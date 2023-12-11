Binance уходит, но российские граждане не потеряют свои накопления

Так вышло, что Binance оказалась самой крупной криптовалютной биржей на планете. Компания долгое время рассказывала нам о принципах построения свободного общества, в котором власти не смогут дотянуться до наших сбережений. Всё это основывалось на идеях Сатоши Накамото и активно поддерживалось энтузиастами. Вот только в какой-то момент рынок криптовалют стал таким большим, что превысил торговлю многими драгоценными металлами, а только за 2023 год Биткоин подорожал в 2.5 раза больше, чем золото. Такой ход событий привлёк к криптовалютам слишком много внимания, а в итоге власти США заинтересовались действиям Binance. Ещё несколько лет назад писали о соглашении между этой биржей и американскими властями, на основании которого последние получали доступ к информации граждан США и вообще всем другим вкладам биржи. Прошла волна конфискаций, а глава Binance прекрасно осознавал, что победить в противостоянии с дядюшкой Сэмом невозможно.

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Но одно дело сражаться, другое медленно отступать. Именно так и поступила крупнейшая биржа на планете, когда дело дошло до антироссийских санкций. Напомним, ещё в 2022 году на Binance были введены ограничения, не позволяющие хранить больше 10 тысяч долларов на одном аккаунте. При этом излишки никто не конфисковал, а у российских граждан было достаточно времени и инструментов для вывода. Ясно, что такая медлительность не устраивала американских ястребов, а попытки действовать самостоятельно дорого стоили Binance. И здесь дело не только в России, ведь таким образом США указали бизнесу его место, в очередной раз продемонстрировав силовые методы убеждения. Вы могли слышать, что биржа выплатит американским властям 4.3 миллиарда долларов, а сам Чжанпен Джао уйдёт со своего поста. Ну а поскольку ранее были приняты решения относительно присутствия на российском рынке, то давайте обратимся к последствиям тех или иных договорённостей.

Прежде всего стоит отметить, что Binance сильно ограничила российских граждан достаточно давно, поэтому новые методы стали продолжением длящегося уже полтора года шоу. Сегодня выводить и заводить средства через большую часть инструментов нельзя, а торговля осуществляется только при помощи P2P. Похоже, даже подобные ограничения кажутся янки недостаточными, а недавно стало известно о том, что Binance окончательно уходит с российского рынка. 31 января 2024 года приостанавливаются все действующие рублёвые пары. Даже сегодня их немного, а список включает Биткоин, Эфир, несколько популярных активов и стейблкоины. Что примечательно, гражданам РФ разрешат и дальше заводить криптовалюты на биржу, а также выводить их на другие цифровые площадки. А вот торговать уже не получится. Ну а поскольку бросить такой большой кусок пирога Binance была не готова, то решила пойти проторённой дорожкой, передавая все права бирже CommEX. Последняя зарегистрирована на Сейшельских островах и будет оказывать гражданам РФ все услуги, которые ранее осуществляла Binance. Предусмотрен механизм перевода данных аккаунта и всех средств, хранящихся на Binance. Сложно сказать, насколько тесно связаны обе биржи. Давайте оставим подобные рассуждения для конспирологов, а сами остановимся на последствиях такого шага.

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По мнению экспертов, происходящее не должно пугать российских граждан. Если вы опасаетесь за свои активы, то переведите их на холодные кошельки или выводите на отечественные биржи. Не факт, что российские власти не будут устраивать на подобные организации гонения, поскольку пока криптовалютное законодательство так и не принято. И всё же, с высокой долей вероятности время для спасения активов у вас останется. И вообще нужно осознавать, что криптовалюты изначально являются рискованными активами. Проще говоря, никто не может вам дать гарантию, что с цифровыми монетами на вашем кошельке не случится что-то плохое. Скорее всего, всё будет нормально, а CommEX вполне надёжна. На неё не распространяются санкции, а благодаря развитым механизмам переводов, граждане РФ могут конвертировать свои средства в любые криптовалюты. Одним словом, пока ничего страшного не происходит, поэтому не стоит паниковать, ведь уход Binance оказался мягким, а всё очень похоже на то, как ведут себя крупные американские и европейские компании, когда создают в России новое юридическое лицо и начинают продавать свои товары под другим брендом.