Только Бельгия потеряет порядка 2 миллиарда евро в год

Разговоры о необходимости санкций против российских алмазов появились больше года назад. Тогда политики и бизнесмены не смогли найти общего языка, а в результате решение постоянно отменялось. Всё дело в том, что Россия поставляет на мировой рынок чуть больше 30% алмазов, при этом 90% всего экспорта идёт в сыром виде. Проще говоря, обработкой занимаются в других странах, получая львиную долю от продаж. Согласно отчётам алмазодобывающей компании «Алроса», в 2023 году 32.8% мировой добычи алмазов приходится на Россию. Иностранные источники оценивают долю России на мировом рынке алмазов в 29% по массе и чуть более 25% по стоимости продаж. Это означает, что практически вся алмазная добыча в России сконцентрирована в компании «Алроса». И вот здесь и начинается самое интересное, ведь 39% всех российских не огранённых алмазов доводили до ума в Бельгии. Это огромные деньги (порядка 2 миллиардов евро в год), которые это европейское государство потеряет если не навсегда, то на долгие десятилетия. Ну а в выигрышном положении оказалась Индия. Страна уже занимает 42% мирового рынка алмазов, а в 2024 году может легко получить больше половины пирога.

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И вот на этом фоне страны G7, включая Германию, Великобританию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию, согласовали запрет на импорт российских алмазов и продуктов их обработки. План предусматривает поэтапное введение ограничений. Так, начиная с января 2024 года будут под запретом алмазы прямой поставки, а с марта того же года – продукты, прошедшие обработку в третьих странах. К сентябрю 2024 года страны G7 надеются создать механизм проверки и сертификации необработанных алмазов. Хотя новые ограничения окажут определённое влияние на деятельность «Алроса» и российскую алмазную отрасль в целом, эксперты отмечают, что они не будут критически значимыми. Как уже было сказано выше, если Запад не хочет получать прибыль, то его место тут же занимает глобальный Юг. Эксперты фиксируют значительный сдвиг в торговле алмазами в 2023 году, но ожидают, что рынки ждут новые сюрпризы уже совсем скоро.

Специалисты отмечают, что сегодня нет технологии, которая бы на 100% позволила отследить происхождение того или иного алмаза. Мало того, в создание такой технологии верится с трудом, поэтому остановить российский экспорт не выйдет. Несомненно, что эмбарго G7 вызовет изменения в торговых потоках и приведёт к вытеснению российских алмазов из Бельгии в другие гранильные центры развивающихся рынков. Это может вызвать временные ценовые дисконты и снижение прибыли для «Алроса», но проблема будет носить временный характер, после чего рынок восстановится. Напомним, этой осенью Индия на два месяца остановила закупки алмазов, но 15 декабря сняла все ограничения, что свидетельствует о том, что эта страна не намерена отказываться от прибыли. Ну и в виде вишенки на торте сегодня премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл совершенно новое здание Суратской алмазной биржи (SDB) в штате Гуджарат. Этот офисный комплекс является крупнейшим в мире и способен вместить почти 4500 офисов, предназначенных для торговли бриллиантами.

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Несколько компаний уже начали работать в новом здании SDB, которое призвано привлечь тысячи экспертов по алмазам, а также специалистов по огранке, полировке и торговле драгоценными камнями. Открытие этого специализированного офисного комплекса стало вызовом для эмбарго со стороны стран «Большой семёрки» о запрете на прямой импорт непромышленных алмазов из России. Планируется, что начиная с января 2024 года, запрет будет распространён на алмазы, добытые, обработанные или произведённые в России. Это решение окажет прямое влияние на мировой рынок алмазов, где Россия является крупнейшим производителем, а страны G7 контролируют 70% потребительского спроса. Неясно, насколько решительными будут действия индийских огранщиков, но принять некоторые меры им всё же придётся, ведь более 40% индийских бриллиантов экспортируется в страны G7. Випул Шах, председатель Индийского совета по содействию экспорту ювелирных изделий из драгоценных камней, выразил недовольство сроками введения ограничений. По мнению аналитиков, если индийские компании хотят сохранить связи со странами G7, им придётся приспособиться к новым правилам. Есть мнение, что рынок алмазов повторит путь, который прошёл рынок нефти. Ограничения на российскую продукцию оказали временное влияние, ну а открытие нового центра торговли в Индии указывает на долгосрочные планы этой страны. Отследить регион поставки алмаза пока невозможно, ну а разработка такого механизма может привести к появлению более сложных схем, с привлечением ОАЭ, Китая и других государств. В итоге Европа будет покупать российские алмазы, но уже дороже. Впрочем, именно так там производят закупки сжиженного газа из РФ и нефти, которая поступает через альтернативные маршруты.