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Bublik1
Биткоин резко пошёл вниз – стоит ли инвесторам ждать от деда Мороза цифровых подарков на Новый год
Аналитики полагают, что Киты и крупные инвесторы ушли на каникулы, поэтому ничего интересного в мире криптовалют до января уже не произойдёт

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По данным аналитиков, 2023 год стал одним из самых успешных для рынка криптовалют за всю историю. За 11 месяцев курс Биткоина вырос более чем на 140%, а депрессивные настроения позади. Ещё недавно майнеры сбрасывали все свои заработки только для того, чтобы остаться на плаву, а сегодня спрос на оборудование для добычи Биткоина растёт. Крупные компании не планируют останавливаться на достигнутом, а многие эксперты полагают, что в текущем десятилетии Россия может стать одним из ключевых хабов для майнинга криптовалют. Причина в дешёвой электроэнергии, ведь стоимость электричества в Европе продолжает расти, а в США этим летом была замечена нехватка мощностей. Очевидно, что данная тенденция продолжится в 2024 году, а аналитики спорят лишь о том, насколько дорогой будет первая криптовалюта по итогам последующих 12-ти месяцев. О прогнозах поговорим немного ниже, а пока остановимся на том, что происходит на рынке здесь и сейчас. 

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Прежде всего стоит напомнить, что ещё совсем недавно ведущие аналитики фиксировали начало бычьего цикла. Считалось, что декабрь принесёт массу рекордов, а 44 тысячи, которые были протестированы – это только начало. Вот только уже несколько дней назад положение начало стремительно меняться, а в итоге биржи начали аннулировать позиции трейдеров. Потери увеличились утром 18 декабря, а в ближайшие сутки инвесторы могут не досчитаться сотен миллионов долларов. Неясно, насколько сильно упадёт курс Биткоина, ведь на момент написания данного материала первая криптовалюта успешно ушла ниже 41 тысячи долларов. Такого не предполагал никто, а эксперты готовы пояснить причины происходящего. Прежде всего отмечается, что дело в некоторой неопределённости на политическом Олимпе США. Противостояние Демократов и Республиканцев внушает некоторое беспокойство, поскольку проблемы не решаются, а игнорирование миграционного кризиса может привести к массе негативных последствий для экономики. 

Похоже, это не единственная причина, ну а сегодня аналитики уверены, что мы видим не спад криптовалют и даже не бегство инвесторов. Оказывается, всё гораздо проще, ведь перед нами обычные каникулы. Всё дело в том, что люди по всему миру готовятся к Рождеству и Новому году. Политики уходят на каникулы, а следом за ними отправляются на отдых и Киты. Трейдеры устали сражаться с цифрами, поэтому предпочитают взять небольшой отпуск и отправиться в путешествие, или просто посидеть у телевизора. Аналитики полагают, что в этом нет ничего страшного, а нечто подобное мы уже видели не раз. При этом эксперты уверены, что спад будет кратковременным, а уже совсем скоро дедушка Мороз (или Санта Клаус) принесёт послушным мальчикам и девочкам подарочки в виде дорогих цифровых активов. Считается, что 2024 год станет решающим, поскольку криптовалютное законодательство появится в США, а значит бизнес сможет работать в рамках правового поля. 

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Подготовка к более жёсткой позиции заметна уже какое-то время, а особенно понятной позиция американских властей стала после договорённостей с биржей Binance. Напомним, глава биржи ушёл со своего поста, а сама биржа выплатит регулятору 4.3 миллиарда долларов. Что до прогнозов на 2024 год, то решающим станет халвинг. Снижение количества монет в блоке случится уже весной, а в итоге ожидается повышение курса Биткоина как минимум в 2 раза. С подобным мнением согласно большинство экспертов, а вопрос лишь в том, когда курс первой криптовалюты пойдёт вверх. Что до текущего положения, то в 2023 году от Биткоина уже никто ничего не ждёт. Оставим в покое цифровое золото и мы с вами. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин
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