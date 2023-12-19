Заработать огромные деньги можно не только при помощи майнинга, о чём свидетельствует любопытная история в нашем материале

Не секрет, что 2023 год был крайне успешен для рынка криптовалют, а бычий рост сдерживается некоторой неопределённостью в принятии соответствующего законодательства в США. Нет никаких сомнений, что все спорные вопросы будут решены, а халвинг станет тем триггером, после которого Биткоин отправится к покорению новых рекордов. По данным аналитиков, крупные трейдеры и инвесторы уже празднуют рождественские и новогодние праздники, а движения на рынке криптовалют больше похожи на Броуновские. Вчера цифровое золото резко пошло вниз, ну а сегодня вернулось к росту. Какой будет эта неделя, сказать сложно, но эксперты утверждают, что сегодня всё это уже не важно. Все решающие события случатся уже в 2024, а пока есть все основания для констатации важного факта: майнинг снова стал приносить гигантские прибыли. По данным TheMinerMag, только в декабре фермерам удалось заработать 1.4 миллиарда долларов, что может и не стало рекордом, но точно задаст новый тренд в наступающем году.

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Что любопытно, только за комиссии майнеры заработали 4055 монет, стоимость которых оценивается в 170 миллионов долларов. Это значит, что комиссии в сети также стремительно ползут вверх. По оценкам аналитиков, сумма комиссий в декабре составляет 20% от общего вознаграждения за блок. Это значительный рост по сравнению с 13%, зафиксированными в мае, когда суточное количество транзакций в сети Биткоина достигло исторического пика в 685 тысяч. Такой всплеск активности был связан с выпуском биткоин-NFT, известных как Ordinals. Согласно предварительным данным, есть все предпосылки к тому, что по итогам декабря майнеры смогут заработать около 6800 ВТС только в виде комиссий, а это уже тянет на рекорд.

Отдельно отмечается, что общий доход в 1.4 миллиарда долларов за декабрь рассчитывается на основе средневзвешенного курса в 42 тысячи долларов за одну монету. Вот только в данном случае не всё так просто, ведь аналитики ожидают, что к концу текущей недели курс Биткоина перевалит за 44 тысячи долларов, а под Новый год за 1 монету и вовсе будут давать больше 45 тысяч. Даже озвученные выше цифры впечатляют и почти соответствуют доходу от майнинга, зафиксированному в декабре 2021 года во время пика предыдущего бычьего ралли. Эксперты The Block напоминают, что доход майнеров в ноябре 2023 года составил 1.16 миллиарда долларов, тогда как за 18 дней декабря фермеры уже получили 833 миллиона. Примечательно, что рост доходов майнеров продолжается, несмотря на увеличение сложности. Согласно оценкам специалистов, этот показать увеличился на 92.2% с начала года и достиг исторического максимума в 67.96 Т после пересчёта 27 ноября. На данный момент сложность составляет 67.31 Т, а значит крупные майнинговые компании не только много зарабатывают, но и значительно увеличили инвестиции в оборудование.

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Судя по всему, мы становимся свидетелями возвращения больших и быстрых заработков, которые фиксировались в 2021 году. Напомним, тогда мемные криптовалюты приносили своим владельцам сотни миллиарды долларов, а удачливые инвесторы могли за несколько дней стать долларовыми миллионерами. Любопытной информацией поделились специалисты ресурса GeckoTerminal. Как выяснилось, всего за 5 дней удачливый трейдер смог заработать на никому не известном токене 1 миллион долларов. Речь идёт о Dogwifhat (WIF), который за последнее время существенно подорожал. В период с 13 по 15 декабря трейдер купил криптовалюты на 226 тысяч долларов, что вызвало резкое подорожание актива. Позднее ещё один трейдер купил почти 20 миллионов Dogwifhat, а в результате стоимость токенов у первого трейдера поднялась до 1.2 миллиона долларов. Аналитики полагают, что Dogwifhat продолжит дорожать, а если токен заметит Илон Маск, то стоимость его может увеличиться на порядок за короткий срок. Именно так становятся миллионерами удачливые трейдеры, но не исключено, что мемная криптовалюта пойдёт ко дну. Такое уже не раз случалось, а эксперты не дают советов относительно того, стоит ли нам с вами инвестировать в Dogwifhat. Удачливый трейдер не бросает все яйца в одну корзину, поскольку у него есть такие криптовалюты, как PepeWifHat (PWT), SKIB (SKIB), Peepo (PEEP), Bonk Drop #5 (BK) и целый ряд других активов.