, содержит слот для карт microSD, включает полноценный 4-ядерный процессор с частотой 1 ГГц, модули Bluetooth и Wi-Fi, а также порт microHDMI для подключения к монитору. Проще говоря, такой компьютер как минимум в 1000 раз быстрее, но это поверхностная оценка, поскольку мы не учитываем количество ядер, многозадачность и другие возможности современных операционных систем. В Switch Science уверяют, что их продукт является полноценным компьютером, хотя и не содержит интерфейсы для вывода информации и не имеет возможностей для подключения к монитору. Naoto64 описывается как сборочный набор с 1-битным процессором и четырьмя логическими микросхемами, но без возможности вывода информации. Naoto64 оснащён лишь разъёмом USB-C, который нужен для питания. При этом блок питания в комплект не входит, а сам ПК не поддерживает технологию Power Delivery. В помощь пользователям есть большая красная кнопка, которая отвечает за сбойную перезагрузку в случае зависания, чем напоминает функционал команды Reset.

Naoto64

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Можно констатировать, что без интерфейсов ввода-вывода Naoto64 не может использоваться как обычный компьютер. Тем не менее, он имеет ограниченный набор команд (ADD, JMP и XOR), и пользователи могут при помощи программирования комбинации переключателей ПЗУ управлять светодиодами. Можно предположить, что Naoto64 окажется интересен энтузиастам, поскольку представляет собой систему для экспериментов, а не полноценный ПК. В комплекте идёт печатная плата, около 50 компонентов и инструкция. Обычно, когда та или иная компания выпускает недорогой ПК, то энтузиасты тут же пытаются запустить на нём первую версию игры Crysis. Увы, но Naoto64 не способен запустить даже старый добрый Doom, поэтому более сложные игры для него недоступны. Теоретически, Naoto64 можно использовать для программирования сигналов азбуки Морзе, которые будут мигать в соответствие с заданными текстовыми командами.