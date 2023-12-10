Ка-52М и раньше применялся в СВО, но с недавних пор эту информацию официально подтвердили в МО РФ

Сегодня украинские власти находятся в непростом положении. В США не прекращаются политические игры между демократами и республиканцами, а сражение за кресло президента ещё впереди. На этом фоне решения о выделении оружия и боеприпасов не принимаются, что приводит к истощению потенциала ВСУ. Европейские союзники с недоверием посматривают в сторону американцев и уже начинают подумывать о том, как бы и самим отказаться от поддержки Зеленского.

Картина довольно любопытная, эксперты отмечают, что главная причина кроется в провале летнего контрнаступления. Операция признана провальной, а в настоящее время ВСУ потеряли инициативу, а риски обвала линии соприкосновения велики как никогда.

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Военные эксперты называют различные причины отсутствия успехов у украинской армии, рассказывая о бесконечных минных полях, а также провалах в командовании. Американцы уже перешли к обвинениям в сторону украинских политиков, указывая на неверные тактические и стратегические решения, но все стороны согласны, что крайне важным инструментом для уничтожения техники НАТО стал вертолёт Ка-52. Он обладает внушительным арсеналом и оказался способен выводить из строя целые колонны броневиков и танков, позволяя артиллерии наносить удары по обездвиженным и деморализованному противнику. Как стало известно, в СВО прибыла ещё более мощная версия российского вертолёта. Так, вчера Минобороны впервые признало факты применения модернизированных вертолётов Ка-52М на северо-востоке Украины. Сообщается, что модернизированные машины провели успешную операцию и нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины где-то на Донецком направлении. Более точная информация отсутствует, но это временная проблема, поскольку обычно военкоры широко освещают применение российской техники в СВО, поэтому скоро мы узнаем об успешной работе модернизированной техники.

Напомним, первые экземпляры модернизированных Ка-52М поступили на вооружение армии РФ в начале текущего года. Уже в январе военные получили первую партию вертолётов, но это не значит, что их тут же бросили в бой. Известно, что какое-то время назад экспериментальные модели Ка-52М применялись в боевых действиях, но информация имела характер неофициальной. Министерство обороны не комментировало подобные слухи, поэтому можно считать указанное выше заявление первым официальным свидетельством того, что Ка-52М уже применяется в зоне боевых действий. Пока же Ка-52 является основным боевым вертолётом в зоне СВО, где демонстрирует высокую эффективность, о чём было сказано выше. В Минобороны РФ также сказано, что экипажи армейской авиации, используя вертолёты Ка-52М в составе авиационной группы, произвели удары неуправляемыми авиационными ракетами по критическим объектам и живой силе противника на Донецком направлении. По словам представителей военного ведомства, удары привели к уничтожению пункта управления и боевой техники ВСУ на данном направлении.

Ка-52М представляет собой модернизированную версию боевого вертолёта Ка-52, имеющую второе название – «Аллигатор». Изменения вносились на основе боевого опыта, полученного в рамках СВО, а также проведения операции в Сирии. Вертолёт получил улучшенные бортовые элементы, включая навигационные, системы прицеливания, управления огнём и связи, а также новые виды вооружения. Усиленная броня и новейший бортовой комплекс обороны теперь станут на защите жизни экипажа, что позволит снизить эффективность применения зенитных ракет противника. Кроме того, системы вооружения Ка-52М были также установлены и на вертолёт Ми-28НМ.

Как оказалось, над улучшением боевых характеристик техники склонны работать не только российские инженеры. По данным The National Interest, американский истребитель четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon получил значительные изменения, что отразится в современных модификациях Block 70\72. По словам журналистов, ссылающихся на неназванные источники в Пентагоне, благодаря этому истребитель пятого поколения по некоторым характеристикам может сравниться с более современной техникой пятого поколения. Авторы издания отмечают, что усовершенствованные версии F-16 Block 70 и Block 72 имеют одинаковый набор оборудования и отличаются только по типу установленных двигателей. Так, в первом случае используется силовой агрегат General Electric F110, в то время как в конструкцию Block 72 интегрирован двигатель Pratt & Whitney F100.

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Согласно материалу NI, самолёты Block 70\72 отличаются от предыдущих модификаций F-16 обновлённой кабиной пилота, оснащённой высокоразрешающим основным дисплеем, более продвинутым арсеналом вооружения и так называемыми конформными топливными баками. Кроме того, оба истребителя получили радиолокационную станцию AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Таким образом модифицированные F-16 Block 70\72 могут приблизиться к возможностям истребителей пятого поколения, что должно позитивно сказаться на эффективности подобной техники в боевых условиях.