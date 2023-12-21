Информация получена от генерального директора подразделения клиентских каналов AMD

Представим себе, что два разных геймера летом 2019 года решили купить новый компьютер. Первый из них предпочитает продукцию Intel, тогда как второй обратил внимание на новенький Ryzen 5 3600. Оба геймера не могут себе позволить инвестировать в железо много денег, склоняясь к экономным решениям. В этом случае относительно выбора первого любителя компьютерных игр можно философствовать долго, но с высокой вероятностью мы предположим, что он купил Core i5-9400F. Увы, но Core i5-10400F выйдет только через год, а мы говорим о середине 2019 года. Так вот, время шло, и оба наших героя за 4 года пришли к выводу, что нужно брать новый компьютер. Первому предстоит сложный выбор, с отказом от материнской платы. Часто в таких случаях геймеры предпочитают заменить весь компьютер, что обходится довольно дорого, ну а у второго геймера есть выбор. Всё дело в том, что сокет АМ4 до сих пор актуален. Известно, что в начале 2024 года в продажу поступит несколько процессоров (например, Ryzen 5 5500X3D), каждый из которых окажется идеальным инструментом для игр. Вообще, если нужен игровой процессор, то даже сейчас есть Ryzen 5 5600X3D, а также вся линейка Ryzen 5000, обладающая неплохим соотношением между быстродействием и ценой.

реклама

Всё это мы говорим к тому, что за последние годы Intel сменила несколько сокетов, а в 2024 году перейдёт на новую платформу, тогда как у владельцев старых компьютеров на базе АМ4 остаётся выбор. Похоже, новый сокет АМ5 ждёт долгое и счастливое будущее. По крайней мере, так утверждают представители красной команды. Подтвердить эту информацию решил генеральный директор подразделения клиентских каналов. В интервью OverclockersUK Дэвид Макафи заявил, что АМ5 окажется долгоиграющей платформой и сможет принять два следующих поколения процессоров. Макафи напомнил, что осенью 2022 года вышли первые продукты на архитектуре Zen 4, которые работали на новом сокете АМ5. С тех пор линейка постоянно расширялась, а сегодня она представлена высокопроизводительными решениями ультимативного уровня, игровыми чипами и базовыми моделями, позволяющими сэкономить на старте. Макафи не стал называть конкретных цифр, но уверен, что платформа продолжит развиваться, а 2025 год не станет для неё последним.

Именно поэтому мы пока не можем назвать продолжительности жизненного цикла АМ5, который официально указан как 2025+. Учитывая тот факт, что для АМ4 даже в 2024 году будут выпускаться новые процессоры, то более новая платформа может претендовать на новинки и в 2026 году. Кстати, в 2024 году AMD выпустит новую серию процессоров на архитектуре Zen 5. Сюда входят гибридные чипы в линейке Ryzen 8000G, которые предложат высокую производительность и мощную интегрированную графику. Кроме того, ожидается появление процессоров с технологией 3D V-Cache, не говоря уже о традиционных настольных флагманах и середняках линейки Ryzen 8000. Считается, что процессоры будут выпущены на базе 3-нм технологического процесса, который к этому моменту станет более доступным за счёт расширения производственных линий тайваньской TSMC. А вот удастся красным и в 2024 году выпустить самый быстрый игровой процессор на рынке, большой вопрос. Всё дело в том, что сегодня Intel производит чипы на базе 10-нм норм (называются Intel7), но в 2024 году ожидается резкий скачок, когда настольные процессоры будут соответствовать 2-нм технологическому процессу. Поскольку Intel недавно изменила градацию технологических норм, то фактически это 3-нм или даже 4-нм нормы, но даже этого достаточно для значительного скачка.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что AMD столкнулась с целым рядом сложностей на пути продажи процессоров на платформе АМ5. Всё дело в негибком подходе, который выбрало руководство компании. Так, последние два поколения продукции Intel имеют совместимость с оперативной памятью стандарта DDR4, так и с более новой ОЗУ DDR5. Последняя долгое время оставалась слишком дорогой, а AMD решила отказаться от оперативной памяти прошлого поколения. Есть также проблемы и со стоимостью материнских плат на АМ5. Большую часть года материнские платы оставались слишком дорогими и начала дешеветь только относительно недавно. Даже сегодня подобные продукты не радуют конечных потребителей, а чипсет А620 и вовсе стал настоящим разочарованием. Так, вместо того, чтобы позволить пользователям собирать на его базе системы среднего ценового диапазона, AMD ограничила материнские платы на А620 теплопакетом в 65 Вт. В итоге недоступной оказалась большая часть процессоров, а чипсет и вовсе нечасто можно встретить в продаже.