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Bublik1
Рядовые сотрудники NVIDIA недовольны тем, что руководство компании слишком много зарабатывает
Оказывается, доходы сторожил такие огромные, что многие просто не хотят работать на полную ставку

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В крупных компаниях принято поощрять работу высшего руководящего звена. Часто, крошки со стола достаются и обычным работягам, но по большей части в выигрыше наиболее опытные и высокопоставленные сотрудники. Бывает, что этим ребятам выдают наличные деньги, но чаще всего в ход идут внутренние акции. Представьте себе, что такой специалист пришёл в компанию 10 лет назад и уже через 5 лет добился значимого карьерного роста. После этого ему начали выдавать регулярные пакеты акций, но вдруг стоимость компании резко пошла вверх. Похоже, нечто подобное происходит в NVIDIA, где новички с недовольством посматривают на старую гвардию. Согласно информации издательства Business Insider, в рядах новых сотрудников компании царит ощущение несправедливости. В ходе внутреннего собрания, которое состоялось в прошлом месяце, многие из них выразили разочарование тем, что высокопоставленные руководители компании работают на полставки. Приводятся любопытные факты, которые свидетельствуют о том, что многие действующие сотрудники настолько финансово обеспечены, что просто не имеют стимула выкладываться на полную. Происходящее сильно раздосадовало многих новичков, ведь сотрудники среднего звена имеют доход свыше 1 миллиона долларов в год и не собираются напрягаться. 

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При этом новички чувствуют несправедливость, поскольку вытягивают всю работу на своих плечах, тогда как старая гвардия приходит на работу 2-3 дня в неделю, или предпочитает трудиться привычные 5 дней, но до обеда. Происходящее кажется странным, ведь обычно ничего подобного в крупных компаниях не происходит, но случай NVIDIA уникален тем, что за последние 5 лет компания увеличила капитализацию 10 раз, а пришедшие на работу 10 лет назад сотрудники могут рассчитывать на ещё более внушительную прибыль. Обратите внимание на два графика ниже. На первом можно заметить, что за последние 5 лет капитализация компания увеличилась в 5 раз, тогда как на втором указывается стоимость за 1 акцию на 1 декабря 2013 года. Оказывается, за этот период курс увеличился на немыслимые 12 000%, что ещё никогда не наблюдалось на рынке полупроводников за всю историю. Журналисты Business Insider полагают, что сотрудникам, которые получали акции компании 10 лет назад сегодня можно и вовсе не работать, ведь их доход вырос более чем в 100 раз, а значит ленивые менеджеры объясняются стремительным ростом ценных бумаг. 

Похоже, происходящее не устраивает не только новичков, но и самого Дженсена Хуанга. По данным Business Insider, генеральный директор компании выразил обеспокоенность в происходящем и будет решать сложившуюся проблему. По его словам, все те, кто состоит в команде, должны относиться к работе как к некому забегу. Нужно не только гордиться своим положением, но и с энтузиазмом достигать новых высот, помня о престиже рабочего места. Кроме того, Дженсен Хуанг посоветовал высшему руководству вести себя ответственно, а не сбрасывать часть работы на новичков. Глава компании признаёт, что многие сотрудники видят неравномерное разделение рабочей нагрузки, что приводит к стрессу и напряжению, ну а вопрос о выходе на пенсию уже становился предметом обсуждения. Похоже, предпринимать каких-либо дисциплинарных действий против лентяев не будут. Вообще, это право каждого сотрудника определять свою рабочую нагрузку, а место в NVIDIA действительно престижное, поэтому новичкам не на что жаловаться, ведь заработная плата во многих других компаниям может быть в 2-3 раза ниже. 

Несмотря на нерешительность действий в отношение старой гвардии. Джесен Хуанг имеет широкую поддержку среди сотрудников, ведь уровень одобрения на Glassdoor составляет 98%. В Business Insider пишут, что в происходящем виноваты сложившиеся в NVIDIA традиции, ориентированные на среднее и высшее звено сотрудников. Вместе с излишне демократическим стилем управления и стабильной позицией компании в 2023 году, всё это способствует комфортному положению многих сотрудников. Ну а новички, которые не получали акции компании по 40 долларов за штуку, недовольны таким положением, но пока изменить ничего не могут. Следует помнить также, что уровень комфорта сотрудников повысился, учитывая, что последние официальные массовые сокращения и увольнения в компании NVIDIA произошли 15 лет назад, а с тех пор команда только росла. Для получения более полного понимания рабочей культуры в компании, журналисты взяли интервью у 13 сотрудников и нескольких HR-специалистов, знакомыми с внутренней кухней NVIDIA. Источники заявили, что компания не испытывает значительного конкурентного давления со стороны Amazon, Microsoft и других. Еще один интересный аспект заключается в том, что в NVIDIA труднее уволить сотрудника, чем нанять нового. Ну а поскольку даже менеджеры среднего звена зарабатывать по 1 миллиону в год, то заработные платы сотрудников с 10-летним послужным списком и вовсе поражают воображение. В таких условиях нет мотивации выкладываться на полную, на что и обращают внимание аналитики.

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По словам одного из сотрудников, с которым разговаривала авторы Business Insider, Дженсен Хуанг настаивает на необходимости сохранения спокойствия. Глава NVIDIA прямо сказал, что каждый должен делать свою работу. Не исключено, что новичкам немного подбросят деньжат на рождественские и новогодние праздники, но в целом обстановка внутри компании кажется немного нервозной. Аналитики полагают, что даже если после указанной выше встречи ничего не изменится, то это не вызовет бурления умов. У зелёных всё слишком хорошо, чтобы недовольство новичков могло перерасти во что-то серьёзное. У NVIDIA огромные доходы и практически отсутствуют операционные издержки. Аналитики напоминают, что пока механизм не сломан, его лучше не пытаться чинить. Аналогичного мнения придерживается и Дженсен Хуанг, который призвал сотрудников к разумному подходу и попробует повлиять на обе стороны без активных перестановок и увольнений. Авторы Business Insider напоминают, что сам Дженсен Хуанг не позволяет себе почивать на лаврах и работать на полставки. Он считается одним из самых загруженных руководителей крупной полупроводниковой компании, а значит имеет непререкаемый авторитет. 

#nvidia #интересное
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