Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
По данным украинской стороны, есть возможность выпускать 100 дронов-камикадзе AQ 400 Scythe в месяц

реклама

Беспилотники стали настоящим открытием украинского конфликта, ведь ещё нигде и никогда они не играли такую значительную роль. Сегодня летательные аппараты используют для решения целого спектра задач. Например, они крайне эффективны в разведывательных операциях, где позволяют получать ценные сведения без риска для бойцов. Есть ударные дроны, которые сбрасывают на технику различные боеприпасы и могут вернуться на базу без повреждений. Ну а наиболее активно используют дроны-камикадзе. В данном случае не так важно, по какому принципу осуществляется управление, ведь суть сводится к тому, что такой аппарат несёт заряд, а после подрывается, уничтожая технику или военный объект противника. Ну а поскольку доступ к технологиям имеют как российские, так и украинские инженеры, то атаки с двух сторон становятся всё более массовыми. Согласно официальным данным, только за ночь на 17 декабря российские силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника. Использовались различные средства, но есть все основания полагать, что будет увеличиваться не только количество, но и глубина поражения. 

реклама

По данным украинской стороны, украинская армия получила первый ударный дрон AQ 400 Scythe, специально созданный для проведения атак на большие расстояния вглубь российской территории. По данным разработчика беспилотник способен доставить до 32 килограмм полезной нагрузки на расстояние до 750 километров. При сокращении расстояния в два раза, вес боевой части может достигать 70 килограмм, что делает устройство действительно опасным. При точном попадании БПЛА сможет подрывать целые здания, а глубина проникновения позволяет совершать диверсии во многих российских регионах. Украинская сторона утверждает, что производственные мощности позволяют создавать до ста новых беспилотников ежемесячно, а в будущем планируется увеличение этого числа до 500 в месяц. Отмечается, что ключевые компоненты изготавливаются на Украине, в то время как некоторые детали приобретаются из Германии и Британии. Всё это делает производство доступным, а уже вскоре десятки AQ 400 Scythe окажутся в российском тылу. 

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Скорость беспилотника достигает 144 км/ч, взлётная масса не превышает 100 килограмм, а размах крыльев достигает 2.3 метра. Способ запуска включает использование катапульты или взлёт с короткой взлётно-посадочной полосы. Производитель подобных устройств уверяет, что они намного эффективнее различных версий «Герани», а благодаря массовому производству приведут к значительным изменениям на линии соприкосновения. Появится возможность наносить удары по складам с оружием и боеприпасами, но в данном случае подобные заявления вызывают большие сомнения. Стоит признать, что территория Украины большая, поэтому разместить там несколько производственных мощностей для сборки десятка дронов в месяце вполне возможно. А вот 100 беспилотников – это явный перебор, не говоря уже о 500 единицах. Даже если представить, что каким-то чудом в Украине и будут созданы условия для подобного предприятия, активность там тут же привлечёт внимание российских спецслужб. Ну а после этого удары с помощью крылатых ракет поставят крест на всех планах украинского командования. Именно поэтому аналитики уверены, что если ВСУ и могут увеличить количество дронов-камикадзе, то сделают это только за счёт устройств, собираемых за рубежом. Ну а союзники не горят желанием поставлять Киеву то, что может пригодиться им самим, не говоря уже о том, что создать такое производство – это довольно сложная и затратная задача. 

#военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #aq 400 scythe
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Спикер ВСУ рассказал о том, что русские научились имитировать пуски гиперзвуковых «Кинжалов»
Украинский офицер назвал САУ CAESAR ненадёжными и не подходящими для реальных боевых действий
Стали известны учения, на которых военнослужащих готовят к атакам беспилотников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
7
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
16
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
5
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Черные дыры могут поглотить звезды Хокинга изнутри
2
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
4
Астрофизики обнаружили источник радиовсплесков в солнечной вспышке
+
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
1
Microsoft отремонтируют ОС Xbox из-за сбоев Baldur's Gate III
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
75
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
20
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
8
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
10

Сейчас обсуждают

REY_B_
14:09
В СССР не было проблемой раздвинуть дома, чтобы расширить улицы. Так что отстали бриты лет на 100.
Инженеры канадского Галифакса переместили трехэтажное здание с помощью 700 кусков мыла
A224
14:09
сайнбенч ну в принципе тоже можно будет тестануть... я игры в основном тестирую вот фар край 6 например https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17709092#p17709092 ну тут больше про видеокарту в...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Николай Барышников
14:06
Цинизм зашкаливает. Сначала убили, потом сняли фильм, как убивали.
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
Артём Николаев
14:06
Сюжет теперь только в индюшатине, которая страдает от багов и недоделанных реализаций идей. Самые популярные проекты это онлайн дрочильни или консольные аттракционы по 70$ за штуку.
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
MrPegge
14:04
АПвтор не спит не ест из окопа пишет, воюет за рынки для сланцевиков США и во славу США убивает славян.
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
NikStar0890
14:02
Да жм уже через год имеет такой же вид, это я к тому что проще и дешевле пасту раз в год менять между радиком и процем. Дел на 15 минут от силы.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
14:01
да, к сожалению многие игры тоже используют AVX и частота прыгает... "а в Старфилде сколько? да хотя бы в синебенче 23/24." да я же сказал что это "не тесты" перепрошью биос с ReBAR'ом переразгоню нор...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Лев корл
13:59
Атомная бомба из кошачьего помёта😂😂😂😂😂😂 Не, не так... Американцы страдают от урановой зависимости от России А в Англии кошки плутонием гадят Надо бизнес замутить - продавать США кошачий помёт, п...
Daily Mail: «атомные» коты с крупнейшего ядерного объекта Европы пугают жителей Великобритании
ЧatoБoт
13:58
Удачи строителям и скорейшего завершения работ.
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
Евгений Шрайнер
13:58
Я заметил, что больше всех про какую там неуязвимую технику, которая херня говарят пропагондоны. А по факту любая бронетехника на передовой лиш мишень, живушая только благодаря правильному использован...
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем