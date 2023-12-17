По данным украинской стороны, есть возможность выпускать 100 дронов-камикадзе AQ 400 Scythe в месяц

Беспилотники стали настоящим открытием украинского конфликта, ведь ещё нигде и никогда они не играли такую значительную роль. Сегодня летательные аппараты используют для решения целого спектра задач. Например, они крайне эффективны в разведывательных операциях, где позволяют получать ценные сведения без риска для бойцов. Есть ударные дроны, которые сбрасывают на технику различные боеприпасы и могут вернуться на базу без повреждений. Ну а наиболее активно используют дроны-камикадзе. В данном случае не так важно, по какому принципу осуществляется управление, ведь суть сводится к тому, что такой аппарат несёт заряд, а после подрывается, уничтожая технику или военный объект противника. Ну а поскольку доступ к технологиям имеют как российские, так и украинские инженеры, то атаки с двух сторон становятся всё более массовыми. Согласно официальным данным, только за ночь на 17 декабря российские силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника. Использовались различные средства, но есть все основания полагать, что будет увеличиваться не только количество, но и глубина поражения.

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По данным украинской стороны, украинская армия получила первый ударный дрон AQ 400 Scythe, специально созданный для проведения атак на большие расстояния вглубь российской территории. По данным разработчика беспилотник способен доставить до 32 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 750 километров. При сокращении расстояния в два раза, вес боевой части может достигать 70 килограмм, что делает устройство действительно опасным. При точном попадании БПЛА сможет подрывать целые здания, а глубина проникновения позволяет совершать диверсии во многих российских регионах. Украинская сторона утверждает, что производственные мощности позволяют создавать до ста новых беспилотников ежемесячно, а в будущем планируется увеличение этого числа до 500 в месяц. Отмечается, что ключевые компоненты изготавливаются на Украине, в то время как некоторые детали приобретаются из Германии и Британии. Всё это делает производство доступным, а уже вскоре десятки AQ 400 Scythe окажутся в российском тылу.

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Скорость беспилотника достигает 144 км/ч, взлётная масса не превышает 100 килограмм, а размах крыльев достигает 2.3 метра. Способ запуска включает использование катапульты или взлёт с короткой взлётно-посадочной полосы. Производитель подобных устройств уверяет, что они намного эффективнее различных версий «Герани», а благодаря массовому производству приведут к значительным изменениям на линии соприкосновения. Появится возможность наносить удары по складам с оружием и боеприпасами, но в данном случае подобные заявления вызывают большие сомнения. Стоит признать, что территория Украины большая, поэтому разместить там несколько производственных мощностей для сборки десятка дронов в месяце вполне возможно. А вот 100 беспилотников – это явный перебор, не говоря уже о 500 единицах. Даже если представить, что каким-то чудом в Украине и будут созданы условия для подобного предприятия, активность там тут же привлечёт внимание российских спецслужб. Ну а после этого удары с помощью крылатых ракет поставят крест на всех планах украинского командования. Именно поэтому аналитики уверены, что если ВСУ и могут увеличить количество дронов-камикадзе, то сделают это только за счёт устройств, собираемых за рубежом. Ну а союзники не горят желанием поставлять Киеву то, что может пригодиться им самим, не говоря уже о том, что создать такое производство – это довольно сложная и затратная задача.