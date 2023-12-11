В некоторых случаях параллельный импорт в Россию привел к увеличению поставок немецких автомобилей в те или иные страны в 55 раз

Сегодня США обладают огромными военными возможностями и способны вторгнуться в практически любую страну за считанные часы. Янки построили по всему миру военные базы и часто занимаются контролем полезных ископаемых. Например, так происходит в Сирии, откуда американские власти призывает уйти не только президент этой страны, но и ООН. Вот только пока в нашем мире действует право сильного, а часть планеты сильно зависима от США, поэтому в лучшем случае занимает нейтральное положение. Что до остальных, то там стараются не вступать с дядюшкой Сэмом в конфронтацию, поддерживая самые абсурдные санкции. Считается, что со временем влияние Америки будет ослабевать, но подобные заявления мы слышим уже не первый десяток, поэтому расценивать всё это нужно с разумной долей сомнения. И всё же, впервые за десятилетия мы видим, как целые регионы не только не присоединились к санкциям, но и открыто всё это нарушают. Происходит это под носом у США, но у сонного Джо слишком много проблем, поэтому старик не может везде успеть и приструнить нейтральные государства.

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Попытки сделать нечто подобное проводятся, а политики ЕС уже занимаются созданием органа, который будет следить за соблюдением санкций. Что любопытно, санкции вступают в противоречия с целым рядом положений ВТО, но такие мелочи никого не волнуют. Не исключено, что подобный комитет и сможет чего-то добиться, но пока аналитики констатируют полный провал санкционной политики. Особенно по этому поводу сокрушаются авторы Merkur. Журналисты пишут, что запрещённые товары всё ещё поступают в Россию, а происходит это благодаря нескольким странам. Наибольший урон санкциям наносит Турция, Казахстан, Киргизия, Армения и некоторые другие государства. Что примечательно, эксперты приходят к выводу, что сами европейские компании прекрасно осведомлены, куда идёт товар, но делают вид, что ничего не знают. Такая тактика позволяет уходить от сложных вопросов, которые могут прилететь из-за океана, а также продолжить зарабатывать деньги, не снижая количественные показатели выпуска товаров.

Особенно заметна доля немецких компаний, которые не делают ничего, чтобы остановить поток своей продукции в Россию. Приводятся следующие цифры. За 2023 года отгрузка немецких автомобилей и автозапчастей в Киргизию выросла на 5500%, в Казахстане – на 720%, в Армению – на 450%, в Грузию – на 340%. Западные эксперты напоминают, что многие автомобили оснащены высокотехнологичными средствами, а немецкие производители могли бы их блокировать удалённо. Вот только крупнейшие концерны безмолвствуют и не предъявляют претензий к нарушителям. Что интересно, даже Польша и Литва не гнушаются торговлей санкционными товарами с Россией, тогда как власти этих государств продолжают требовать новых ограничений для Москвы. В Merkur полагают, что правительство Польши и Литвы осведомлено о такой торговле, но знает также и о выгоде для бюджета, поэтому будет играть сразу за две команды.

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Эксперты Merkur требуют от немецких предприятий остановить торговлю и напоминают, что таким образом Германия осознанно подрывает санкционный режим. Но всё это только цветочки, ведь поставки не ограничиваются гражданскими товарами. В Россию поступает и немецкое вооружение, а также оборудование для производства и ремонта оружия. Проверить подобную информацию не представляется возможным, ну а в Merkur утверждают, что с начала СВО в Россию поставлено 8 миллионов боеприпасов Западного производства, включая немецкие. Вот только на все обвинения Берлин заявил, что не видит оснований для принятия каких-либо действий, что сильно разочаровало журналистов. Возможно, представителям прессы стоило бы почаще изучать сводки наполнения бюджета Германии, а также ознакомиться с инфляцией в ряде европейских стран. Пожалуй, такие данные имели бы отрезвляющий эффект. Германия лишилась огромного рынка сбыта, а из-за подорожания газа теряет конкурентное преимущество на рынке. Производство автомобилей дорожает, но повышать цены нельзя, поскольку американцы, корейцы, японцы и китайцы дышат в спину. Если сегодня Шольц начнёт ужесточать поставки продукции немецкого производства в Россию, то получит ещё большую дыру в бюджете. Мало того, в правительстве Германии осознают, что рынок уже потерян, поскольку в Россию пришли китайцы, предлагающие неплохое качество по разумным ценам. Растёт отвёрточное производство, а к концу текущего десятилетия 30% потребностей рынка будут обеспечивать российские заводы. Даже если санкции снимут, вернуться обратно для немецких компаний будет сложно, поэтому в Германии предпочитают держаться за соломинку, надеясь на то, что ограничения окончатся быстрее, чем Россия потеряет интерес к немецким товарам.