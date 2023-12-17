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Bublik1
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
Инсайдеры полагают, что Radeon RX 9900 ХТХ имеет все шансы стать лидером рынка настольной графики

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Иногда сложно понять, зачем AMD удерживает на плаву графическое подразделение. Разработка новой архитектуры обходится в огромные суммы, а прибыли от продажи видеокарт нет. Работу инженеров нельзя назвать идеальной, но ребята явно стараются. Например, Radeon RX 6900 ХТ был слегка медленнее GeForce RTX 3090, тогда как более быстрая память позволила Radeon RX 6950 ХТ опередить флагман NVIDIA. В тот момент на рынке уже находилась видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, но в данном случае важно лишь то, что неплохие продукты у красной команды есть.

В текущем поколении архитектура RDNA дала явный сбой, из-за чего оказалось невозможно поднять быстродействие в среднем и средневысоком сегменте. Например, Radeon RX 7800 ХТ лишь немногим быстрее Radeon RX 6800 ХТ, а на полках магазинов видеокарт производства AMD всё меньше. 

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Что на этот счёт думает Лиза Су, сказать сложно, но в целом дела у компании идут неплохо. Серверные процессоры приносят львиную долю дохода, тогда как графические решения занимают нишевую часть рынка. При этом в руках у AMD есть все современные технологии, но пока выступать с NVIDIA на равных там не хотят или не могут. За последние десять лет мы не раз слышали обещания от боссов компании догнать и перегнать дядюшку Хуанга, но пока воз и ныне там. Скорее всего, указанная ниже информация так и останется не реализована в полной мере, но рассказать о ней всё же стоит. Всё дело в новом патенте, где представлено детальное описание видеокарт следующего поколения, а эксперты ожидают поистине революционных изменений в мире графики. Исходя из сложной архитектуры чиплетов, новые видеокарты, возможно, построятся на принципах, заложенных в ранее фигурировавшей в инсайдах Radeon RX 8900 ХТХ.

Новый патент фокусируется на гибкой архитектуре графического процессора, состоящего из 12 чиплетов, работающих параллельно без центрального управления. Эти чиплеты распределены по специализированным блокам, включая командный процессор, геометрический движок, шейдерный движок и растеризаторы. Каждый чиплет обрабатывает индексы независимо друг от друга, что позволяет рассматривать их как множество мини-графических процессоров, работающих в тандеме по модели MIMD. Например, когда поступает вызов на отрисовку, геометрический движок каждого чиплета вычисляет необходимые части индексного буфера независимо от других, обеспечивая параллельное выполнение без синхронизации. Сами чиплеты взаимодействуют с основной памятью и центральным процессором через шину PCIe, а между собой соединены кросслинком Infinity Fabric. Один из методов, описанных в патенте, использует схему управления состоянием для синхронизации чиплетов. Каждый командный процессор генерирует идентификатор штата, соответствующий многочисленным конвейерам обработки, выполняемым чиплетами. Патент также описывает методы управления геометрическими движками для эффективного распределения индексов. Они обеспечивают параллельное выполнение индексов с минимальной синхронизацией. 

Уже несколько лет инсайдеры пишут, что именно технология чиплетов станет для AMD той соломинкой, которая позволит вернуть утраченные позиции на графическом рынке. Эксперты видят здесь несколько проблем. Прежде всего такой графический чип будет дороже в производстве, что вынуждает поднимать конечную цену для потребителя. Даже сегодня убедить потенциальных покупателей платить за видеокарты от тётушки Су какие-то деньги достаточно сложно, ну а флагман AMD за 2000 долларов может никого не заинтересовать. Не стоит забывать, что использование чиплетов потребует нового подхода к написанию драйверов, а эксперты не уверены, что в конечном итоге игры смогут обеспечить ожидаемый прирост быстродействия. В синтетических тестах такая видеокарта может быть хороша, но в реальных сценариях сильно отставать от продукции NVIDIA.

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И всё же, давайте не будем ставить крест на перспективной технологии, ведь инсайдеры уверены, что первым графическим чипом, созданным с использованием чиплетов, станет Radeon RX 9900 ХТХ. Видеокарта будет основана на архитектуре RDNA 5, но сроки выхода её остаются неизвестны. Скорее всего, нечто подобное мы увидим только в 2025 году, поскольку пока рынок графики и без того перегрет, а представленные решения ещё имеют неплохой потенциал для совершенствования. Например, в начале 2024 года ожидается выход линейки GeForce RTX 40 Super от NVIDIA, а значит нечто подобное может выпустить и AMD. Ну а очередное противостояние за кошельки энтузиастов начнётся позднее, а пока предпосылок для веры в очередной прорыв красной команды у нас нет. Больше информации о патенте по ссылке.

#видеокарты #интересное #radeon rx 9900 хтх
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