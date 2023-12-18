Причины нападения журналисты обходят стороной

Сегодня ЧВК «Вагнер» фактически пропала из информационного поля, а пресса пытается забыть о частной военной компании. После смерти Пригожина бойцы перестали давать громкие интервью и критиковать власти, а в результате большая часть военнослужащих мирно перешла под контроль тех или иных подразделений. Вообще, ситуация немного сложнее, чем кажется, а мы приведём лишь несколько примеров. Так, «вагнеровцы» продолжают находиться в Мали, где ведут боевые действия против боевиков. Но понять статус «музыкантов» за пределами России крайне сложно. Всё дело в том, что часть формирований ушла под контроль Минобороны РФ, тогда как многие стали частью Росгвардии. Недавно депутаты отчитались о том, что разрешили этой организации иметь добровольческие подразделения на балансе, а эксперты отмечают, что времена частных военных компаний в России подошли к концу.

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Это не значит, что ЧВК окончательно исчезнут, но правовой статус для них станет жёстче, а сотрудники таких организаций потеряют свободу, которая была у подопечных Пригожина. Сегодня часть бойцов сражается на передовой, тогда как другие проходят тренировки в новом лагере. Отмечается, что командует ЧВК «Вагнер» сын Пригожина, а особенно интересна судьба военнослужащих, которые ранее пришли в компанию из мест лишения свободы. Ранее сам Пригожин уверял, что его подопечные как минимум в 10 раз реже возвращаются к ведению преступного образа жизни. И всё же, когда правонарушение совершает обычный зек, то на это всем наплевать, а когда в прессу попадает один из бойцов ЧВК «Вагнер», то новость тут же гарантирует повышенное внимание. Напомним, 6 декабря мужчина в военной форме открыл огонь по сотрудникам полиции. Один из стражей правопорядка получил ранение, а по горячим следам удалось задержать нападавшего. Удалось выяснить, что нападавший был членом ЧВК «Вагнер». Сам Павел Николин был вооружён ручным пулемётом и ранее отбывал срок за разбой и кражу. Словом, ничего нового, а суд над бывшим «вагнеровцем» прошёл довольно быстро. Присяжные заслушали сторону обвинения и пришли к выводу, что подсудимый виновен. Инцидент произошёл в пригороде Новошахтинска, а сегодня суд вынес окончательное решение, согласно которому Николин следующие 6 лет и 11 месяцев проведёт в колонии.

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По мнению судьи, такое строгое решение обусловлено характером происшествия. Так, в руках у нападавшего было опасное оружие, а смягчающих обстоятельств у дела просто нет. Против Николина сыграло и его прошлое, а присяжные признали, что участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер» не освобождает от ответственности. Журналисты не пишут, являлось ли оружие, из которого Николин произвёл три выстрела, зарегистрированным, либо имеет незаконное происхождение. Сам боец не стал отрицать, что числился в рядах «вагнеровцев», а также признал, что на учёте у нарколога или психиатра не состоял. Таким образом преступление он совершил в здравом рассудке и твёрдой памяти. Пожалуй, если бы Пригожин был жив, то вердикт мог быть иным, или нет, но в данном случае это уже не так важно.