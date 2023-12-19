В качестве получателя технологии значится китайская ChangXin Memory Technologies

Технологии стремительно развиваются, но очень часто гениальные инженеры способны совершить настоящий прорыв. Имена этих людей не всегда попадают в прессу, а в результате та или иная компания получает преимущество. Бывает и так, что продвинутая технология появилась случайно, а в итоге воспроизвести её становится крайне сложно. Но поскольку конкуренцию никто не отменял, то десятки различных компаний пытаются не отставать от общих трендов. Кто-то уже нашёл свою нишу, тогда как другие стараются понять общие принципы работы той или иной технологии. Иногда разработка совершается своими силами, но довольно часто конкуренты прибегают к нечестным механизмам, получая информацию от бывших или действующих сотрудников более успешной компании. Технологический шпионаж считается распространённым явлением, а вот участники подобных дел нечасто попадают в объективы камер. Возможно, большая часть подобных дел решается за закрытыми дверями, а может всё дело в том, что сами шпионы предпочитают лишний раз не светиться на публике. Как бы там ни было сегодня мы расскажем о двух жителях Южной Кореи, который оказались достаточно глупы, чтобы вернуться на родину после ведения деятельности в пользу Китая.

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По данным The Register не успели граждане Южной Кореи как следует обосноваться в своей родной стране, как тут же оказались под стражей. Их обвиняют в передаче конфиденциальной информации, а речь идёт о бывших сотрудниках Samsung. По данным обвинения, оба несколько лет назад уехали в Китай, где работали в местной компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Главным козырем корейцев стали технологии Samsung, ставшие предметом торга и позволившие им в значительной степени улучшить своё материальное положение. Напомним, CXMT специализируется на производстве модулей памяти и является одним из ведущих игроков в этой сфере. В данном случае, под интеллектуальной собственностью подразумеваются 16-нм технологический процесс Samsung, стоящий в основе производства памяти стандарта DRAM. По некоторым данным, каждый из арестованных корейцев заработал за эти годы по несколько миллионов долларов, но точная сумма не называется. Скорее всего, таких данных у следствия и у прессы просто нет.

Журналисты отмечают, что подозревать Кима и Банга начали ещё в мае 2023 года. Версия о том, что оба они могли передавать корейские ИТ-секреты в Китай, была выдвинута Национальной разведывательной службой Южной Кореи (NIS), что послужило началу расследования. Оба вернулись на родину в середине октября и были задержаны в середине декабря 2023 года по требованию корейской прокуратуры, которая обвиняет их в нарушении закона о предотвращении утечек промышленных технологий. Согласно информации от KED Global, Департамент по расследованию преступлений в сфере информационных технологий прокуратуры Центрального округа Сеула собрал все необходимые доказательства и готов представить их следствию и суду. Оба подозреваемых были взяты под стражу 15 декабря. Что интересно, информации о Киме и Банге в открытом доступе до сих пор почти нет. Известно, что Ким вышел на пенсию в Корее в 2016 году и присоединился к CXMT в Китае. Согласно предварительным данным расследования, CXMT выплатила Киму годовую зарплату в размере нескольких миллионов долларов в обмен на технологию осаждения полупроводников. Следствие утверждает, что речь идёт о разработках Samsung, которые обвиняемый знал и смог воспроизвести в китайских лабораториях. Банга называют подрядчиком Samsung, но чем именно подозреваемый занимался, сказать сложно.

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Прокуроры, желающие отправить обвиняемых в тюрьму, утверждают, что ущерб от утечки информации, связанной с обвиняемыми, составил около 2.3 трлн корейских вон, что составляет не меньше 1.8 миллиарда долларов. Кроме того, переданные Китаю данные могли бы существенно сократить технологическое отставание CXMT и Samsung, что значительно сэкономило бы время на исследования и разработки. В настоящее время специалисты Национальной разведывательной службы и корейской прокуратуры пытаются доказать, что Ким и Банг передали китайской компании технологию осаждения полупроводников. Утверждается, что на этом расследование не прекратится, ведь обвинение выдвинуто по нескольким пунктам, где фигурирует ещё 7 смежных технологий, которые парочка увела у Samsung и передала в руки CXMT. Судя по всему, подсудимым назначат значительный срок, но подобная информация точно не остановит тех, кто пойдёт по стопам технологических шпионов, надеясь за короткий срок заработать столько денег, чтобы хватило на всю жизнь. Ну а представители CXMT ожидаемо отвергают все обвинения и отказываются от сотрудничества со следствием.