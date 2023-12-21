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Bublik1
Российский рынок ПК оттолкнулся от дна и быстро пошёл вверх, несмотря на падение курса рубля
Аналитики приводят статистику за 3 квартал 2023 года и сравнивают показатели с 2022 и 2021 годом

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2022 год стал сложным для российской экономики и бизнеса. Крупные компании искали рынок сбыта, а также перестраивали логистические цепочки, тогда как обычные потребители с недоверием смотрели на происходящие изменения. Товары популярных брендов начали исчезать из продажи, а параллельный импорт не мог покрыть все потребности. В итоге многие потенциальные покупатели решили переждать, а особенно сильно просел компьютерный сегмент. В сложном положении оказались компании, нуждающиеся в замене серверного оборудования. Крупные поставщики ушли, оставив неопределённость и много вопросов. Это сегодня все друг с другом уже договорились, а в 2022 году царила неопределённость. Похоже, чёрная полоса прошла, поскольку недавно подоспела статистика за 3 квартал 2023 года. 

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Сообщается, что за указанный выше период было реализовано около 1.6 миллиона компьютеров, включая мобильные и стационарные устройства. Общая сумма, вырученная за этот период, превысила 1 миллиард долларов. Аналитики отмечают, что это на 35% больше, чем было зафиксировано за 3 квартал 2022 года. Что любопытно, сегодня становится ясно, что в 2022 году покупка компьютера была более выгодным решением, поскольку курс доллара был значительно ниже. В 3 квартале 2022 за 1 доллар давали 60 рублей, тогда как в текущем году в этот временной период курс просел до 100-к-1. Именно поэтому рост выручки является прямым следствием удешевления рубля, но количественный фактор всё же отметать не стоит. Аналитики считают, что значительный рост продаж является важным достижением, но всё это не означает, что кризис на рынке компьютеров в России прекратился. Если обратиться к данным за два года назад, станет очевидно, что рынку ещё есть куда расти, поскольку заметно общее падение в настольном и мобильном сегментах. Если говорить о точных цифрах, то сегодня мы наблюдаем 25% снижение продаж по сравнению с 3 кварталом 2021 года. Ну а за первые девять месяцев 2023 года было продано 4.9 миллиона компьютеров, что на 11% меньше, чем за тот же период 2021 года. Это свидетельствует о восстановлении рынка, но окончательно выйти в плюс удастся только к середине или даже к концу 2024 года. 

Отмечается, что в 3 квартале 2023 года российские бренды существенно укрепили свои позиции в сегменте настольных компьютеров, занимая три из пяти лидирующих мест. Это Dexp (входит в розничную сеть DNS), iRu и ICL, за которыми следуют Depo и Aquarius. В совокупности эти производители заняли 24% рынка настольных ПК. Доля иностранных компаний в этом сегменте сократилась до 6%, поскольку крупные вендоры (например, Dell, HP и Lenovo) полностью остановили поставки своей продукции на российский рынок. Согласно статистике, продажи системных блоков за отчётный период увеличились на 28% по сравнению с предыдущим годом и составили 770 тысяч устройств. Это незначительное отставание от результатов 3 квартала 2021 года, когда было продано 790 тысяч системных блоков. Что касается мобильных ПК, то за 3 квартал текущего года их продажи также увеличились и составили 770 тысяч, что на 42% больше, чем годом ранее, но на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. А это уже следствие негативного ценового тренда, ведь стоимость ноутбуков из-за падения курса рубля сильно увеличилась.

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Наблюдается рост продаж лэптопов отечественных вендоров. К примеру, популярностью пользовалась продукция F+ Tech и Aquarius, но в целом российские пользователи предпочитают традиционные иностранные бренды (Asus, Huawei и Lenovo), которые заняли 35% рынка. Вся техника указанных выше компаний завозится в Россию по параллельному импорту, поэтому стоит немного дороже, чем могла бы в случае отмены санкций. Специалисты также отмечают рост интереса к ноутбукам российских брендов и ожидают дальнейшее увеличение ассортимента в данном сегменте. Доля отечественных брендов ноутбуков в штучных продажах составила более 10%, что в три раза больше, чем годом ранее. Оценивая рост российского рынка, аналитики указывают на эффект низкой базы. Суть данного явления сводится к тому, что в 2022 году у многих потенциальных покупателей возник отложенный спрос. По разным причинам техника не покупалась, ну а тянуть уже невозможно, поэтому в текущем году наблюдается рост продаж, хотя рубль и не располагает к оптимизму. Значительный вклад в общее дело внесли крупные компании, которые увеличили закупку серверных ПК, наладив логистические каналы и решив проблему санкционного программного обеспечения и технологической поддержки. 

#компьютеры #статистика
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