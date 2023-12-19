Аналитики Capital признают, что мир меняется, но происходит это вопреки воле ЕС и США

Несколько дней назад ЕС ввёл против России 12-й пакет санкций. Кажется, что Европа добилась небывалого единства, а РФ находится в трудном положении, вот только каждый раз санкции становятся всё менее эффективными, а запреты игнорируются многими государствами. Например, Европа отказывается от алмазов из РФ, но совершенно игнорирует тот факт, что Бельгия имела почти 2 миллиарда евро дохода от торговли с Россией. В итоге издания Capital полагает, что эффективность санкций снизилась до нуля, ведь с алмазами поможет Индия, а есть и другие крупные игроки. Аналитики пишут, что главная цель всех предыдущих пакетов заключалась в ослаблении российского оборонного комплекса. Вот только несмотря на запреты на экспорт товаров двойного назначения, используемых как в гражданских, так и в военных целях, российская оборонная промышленность продолжает работать на полную мощность.

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В Capital пишут, что микропроцессоры из США и Европы, несмотря на эмбарго, попадают в Россию через Китай, а также Гонконг, который стал центром для незаконной торговли продукцией двойного назначения. Только за последний месяц китайские компании поставили в Россию товары на сумму в 3.5 миллиарда долларов, а торговый баланс между странами растёт. Журналисты сетуют на то, что Пикин использует нейтралитет в своих целях оружия, используя возможности для экономической поддержки России, а также остаётся главным поставщиком электроники и многих других товаров на рынок Европы и США. Ну а Европейский союз не делает резких движений в сторону Китая, поскольку опасается повредить своим собственным экономическим интересам. Авторы Capital рассказывают, что все просьбы Европы повлиять на Путина остаются безответа со стороны Поднебесной, поскольку Си Цзиньпин и В. Путин нашли общий язык и делают всё для ослабления Запада. Всё свидетельствует о том, что лидер Китая поддерживает действия Москвы, а сам В. Путин уже давно не стесняется в выражениях. На недавней пресс-конференции президент РФ открыто обвинил в украинском конфликте США, рассказав о том, что Европа потеряла суверенитет и не готова отстаивать собственные интересы.

Журналисты заметили, что большая часть Западных СМИ старательно игнорирует ключевые заявления В. Путина, опасаясь того, что может стоять за их осознанием со стороны обывателей в Америке и Европе. По словам журналиста и аналитика Бена Нортона, всё больше стран выражают недовольство политикой США, но пока опасаются выступать с американцами в открытую конфронтацию. Например, Индия имеет свои интересы, открыто обходя санкции и в последнее время стала настоящим нефтяным хабом. Благодаря Индии российский бюджет наполняется деньгами, а ценовой потолок был давно проломлен. Нортон полагает, что вместо того чтобы обвинять Россию, следует обратить внимание на то, как ведут себя на мировой арене США. Американские власти устраивают революции, свергают правительства и вторгаются в любую страну без решения ООН и даже в обход прямых договорённостей о невмешательстве. По словам аналитика, привлекает внимание своей открытой дипломатией и лидерскими заявлениями. Вот только в наше время многие страны опасаются выражать похожие точки зрения, так как могут столкнуться с репрессивными мерами со стороны стран Запада, включая санкции и прямое свержение властей силовыми методами.

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Нортон констатирует, что глобальный Юг симпатизирует России и по мере ослабления США будет проявлять свою позицию всё более явно. Китай, Индия, ОАЭ и многие другие государства уже нарушают санкции, а Европе приходится отступить, когда дело доходит до критических экономических потерь. Не спешат разрывать связи с Россией и многие компании из США, которые предпочитают реорганизовать свой бизнес. В целом, аналитики признают, что позиция РФ на мировой арене становится всё более прочной, ну а сегодня США используют только силовые способы общения с мировыми державами. Когда применить силу невозможно, в дело вступают угрозы, но всё меньше стран прислушиваются к слабеющему голосу сонного Джо из Белого дома.