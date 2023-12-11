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Bublik1
Avatar: Frontiers of Pandora оказалась не по зубам GeForce RTX 4090 – в 4К удалось набрать 31 fps
Флагман NVIDIA за 2000 тысячи долларов неожиданно оказался непригоден для игры в разрешении 4К

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Не секрет, что компьютерные игры становятся всё более требовательными. Подобная практика была замечена ещё с тех пор, как начали появляться первые видеокарты, а с годами можно заметить, как ваша дорогостоящая видеокарта превращается в тыкву. Например, 5 лет назад вы купили действительно мощное решение, которое позволяло запускать любые игры в 4К с максимальными графическими настройками. Спустя какое-то время вы начинаете замечать, что автоматические настройки в новых проектах понемногу опускаются вниз, а количество кадров в секунду снижается. Уже через пару лет приходится переходить на средневысокие настройки, а спустя пять лет вы окажетесь в 2К. И это ещё вполне неплохо, ведь многое зависит от общего потенциала видеокарты и количества встроенной видеопамяти. Например, GeForce RTX 3070 довольно неплохая видеокарта, которая даже спустя 3 года после выхода способна демонстрировать высокие показатели в играх. Но она имеет всего 8 Гб памяти, что сильно ограничивает настройки графики и негативным образом сказывается на картинке. Что бы вы не купили, через несколько лет выйдет игра, которая окажется не по зубам вашей видеокарте, а в продажу поступит новая линейка, имеющая прирост до 30% и выше кадров в секунду. 

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Но бывает так, что дело не только в устаревании видеокарты, но и в наплевательском отношении разработчиков. Представьте себе, что год назад вы купили самую дорогую видеокарту, которая только была доступна. В нашем случае речь идёт о GeForce RTX 4090. Ничего быстрее пока нет, а значит можно надеяться на то, что такое решение окажется актуальным хотя бы 3-4 года. Теоретически, ведь ужасная оптимизация сегодня не редкость, а многие разработчики выпускают откровенно сырой продукт. Похоже, широко разрекламированная Avatar: Frontiers of Pandora пала жертвой лени и непрофессионализма. Напомним, игра стала доступна для покупки 7 декабря и считалась одной из самых ожидаемых за 2023 год. Она имеет очень красивую графику и успела впечатлить даже видавших виды экспертов. Что же, если вы являетесь счастливым владельцем GeForce RTX 4090, то самое время  изучить тесты в нескольких актуальных разрешениях. Как видите, в разрешении 2К с использованием максимальных настроек графики флагман NVIDIA слегка не дотянул до 60 кадров в секунду. Согласитесь, что не такого ожидаешь, когда идёшь в магазин и покупаешь видеокарту за 200 тысяч рублей. 

В данном случае использовался процессор Core i9-13900K, а тактовая частота памяти DDR5 была увеличена до 6000 МГц. Полученные показатели получены в трассировке лучей, поэтому без этой технологии всё же поиграть с высоким фрамрейтом у вас получится. Ну а в разрешении 4К всё становится совсем плохо. Как видите, на максимально возможных графических настройках с трассировкой лучей GeForce RTX 4090 оказалась способна генерировать только 31 кадр в секунду. Это полный провал, а улучшить положение патчами точно не выйдет. Теоретически, через несколько месяцев Avatar: Frontiers of Pandora станет более дружелюбна к видеокартам, но до 60 кадров в секунду в 4К на максималках она точно не дотянет ни на одной из существующих в продаже видеокарте. Но если вы уже начали жалеть несчастных владельцев GeForce RTX 4090, то не стоит этого делать, ведь у тех, кто позволил себе купить Radeon RX 7900 XTX дела обстоят ещё печальнее. Смотрите, в 2К у фанатов красного лагеря только 35 кадров в секунду, тогда как в 4К фрамрейт опускается ниже 20 fps. Пояснить причину происходящего пока не берётся никто, ведь Avatar: Frontiers of Pandora долго тестировалась и не должна была оказаться такой неоптимизированной. 

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Кстати, если включить технологию масштабирования DLSS 3.0 или FSR 3.0, то можно заметить, что количество кадров у GeForce RTX 4090 выросло до 109, тогда как Radeon RX 7900 XTX демонстрирует вполне играбельные 74 fps. Довольно сомнительная перспектива, купить такую дорогую видеокарту, а после снижать настройки или использовать дополнительные технологии для повышения количества кадров в секунду. Что любопытно, менее дорогие видеокарты в Avatar: Frontiers of Pandora чувствуют себя вполне комфортно. В сети есть тесты, где в 1080р GeForce RTX 3060 демонстрирует стабильно выше 60 fps. Видеокарты дороже могут тянуть новинку в 2К, но в этом случае важно не забывать о снижении настроек графики до средневысоких. Увы, но пока новая игра не доступна на максималках даже флагман текущего поколения.

#тесты #geforce rtx 4090 #avatar: frontiers of pandora
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