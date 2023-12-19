Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Быки взяли верх над медведями, а майнеры Биткоина за декабрь заработают рекордные $1.4 миллиарда
Заработать огромные деньги можно не только при помощи майнинга, о чём свидетельствует любопытная история в нашем материале

реклама

Не секрет, что 2023 год был крайне успешен для рынка криптовалют, а бычий рост сдерживается некоторой неопределённостью в принятии соответствующего законодательства в США. Нет никаких сомнений, что все спорные вопросы будут решены, а халвинг станет тем триггером, после которого Биткоин отправится к покорению новых рекордов. По данным аналитиков, крупные трейдеры и инвесторы уже празднуют рождественские и новогодние праздники, а движения на рынке криптовалют больше похожи на Броуновские. Вчера цифровое золото резко пошло вниз, ну а сегодня вернулось к росту. Какой будет эта неделя, сказать сложно, но эксперты утверждают, что сегодня всё это уже не важно. Все решающие события случатся уже в 2024, а пока есть все основания для констатации важного факта: майнинг снова стал приносить гигантские прибыли. По данным TheMinerMag, только в декабре фермерам удалось заработать 1.4 миллиарда долларов, что может и не стало рекордом, но точно задаст новый тренд в наступающем году. 

реклама

Что любопытно, только за комиссии майнеры заработали 4055 монет, стоимость которых оценивается в 170 миллионов долларов. Это значит, что комиссии в сети также стремительно ползут вверх. По оценкам аналитиков, сумма комиссий в декабре составляет 20% от общего вознаграждения за блок. Это значительный рост по сравнению с 13%, зафиксированными в мае, когда суточное количество транзакций в сети Биткоина достигло исторического пика в 685 тысяч. Такой всплеск активности был связан с выпуском биткоин-NFT, известных как Ordinals. Согласно предварительным данным, есть все предпосылки к тому, что по итогам декабря майнеры смогут заработать около 6800 ВТС только в виде комиссий, а это уже тянет на рекорд. 

Отдельно отмечается, что общий доход в 1.4 миллиарда долларов за декабрь рассчитывается на основе средневзвешенного курса в 42 тысячи долларов за одну монету. Вот только в данном случае не всё так просто, ведь аналитики ожидают, что к концу текущей недели курс Биткоина перевалит за 44 тысячи долларов, а под Новый год за 1 монету и вовсе будут давать больше 45 тысяч. Даже озвученные выше цифры впечатляют и почти соответствуют доходу от майнинга, зафиксированному в декабре 2021 года во время пика предыдущего бычьего ралли. Эксперты The Block напоминают, что доход майнеров в ноябре 2023 года составил 1.16 миллиарда долларов, тогда как за 18 дней декабря фермеры уже получили 833 миллиона. Примечательно, что рост доходов майнеров продолжается, несмотря на увеличение сложности. Согласно оценкам специалистов, этот показать увеличился на 92.2% с начала года и достиг исторического максимума в 67.96 Т после пересчёта 27 ноября. На данный момент сложность составляет 67.31 Т, а значит крупные майнинговые компании не только много зарабатывают, но и значительно увеличили инвестиции в оборудование. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судя по всему, мы становимся свидетелями возвращения больших и быстрых заработков, которые фиксировались в 2021 году. Напомним, тогда мемные криптовалюты приносили своим владельцам сотни миллиарды долларов, а удачливые инвесторы могли за несколько дней стать долларовыми миллионерами. Любопытной информацией поделились специалисты ресурса GeckoTerminal. Как выяснилось, всего за 5 дней удачливый трейдер смог заработать на никому не известном токене 1 миллион долларов. Речь идёт о Dogwifhat (WIF), который за последнее время существенно подорожал. В период с 13 по 15 декабря трейдер купил криптовалюты на 226 тысяч долларов, что вызвало резкое подорожание актива. Позднее ещё один трейдер купил почти 20 миллионов Dogwifhat, а в результате стоимость токенов у первого трейдера поднялась до 1.2 миллиона долларов. Аналитики полагают, что Dogwifhat продолжит дорожать, а если токен заметит Илон Маск, то стоимость его может увеличиться на порядок за короткий срок. Именно так становятся миллионерами удачливые трейдеры, но не исключено, что мемная криптовалюта пойдёт ко дну. Такое уже не раз случалось, а эксперты не дают советов относительно того, стоит ли нам с вами инвестировать в Dogwifhat. Удачливый трейдер не бросает все яйца в одну корзину, поскольку у него есть такие криптовалюты, как PepeWifHat (PWT), SKIB (SKIB), Peepo (PEEP), Bonk Drop #5 (BK) и целый ряд других активов. 

#майнинг #криптовалюты #биткоин
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Майнеры из Иркутска задолжали энергетикам более 480 млн рублей
Цена биткоина закрепилась выше $43 000: криптовалюта побила годовой максимум
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
2
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
4
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
6
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
32
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
1
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
3
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
7
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
1
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
1
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
6
MSI представила PCIe 5.0 накопители Spatium M570 Pro Frozr с крупным пассивным охлаждением
+
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
13
6 бесплатных игр в Steam
+
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
17
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
90
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
2
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
4
Почему действия Китая в Южно-Китайском море вызывают у Запада обеспокоенность
+
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
6

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
12:29
При возврате тоже до трусов обыскивать будут?)))
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:28
Ага, для Хуанга)
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:27
Конечно! Те, кто по зомбоящику рекламу увидел, кто его еще смотрит.
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Джон Сильвер
12:24
Иск то к Газпрому, который не смог организовать поставки в Индию :)
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
-=metallist=-
12:24
А где новости про это?
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
-=metallist=-
12:24
Это еще что! Как вам такой развод? Складывается впечатление, что юр. лица в массе своей или не пуганные идиоты или имбецилы, которые егэ по блату на 100 баллов сдали и считают, что жизнь уже удалась, ...
Скандал: более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
Eisbrecher
12:23
На днях - это на прошлой неделе? Да, морозы стояли. У меня обратку гура и масляный фильтр выдавило к хренам. Благо цена вопроса - тысяча рублей с учетом работы.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Анатолий Павлюшин
12:20
А Хром шустрее работает.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
swr5
12:19
То что революционно для америки, для России уже серая обыденность. По гиперзвуку Штаты в лаптях еще ходят.
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Дмитрий Зяблов
12:18
Горлыныч, ты зачем какахи жрёшь за сикелем? 🤔
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем