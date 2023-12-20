Тестирование проведено специалистами MyDrivers

Когда первые смартфоны только появились в продаже, они имели 256 Мб оперативной памяти, но без проблем могли запускать браузер. Производительность мобильных телефонов стремительно увеличивалась, а было время, когда рост быстродействия достигал двукратного значения за 1 год. В те времена рынок был ещё совсем молодым, но в итоге спустя более чем десять лет мы видим, как те или иные бренды закрепились в своих ценовых нишах и регионах, где пользуются высокой популярностью. Например, устройства Apple покупают те, кто может себе позволить потратить на технологии свыше 1 тысячи долларов, ну а большая часть пользователей предпочитает аппараты на базе операционной системы Android. Фанаты обоих лагерей рассказывают о недостатках и преимуществах ОС оппонентов, но сегодня очевидно, что различия сводятся к визуальному стилю, поскольку глубокие настройки интересны только энтузиастам.

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Кажется, что проблема мощности смартфона давно ушла в прошлое, ведь современные аппараты легко справляются с любыми приложениями. Даже если вы купите недорогой телефон от той же Xiaomi, то сможете выполнять с его помощью любые задачи. И всё же, мы видим, что за последние годы появилось много смартфонов, в которых есть 12 Гб оперативной памяти. Мало того, флагманские модели и вовсе могут похвастать объёмом в 16 Гб, что вызывает удивление у тех, у кого всего 4 Гб ОЗУ. Ещё бы, ведь даже с таким количеством памяти у вас без проблем запускаются игры. Что же, если вы задавали себе тот же вопрос, то самое время изучить результаты тестирования на сайте MyDrivers. Там решили изучить преимущества смартфонов с 12 Гб оперативной памяти, а также устройства, где есть всего 8 Гб. Методика тестирования включала 3 этапа. На первом было запущено 16 наиболее популярных приложений, на втором – к ним присоединились 4 игры, третий этап включал наиболее приближённые к реальным условия. Вначале было решено выяснить, может ли смартфон с 8 Гб ОЗУ переварить одновременный запуск 16 приложений.

Как оказалось, уже на первом этапе стало ясно, что телефоны с 8 Гб оперативной памяти не способы удерживать в запущенном виде все 16 приложений. Часть программ вылетела, а в итоге в памяти осталось не больше 12 приложений. На втором этапе тестирования программы не только запускались в первый раз, но и повторно подгружались из памяти. В итоге из 16 типов ПО на смартфоне с 8 Гб в памяти удержались только 10, а из двух игр работать смогли Honor of Kings и Peace Elite. Что любопытно, даже на смартфоне с 12 Гб ОЗУ наблюдалось падение быстродействия, когда частота кадров снижалась, а несколько приложений норовили вылететь из памяти. И только смартфон, у которого было 16 Гб ОЗУ, держался достойно и не показывал признаков деградации. На третьем этапе всё стало ещё сложнее, а телефон с 8 Гб оперативной памяти поплыл. Изучить детальную информацию вы можете в таблице ниже, ну а суть сводится к тому, что операционная система Android крайне прожорлива, а игры плохо оптимизированы. Выходит, что для большинства задач вам будет достаточно и 8 Гб оперативной памяти, но стоит только забыть выгрузить те или иные приложения, как тут же наблюдаются сложности.

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Фактически, даже если у вас 12 Гб ОЗУ, то не стоит загружать сразу несколько требовательных игр и оставлять в памяти ресурсоёмкие приложения. Если то или иное ПО имеет постоянное подключение к интернету, то проблем станет ещё больше, ну а сам смартфон сильно греется и быстро теряет заряд. Даже 16 Гб оказываются полностью заполнены, а в ходе тестов удалось выяснить, что некоторые операционные системы активно выгружают ПО в случае нехватки ресурсов. Например, MIUI пытается плавно распределять ресурсы, но, когда дело доходит до дефицита ОЗУ, тут же рубит программы, которые работают в фоне. Авторы теста приходят к выводу, что сегодня покупать мобильник с 8 Гб памяти уже нельзя. Особенно это актуально для тех, кто привык менять телефон раз в 4 года. Уже в 2023 году такой объём кажется критичным, ну а в 2026 вы убедитесь в нехватке ОЗУ даже в привычных сценариях. Единственное исключение из правил – это смартфоны Apple. Пока 8 Гб оперативной памяти там достаточно, а создатели игр и приложений вынуждены оптимизировать свои продукты. Увы, но на Android оптимизация осуществляется по остаточному принципу, а многие разработчики игр и вовсе полагают, что пользователь должен выгружать всё ПО из памяти. Такая позиция вызывает вопросы, а значит уже вскоре мы с вами увидим массовый приход устройств с 24 Гб оперативной памяти. Кстати, на компьютерах оптимизация ещё хуже, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.