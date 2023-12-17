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Bublik1
Американская пресса: США теряют лидерство на мировой арене и всё меньше похожи на идеал демократии
Такое мнение высказывают авторы The Washington Post и he Wall Street Journal

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Согласно опросам, большая часть жителей Европы, Южной Америки, Африки и многих других регионов верит, что США являются самой демократической страной на свете. Отчасти такое мнение было обеспечено кинематографом, ведь тысячи героев американских фильмов рассказывают о победе демократии и многих других фантастических вещах. Американская мечта стала реальностью для многих мальчишек и девчонок, а в международной прессе вы можете прочесть о том, каким высоким авторитетом пользуются американские политики.

И всё бы хорошо, но многочисленные факты говорят против таких слащавых речей, а уважение по большей части основано на страхе. Простой пример, ещё до того, как Израиль начал массированные бомбардировки сектора Газа, в Средиземное море были отправлены авианесущие крейсеры. Истребители готовы к вылету и могут нанести удар по любой стране, которая ввяжется в конфликт. 

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Примеров множество, ну а на страницах The Washington Post пишут, что США не только столкнулись с глубоким внутриполитическим кризисом, но и переживают период, когда влияние страны на международной арене снижается. Это отражается в подходе к главным мировым вызовам, ведь вместо взвешенных решений заметна нервозность и боязнь потерять лидирующие позиции. В издании полагают, что система международной политики находится под угрозой серьёзных изменений, и сегодня США больше не могут обеспечивать прежний уровень влияния на глобальные события.

Журналисты признают существование проблемы и указывают на ключевые точки интересов внешней политики США. Утверждается, что именно здесь страна может потерпеть поражение, что приведёт к дальнейшему кризису и утере способности влиять на глобальную политику. 

  • Прежде всего называется конфликт в Украине. Американские журналисты уверены, что главная сложность в конфликте между Россией и Украиной заключается в численном и техническом превосходстве России. США сильно давят на Евросоюз, пытаясь принудить местные элиты к более тесному военному сотрудничеству с Украиной. Спустя почти 2 года ведения боевых действий возникает ощущение, что добиться желаемого для Белого дома будет невозможно. При этом в The Washington Post признают, что очень многое зависит от итогов внутриполитического противостояния в США, ведь в настоящее время финансирование Киева приостановлено. 
  • Что до конфликта на Ближнем Востоке, то американские журналисты уверены, что ситуация там требует скорее дипломатического, чем военного решения. Хотя ЦАХАЛ имеет силовое преимущество, Израиль должен учитывать жизнь палестинцев на оккупированных территориях, что требует политического разрешения. В настоящее время США предпринимают недостаточно действий, чтобы остановить конфликт, а люди по всему миру винят Белый дом в том, что в секторе Газа продолжают гибнуть дети. 
  • Китай остаётся глобальным конкурентом, а успешное противостояние с Поднебесной на многие десятилетия определит вектор миропорядка. Вот только влияние Китая на мировой арене становится всё более значительным, тогда как США теряют союзников по всему миру. В мировую политику вернулась Россия, изолировать которую не удалось, а это явно не те успехи, на которые рассчитывали американские аналитики. 
  • В The Washington Post переживают, что внутриполитическая борьба может ослабить поддержку союзников, ведь Трамп способен нарушить единство НАТО и других ключевых международных институтов. Журналисты полагают, что команде Байдена нужно предпринять решительные шаги, без чего победа на выборах невозможна, но перспективы подобного исхода кажутся всё менее вероятными. 

Пожалуй, более честно на эту тему написали в The Wall Street Journal, где известный публицист Кевин Д. Уильямсон опубликовал резонансную статью. По словам аналитика, политическая атмосфера в США становится всё более туманным отражением разрыва между реальностью и идеалами демократии. По его мнению, идеальной тематической песней для выборов 2024 года стала бы «I'm Afraid of Americans» от Дэвида Боуи и Брайана Ино, иллюстрирующая злободневные проблемы страны. Прежде всего пугающими кажутся выборы президента страны в 2024 году. Уильямсон описывает предстоящие президентские выборы как уникальные. Оба кандидата, по его мнению, несут с собой тени сомнительной репутации и достижений. Эти выборы станут напоминанием о моральном и культурном спаде общества. Автор призывает граждан страны винить только себя за приход этих лидеров к власти, отмечая, что система, которая позволила им достичь власти, была создана обществом. Уильямсон отвергает мнение, что причина всех проблем Америки лежит на больших боссах и деньгах.

Уильямсон признаёт роль интернета в преобразовании политического ландшафта. Он отмечает, что социальные сети создали хаос, дав возможность сомнительным личностям проникнуть в политику и уменьшив объективность информации. По словам автора, политики используют интернет для распространения скандалов вместо решения реальных проблем. Он предупреждает о том, что важные национальные приоритеты становятся второстепенными из-за этого подхода. Уильямсон предвидит возможные скандалы после выборов 2024 года, вне зависимости от результата. Он также поднимает вопросы, связанные с госбюджетом, отмечая, что средства направляются не туда, где нужно. Согласно Уильямсону, основным вопросом выборов 2024 года станет иммиграция, кандидаты на посту президента столкнутся с многочисленными вызовами, представляющими серьёзные сложности для страны.

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Что примечательно, журналист не касается украинской темы. Это может говорить о том, что конфликт в Украине становится все менее интересен американским элитам, а внутриполитическая борьба является более реальной проблемой, чем очередной пышный тур Зеленского по Европе. 

#аналитика #сша #политика #демократия
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