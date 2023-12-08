В грузовиках, которые стоят на границе, есть оружие и техника для украинской армии

В последнее время Запад проявляет всё меньше заинтересованности в поддержке Украины. В США не могут договориться о самом факте выделения Киеву денег, тогда как в Европе звучат несмелые предложения снизить размеры траншей. Старый свет явно был не готов к такому затяжному ралли, а сегодня даже в Германию напоминают, что не состоят с Украиной в союзнических отношениях. Бельгия перенесла поставки истребителей F-16 на 2024 год, а Нидерланды и вовсе могут отказаться от ранее данных обещаний. На этом фоне поплыли страны Восточной Европы, а особенно интересно себя ведёт Польша. Ещё недавно там готовы были бросить на помощь Зеленскому всю мощь своего ВПК, но сегодня устраивают блокаду на границе. Но если ещё недавно проблемы были только у поставщиков зерновых и другой продукции, то теперь с неожиданными трудностями столкнулись и представители Минобороны Украины.

реклама

По данным The New York Times, длительная блокада со стороны польских дальнобойщиков привела к тому, что значительная часть грузов с оружием не может пересечь границу. Журналисты взяли интервью у одного из офицеров, рассказавшего о том, что его подразделение ожидает поставку двух приборов ночного видения. Вот только оба приспособления и множество другой продукции военного назначения, застряли в длинной очереди на границе. Боец обвинил польских граждан в том, что они не осознают происходящего и решительно не готовы брать на себя ответственность. По его словам, польские дальнобойщики заботятся о своих доходах, а в это время из-за такого безответственного поведения погибают люди. Военнослужащий добавил, что эта блокада только подтверждает тот факт, что Запад уже не хочет поддерживать Украину и отказывается от своих обещаний. Стоит отметить, что информации о содержании грузов в прессе нет и не может быть. Причин здесь несколько.

Так, прежде всего немалая часть товаров двойного назначения, включая беспилотники, закупается волонтёрами. В Украине работают фонды, собирающие с народа деньги и закупающие на них электронику для армии. Отследить количество подобных товаров нереально, но есть и другая причина. Дело в том, что власти не афишируют часть грузов, поскольку опасаются ударов со стороны России. Если пресса узнает, куда едут грузы с боеприпасами и оружием, то российская армия отследит пункты и сорвёт планы киевских властей. Что до поляков, то понять этих ребят можно. Многие из них не хотят ничего знать о конфликте в Украине, поскольку сталкиваются с миграционным кризисом, падением доходов и другими проблемами. Ну а теперь ещё и украинские дальнобойщики пользуются преференциями, которые ранее были только у самих поляков. В итоге протестующие требуют от Европейского союза восстановить систему получения разрешений для украинских дальнобойщиков, которая была отменена в 2022 году. В Брюсселе не готовы идти на уступки, поэтому блокада продолжается.

Западные эксперты полагают, что проблему можно было бы решить давно, но Европейские власти затягивают дело, а в результате мелкие споры создают сложности для целого ряда стран, ведь к блокаде уже подключились в Словакии и Венгрии. Многие водители грузовиков стоят на трассе неделями и стали заложниками политических игр. Бросить товар они не могут, а некоторые берут кредиты на питание, живя всё это время в холодной кабине грузовика. Блокада длится уже второй месяц, а проблема усугубляется внутренними противоречиями в Украине и изменениями на политической карте Европы. Поддержка Украины вступает в противоречия с деловыми интересами собственных аграриев, а поиск компромисса усложняется фактом, что Польша находится в процессе формирования нового правительства после парламентских выборов. В этой обстановке проблема не только не приближается к разрешению, но и углубляется, ведь польские фермеры заблокировали четвёртый пограничный переход. По данным украинских официальных лиц, на 6 декабря около 2950 грузовиков застряли по обе стороны польской границы, ещё 650 на границе со Словакией и 750 ожидают въезда на Украину из Венгрии.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В понедельник Киев и Варшава согласились открыть контрольно-пропускной пункт для нескольких грузовиков, выезжающих с Украины. Переговоры продолжаются, но пока неясно, чем всё закончится. Украина настаивает на том, что возвращение требований о разрешениях для украинских перевозчиков сегодня неприемлемы, поэтому спасти положение может Брюссель. Поляки от ЕС ждут неких финансовых гарантий, а также определённых уступок. Пока же комиссар Европейского союза по транспорту Адина Валеан заявила, что система выдачи разрешений не будет восстановлена, несмотря на требования польских протестующих. Как уже было сказано выше, в грузовиках точно есть оружие и предметы двойного назначения. И всё же, заявления о том, что такой ничтожный поток способен повлиять на ход СВО, явно высосаны их пальца. Даже когда оружие шло в Украину вагонами, ничего не происходило, а сегодня Киев не досчитался сотни дронов (или больше).