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Bublik1
Microsoft, Autodesk и Oracle начали отбирать оплаченное лицензионное ПО у российских бизнесменов
Всё дело в 12-м пакете санкций со стороны ЕС

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Иногда, чтобы понять глобальные санкции и абсурдность тех или иных политических решений, нужно посмотреть на них в слегка упрощённой форме. Представьте себе следующую ситуацию. Вы владеете фабрикой по производству хлеба, заказывая муку в соседнем городе. И всё шло относительно неплохо, но вдруг мер соседнего города решил запретить экспорт муки на ваше предприятие. И всё бы ничего, ведь можно найти новых поставщиков, вот только вы заплатили за товар наперёд, а сегодня вам не хотят не только отгружать муку, но и возвращать деньги. Печь хлеб не из чего, а найти средств на закупку нового товара крайне сложно. Примерно в таких условиях оказались российские компании, поверившие в существование демократии и рыночных законов, которые отделяют бизнес от политики. 

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Всё дело в том, что иностранные производители программного обеспечения годами рассказывали нам о незыблемости правовых норм, в рамках которых право собственности считается главенствующим. Сегодня мы не будем говорить о заморозке активов российских граждан, ведь есть и другие крайне спорные темы. Как вы могли слышать, недавно Евросоюз одобрил двенадцатый пакет санкций, включающий обширные ограничения на поставки программного обеспечения для ведения бизнеса. Среди запретов значатся программы для управления предприятием (ERP-системы) и системы автоматизированного проектирования (САПР). И вот здесь становится ясно, что интересы бизнеса неожиданно вступают в конфронтацию с политическими элитами Европы, которые готовы нарушать действующее законодательство и даже переписывать его в угоду сиюминутных требований. Российские компании уже полтора года пытаются перейти на отечественные САПР и ERP. По мнению специалистов, времени для полного отказа от иностранного софта недостаточно, а в некоторых случаях разработка российских аналогов ещё не завершена или не соответствует строгим требованиям. 

Интеграция нового программного обеспечения всегда сопряжена с рисками и дополнительными затратами, поскольку нужно не только протестировать все системы, но и обучить сотрудников работе в новой среде. Именно поэтому многие купили лицензионное ПО заранее, оплатив его работу и техническую поддержку на годы вперёд. Теоретически, это позволяло упростить переходный период, имея возможность плавно отказываться от иностранного ПО. Похоже, выбора у российских компаний просто нет, ведь новые санкции приведут к полному прекращению действия лицензий в одностороннем порядке. Это как в ситуации с хлебом и мукой, когда товар оплачен, но отгрузки нет из-за одного самодура. Эксперты отмечают, что первыми в очереди на вылет следующие иностранные разработки: Autodesk, Dassault Systèmes, SAP, Microsoft и Oracle. На самом деле эти компании уже покинули российский рынок, а многие при уходе постарались испортить жизнь своим клиентам. Например, SAP прекратила техническую поддержку, а Microsoft на протяжении почти двух лет придумывает всё новые санкции. Не менее решительно иностранные компании расправились со своими представительствами в России. Так, Autodesk завершила ликвидацию ООО «Аутодеск (си-ай-эс)» в октябре 2023 года, а Microsoft заявила о намерении полностью закрыть свой российский офис ещё летом 2022 года.

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Теоретически, за последние два года, прошедшие с момента введения первых санкций, российские компании имели достаточно времени для подготовки к новым ограничениям. Вот только большинство из них так и не сумело в полной мере заменить иностранный софт. Доля отечественных программ в России составляет всего около 30%, а многие компании до сих пор работают на иностранном ПО. При этом некоторые и вовсе используют старые версии программ из-за отсутствия возможности получения обновлений. Глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что многие компании закупили лицензии и подписки на иностранный софт заранее, и на данный момент ещё не использовали их в полной мере. По его мнению, 12-й пакет санкций осложнит поставки софта даже через параллельный импорт. На самом деле крупные компании отказываться от использования иностранного программного обеспечения в сферах САПР и ERP ещё в 2022 году. А вот средний и малый бизнес не может себе позволить гигантских инвестиций в ПО. Эксперты констатируют, что российские компании среднего звена стали заложниками политических игр европейских элит, а единственный выход заключается в как можно более активном переходе на отечественное программное обеспечение. Специалисты подтверждают, что новые санкции подразумевают прекращение работы с российскими партнёрами, даже если срок действия лицензии ещё не истёк. 

#санкции #программное обеспечение
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