На самом деле проблема сильно преувеличена, поскольку сегодня менее 1% всех геймеров используют компьютеры под Windows 7

Windows 11 так и не стала стабильной, а Windows 10 уже через два года начнёт плавно выводиться с рынка. Техническая поддержка самой популярной операционной системы завершена, тогда как уже в 2025 она перестанет получать обновления безопасности. Инсайдеры полагают, что в то же время выйдет Windows 12, которая станет глотком свежего воздуха и будет прочно интегрирована с системами на базе ИИ. Предполагается, что Windows 10 начнёт быстро терять позиции, а решающим станет отказ от неё со стороны ключевых игроков. Например, Google может перестать выпускать обновления браузера, а примеру последуют игровые студии. Впрочем, этот сценарий мы с вами уже видели несколько раз, ведь именно так покидали рынок операционных систем Windows ХР и Windows 7. Первая уже давно не у дел, тогда как «Семёрка» остаётся в памяти миллионов людей по всему миру.

реклама

Что же, есть все основания полагать, что с Windows 7 придётся попрощаться даже самым большим фанатам этой операционной системы. Всё дело в том, что до недавнего времени эта ОС поддерживалась сервисом Steam. Как стало известно, с 1 января 2024 года владельцы компьютеров, на которых установлена Windows 7, не смогут пользоваться фирменным приложением. Отмечается, что на этот раз никаких альтернативных решений нет. Если вам нужен игровой магазин, то придётся поставить более современную операционную систему. Если Windows 7 вам так дорога, то нужно отказаться от Steam и перейти к пиратским копиям игр. К слову, вместе с «Семёркой» состоится отказ и от всех версий Windows 8, поэтому владельцам этой операционной системы также стоит как следует задуматься. Ну а если обратить внимание на свежую статистику, отражающую показатели на 1 декабря 2023 года, то можно заметить, что в настоящее время 55% всех пользователей Steam используют Windows 10. Чуть более 43% у Windows 11, ну а все предыдущие версии Windows имеют порядка 0.95% распространённости.

Похоже, проблема, о которой пишут иностранные журналисты, явно преувеличена. Windows 7 и Windows 8 давно ушли с игрового рынка, а причина заключается не в стремлении геймеров к познанию чего-то нового. Всё дело в насильственной политике со стороны игровых студий. В какой-то момент там перестали делать игры под Windows 7, что привело к тотальному исходу геймеров со старых ОС. Часть ретроградов, которую не интересуют новые игры, оставалась на «Семёрке», но всё хорошее рано или поздно подходит к концу. В итоге можно сделать вывод, что решение Steam никак не скажется на доступности игр в цифровом магазине. Пострадает чуть меньше 1% геймеров, но речь идёт о цифре на уровне статистической погрешности. Такое количество будет незаметно для общих показателей. Эксперты советуют не медлить, ведь позиция игрового магазина озвучена и не подлежит пересмотру. Называются различные причины, на основании которых геймеры не переходят на более современные ОС.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Прежде все многие просто не готовы покупать новые компьютеры, поэтому опасаются, что их оборудование не потянет более современные ОС. Эксперты утверждают, что Windows 10 почти такая же лёгкая, как и Windows 7, поэтому можно не переживать о совместимости. Даже компьютер с 4 Гб оперативной памяти будет чувствовать себя комфортно, а более мощные машины и вовсе станут работать как часы. А вот с Windows 11 не всё так просто, поскольку она новее и намного требовательнее. Слабые компьютеры такую ОС не потянут, поэтому лучше не экспериментировать. Вообще, переход на Windows 10 позволит играть в новые игры, что немаловажно. Также бытуют рассказы о том, что «Семёрка» более стабильна, чем новые ОС. Это не так, ведь за последние годы Microsoft совершила значительный прорыв в плане стабильности. Windows 10 однозначно работает лучше, а переустановка её требуется только в самых критических случаях. Одним словом, если вы искали хороший повод, который вынудит вас отказаться от Windows 7, то сегодня вы его нашли. Учтите, что старая операционная система давно не получала обновлений безопасности и имеет критические уязвимости. Считается, что геймеры чаще теряют аккаунты и подвергаются взломам именно из-за отсутствия должного внимания к обновлениям операционной системы. Это же касается тех, кто установил Windows 10 в одной из первых ревизий и заблокировал автоматические обновления. К сожалению, Microsoft допускает досадные оплошности, но подвергать всю систему опасности взлома из-за этого всё же не стоит.