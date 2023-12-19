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Bublik1
Патентный тролль из России требует от Apple 295 миллиардов рублей за ключевую функцию смартфона
Российский бизнесмен уверяет, что он первым додумался до так называемых экстренных звонков с мобильного телефона

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Есть такая профессия – патентный тролль. Это когда ты не хочешь работать, но настолько проникся мечтой о богатстве, что готов идти на самые абсурдные действия. Патентные тролли регистрируют сомнительные патенты, а после начинают донимать ими крупные компании. Часто подобные структуры и сами выкупают старые патенты у учёных или разорившихся предприятий. Словом, найти патент не так сложно, а вот доказать свою правоту бывает почти невозможно. Всё дело в том, что времена лёгких денег давно прошли, а все технологические гиганты имеют солидный штат из юристов. В итоге противостояние с полупроводниковыми компаниями превращается в изнурительную гонку, ведь итогового решения можно ждать годами. Это значит, что патентный тролль уже должен где-то раздобыть начальный капитал, ведь вести борьбу против лучших – это весьма затратный процесс. Ну а поскольку крупных компаниq не так много, то патентные тролли ходят по кругу, довольно часто донимая Apple.

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Как стало известно, российский бизнесмен решил ощипать яблочную компанию, предъявив к ней иск в размере 295 миллиардов рублей. В качестве причины значится патент, который сам Арташес Икономов зарегистрировал в 2013 году. Бизнесмен имеет армянские корни, но решил отстаивать свои интересы в российском суде. В настоящее время коллегия Палаты по патентным спорам приступила к рассмотрению вопроса, где в качестве ответчика значится дочка компании Apple («Эппл рус»). Представители американской компании уверяют, что патент недействителен и выглядит довольно сомнительно. Якобы, изобретение Икономова лишено новизны и дублирует уже существующие патенты. Отмечается, что речь о патенте на полезный мобильный телефон, который был подан бизнесменом ещё в 2013 году. Это был некий аппарат, называемый «Мобильный телефон с экстренной связью», суть которого сводилась к тому, что можно было оставаться на связи с экстренными службами и другими абонентами даже при отсутствии SIM-карты или отрицательном балансе на счету.

Оказывается, до 2014 года для регистрации подобных полезных моделей не требовалась экспертиза и подтверждение уникальности разработки. Как поясняют эксперты, в те времена для регистрации технического результата требовалось лишь правильно составить заявку и приложить необходимый пакет документов. В случае, если патент Икономова будет признан недействительным, то претензии бизнесмена станут безосновательными, что позволит Apple уйти от преследования со стороны патентного тролля. Вообще, Икономов подал иск против международной корпорации в марте 2019 года. Он утверждает, что iPhone с функцией «Экстренный вызов–SOS» нарушает его исключительные права на полезную модель по официально зарегистрированному патенту. Представители Apple в ходе разбирательства утверждали, что в их телефонах используются собственные технологии, а не разработки Икономова.

После отказа разбираться с делом со стороны Верховного суда, Икономов вновь обратился в суд Москвы с требованием признать «Эппл рус» злостным нарушителем его интеллектуальной собственности. По мнению бизнесмена, американская компания может себе позволить выплатить 295 миллиардов рублей, ведь именно столько ущерба было принесено его разработкам за 10 лет. Есть все основания полагать, что претензии Икономова останутся без внимания, поскольку в середине 2022 года суд уже отклонял его иск. Предприниматель подал апелляцию, а рассмотрение дела неоднократно было возобновлено и приостанавливалось для проведения экспертизы. Так называемые полезные модели всегда находились в серой зоне, поскольку их единственным фактическим критерием была новизна. До 2014 года не проводилась экспертиза, а заявители патентовали различные изобретения, включая бутылки, сигареты и прочее. Это создавало проблемы для рынка, поскольку патентные тролли всегда готовы были засудить крупные компании, указывая на принадлежность тех или иных технических новшеств. По мнению аналитиков, даже если Икономов и выиграет суд, то получит намного меньше заявленной суммы. При этом предприниматель не занимается производством, ограничившись удерживанием патентных прав. Неясно также каким образом обладатель патента оправдывает такой значительный размер компенсации. Обычно сумма составляет 5–10% от стоимости товара, использование прав на патент. При обороте в 85 миллиардов рублей (оборот «Эппл Рус» в России в 2022 году по данным Rusprofile) за год, лицензия могла бы оцениваться примерно в 8.5 миллиарда рублей. Учитывая исковую давность, компенсация могла бы составить 25–30 миллиардов рублей, всё остальное кажется фантазиями размечтавшегося патентного тролля.

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Для признания патента Икономова недействительным, Apple должна доказать, что до момента подачи заявки на патент, подобные мобильные телефоны с функцией экстренной связи уже изготавливались и продавались. В июне 2019 года компания уже получила отказ по этому делу от Палаты по патентным спорам Роспатента. Роспатент отклонил аргументацию «Эппл рус», предоставленную в качестве доказательства сразу три патента, зарегистрированных в США в 2012 году. Там описывается устройство с аналогичными патенту Икономова функциями. По мнению Роспатента, ни один из представленных американских патентов не содержит элементов, описанных российским изобретателем. В июне 2020 года Суд по интеллектуальным правам и вовсе поддержал Икономова, оставив за ним патент на устройство «Мобильный телефон с экстренной связью» и отклонив иск Apple, поданный 8 ноября 2019 года. Одним словом, скучно не будет. 

#apple #интересное
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