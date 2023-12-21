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Представим себе, что два разных геймера летом 2019 года решили купить новый компьютер. Первый из них предпочитает продукцию Intel, тогда как второй обратил внимание на новенький Ryzen 5 3600. Оба геймера не могут себе позволить инвестировать в железо много денег, склоняясь к экономным решениям. В этом случае относительно выбора первого любителя компьютерных игр можно философствовать долго, но с высокой вероятностью мы предположим, что он купил Core i5-9400F. Увы, но Core i5-10400F выйдет только через год, а мы говорим о середине 2019 года. Так вот, время шло, и оба наших героя за 4 года пришли к выводу, что нужно брать новый компьютер. Первому предстоит сложный выбор, с отказом от материнской платы. Часто в таких случаях геймеры предпочитают заменить весь компьютер, что обходится довольно дорого, ну а у второго геймера есть выбор. Всё дело в том, что сокет АМ4 до сих пор актуален. Известно, что в начале 2024 года в продажу поступит несколько процессоров (например, Ryzen 5 5500X3D), каждый из которых окажется идеальным инструментом для игр. Вообще, если нужен игровой процессор, то даже сейчас есть Ryzen 5 5600X3D, а также вся линейка Ryzen 5000, обладающая неплохим соотношением между быстродействием и ценой.
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Всё это мы говорим к тому, что за последние годы Intel сменила несколько сокетов, а в 2024 году перейдёт на новую платформу, тогда как у владельцев старых компьютеров на базе АМ4 остаётся выбор. Похоже, новый сокет АМ5 ждёт долгое и счастливое будущее. По крайней мере, так утверждают представители красной команды. Подтвердить эту информацию решил генеральный директор подразделения клиентских каналов. В интервью OverclockersUK Дэвид Макафи заявил, что АМ5 окажется долгоиграющей платформой и сможет принять два следующих поколения процессоров. Макафи напомнил, что осенью 2022 года вышли первые продукты на архитектуре Zen 4, которые работали на новом сокете АМ5. С тех пор линейка постоянно расширялась, а сегодня она представлена высокопроизводительными решениями ультимативного уровня, игровыми чипами и базовыми моделями, позволяющими сэкономить на старте. Макафи не стал называть конкретных цифр, но уверен, что платформа продолжит развиваться, а 2025 год не станет для неё последним.
Именно поэтому мы пока не можем назвать продолжительности жизненного цикла АМ5, который официально указан как 2025+. Учитывая тот факт, что для АМ4 даже в 2024 году будут выпускаться новые процессоры, то более новая платформа может претендовать на новинки и в 2026 году. Кстати, в 2024 году AMD выпустит новую серию процессоров на архитектуре Zen 5. Сюда входят гибридные чипы в линейке Ryzen 8000G, которые предложат высокую производительность и мощную интегрированную графику. Кроме того, ожидается появление процессоров с технологией 3D V-Cache, не говоря уже о традиционных настольных флагманах и середняках линейки Ryzen 8000. Считается, что процессоры будут выпущены на базе 3-нм технологического процесса, который к этому моменту станет более доступным за счёт расширения производственных линий тайваньской TSMC. А вот удастся красным и в 2024 году выпустить самый быстрый игровой процессор на рынке, большой вопрос. Всё дело в том, что сегодня Intel производит чипы на базе 10-нм норм (называются Intel7), но в 2024 году ожидается резкий скачок, когда настольные процессоры будут соответствовать 2-нм технологическому процессу. Поскольку Intel недавно изменила градацию технологических норм, то фактически это 3-нм или даже 4-нм нормы, но даже этого достаточно для значительного скачка.
Эксперты отмечают, что AMD столкнулась с целым рядом сложностей на пути продажи процессоров на платформе АМ5. Всё дело в негибком подходе, который выбрало руководство компании. Так, последние два поколения продукции Intel имеют совместимость с оперативной памятью стандарта DDR4, так и с более новой ОЗУ DDR5. Последняя долгое время оставалась слишком дорогой, а AMD решила отказаться от оперативной памяти прошлого поколения. Есть также проблемы и со стоимостью материнских плат на АМ5. Большую часть года материнские платы оставались слишком дорогими и начала дешеветь только относительно недавно. Даже сегодня подобные продукты не радуют конечных потребителей, а чипсет А620 и вовсе стал настоящим разочарованием. Так, вместо того, чтобы позволить пользователям собирать на его базе системы среднего ценового диапазона, AMD ограничила материнские платы на А620 теплопакетом в 65 Вт. В итоге недоступной оказалась большая часть процессоров, а чипсет и вовсе нечасто можно встретить в продаже.