Фонд содействия инновациям уже оказал поддержку 3700 проектам

В интернете можно встретить множество рассказов о невероятном прошлом крупных компаний, начинавших свою работу с обычного подвала. Нас уверяют, что многие успешные люди, имеющие на счету миллиарды долларов, придумывали свои гениальные идеи в тесных условиях, питаясь фастфудом. Вот только реальность такова, что за каждым миллиардером стоит миллионер, а без инвестиций не смогла бы подняться ни одна компании. В США и Европе с этим делом проще, ведь там существует масса фондов, интересующихся перспективными разработками. Увы, но до недавнего времени в России ничего этого не было, ну а сегодня можно констатировать, что политика государства изменилась. Так, раньше только крупные компании могли себе позволить создавать новые технологии, ну а сегодня благодаря программе поддержки малого и среднего бизнеса, небольшие стартапы получают гранты и льготные кредиты для создания уникальной продукции и расширения производства.

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Программа является частью федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и был инициирован президентом России. В настоящее время государство поддерживает подобные проекты на всех этапах – от идеи до внедрения на производстве и выхода на мировой рынок. О подробностях развития компаний-единорогов можно узнать из материала сайта Лента.ру по ссылке, а мы остановимся на некоторых деталях. Прежде всего стоит знать, что понятие «единорога» имеет широкую трактовку. Например, так называют компании, которые оценивается инвесторами в 1 миллиард долларов и выше. Кроме того, так называют компании, производящие уникальную продукцию, либо предоставляющие услуги, пользующиеся высоким спросом на рынке. Этим компаниям удаётся привлечь большое количество новых клиентов и обеспечить рекордные темпы роста прибыли в короткие сроки. В России всё начинается с грантов, на получение которых имеют право компании и частные предприниматели. Распределением грантов занимается Фонд содействия инновациям (ФСИ), который поддерживает высокотехнологичные проекты на всех этапах. Известно, что в 2022 году ФСИ оказал финансовую поддержку 3 7000 российских высокотехнологичных проектов в рамках указанного выше национального проекта.

Особый акцент делается на том, что поддержка инновационных проектов позволяет не только заменять иностранные услуги, технологии и комплектующие, но также способствует созданию новых рабочих мест, что является толчком для регионального развития. Программа «Коммерциализация» является самым востребованным инструментом Фонда содействия инновациям для компаний, планирующих расширить или модернизировать производство. Сравнивая две последние очереди конкурса, проведённых в 2022 и 2023 годах, можно отметить заметный рост: данная программа поддержки становится все более привлекательной. Так, количество заявок увеличилось на 38%, а ведь проект только набирает силу. Программа «Коммерциализация» предназначена для компаний, которые завершили научные исследования и планируют организовать или расширить производство инновационной продукции. Это только одно из направлений работы ФСИ, который поддерживает множество перспективных решений.

К примеру, программа «Умник» разработана для поддержки проектов молодых учёных в возрасте от 18 до 30 лет. «Студенческий стартап» ориентирован на студентов ВУЗов. Программа «Старт» – это поддержка проектов на ранних стадиях развития без ограничений по возрасту организаторов. Программа «Развитие» предоставляет гранты для разработки новых видов высокотехнологичной продукции для компаний, которые уже имеют опыт в этой области, а программа «Интернационализация» помогает в установлении международного сотрудничества. Подать заявку на грант можно на официальном сайте фонда, а взаимодействие с претендентами осуществляется через автоматизированную систему. Во многих случаях участие в конкурсе возможно и для физических лиц, а после выигрыша уже можно создать своё предприятие. Сумма грантов ФСИ варьируется от 500 тысяч до 50 миллионов рублей. За время своего существования Фонд содействия инновациям поддержал более 38 тысяч проектов и помог создать более девяти тысяч стартапов. Гранты на развитие проектов получили 23 000 молодых учёных.

Каждый грант Фонда содействия инновациям можно назвать историей о том, как новое изобретение стало доступным для тех, кто в нём нуждается. Вот лишь несколько проектов, получивших поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Одним из таких проектов является краснодарская компания «Кьюми». Название Qummy образовано от трех английских слов: quick, quality и yummy – быстро, качественно и вкусно. Это фудтех-стартап, специализирующийся на создании умных кухонь-кафе, которые функционируют без поваров. Автоматизированные кухни оснащены печами и холодильниками с замороженной едой, а на выходе получаются блюда ресторанного качества, производимые на фабриках компании. Оборудование, необходимое для работы, может быть установлено на площади всего два квадратных метра. Это значит, что умные кухни могут быть размещены в гостиницах, офисных зданиях, медицинских учреждениях или автозаправочных станциях. Роботизированная печь способна распознавать блюда через QR-код и автоматически выбирать режим и скорость их приготовления.

В мае 2022 года компания «Кьюми» стала победителем конкурса и получила грант в размере 25 миллионов рублей в рамках программы «Коммерциализация». Фонд содействия инновациям выделил финансовую помощь для приобретения нового производственного оборудования. Это позволило увеличить объём производства, выйти на новые рынки и удовлетворить растущий спрос на продукцию. Алексей Кислун, сооснователь компании «Кьюми», рассказал журналистам о том, что компания приобрела 3D-принтеры, что позволило наладить массовое производство различных элементов конструкции с высокой точностью и качеством. Также было закуплено оборудование для автоматической сборки печатных плат и работ по покраске. Кислун признаёт, что Фонд содействия инновациям играет важную и положительную роль, поддерживая развитие инновационных проектов и предпринимательства в России. Благодаря грантам и программам фонда, многие инновационные проекты смогли получить необходимое финансирование и ресурсы для своего развития. Отмечается, что в настоящее время «Кьюми» планирует расширить производство и начать экспорт продукции в Дубай и другие зарубежные страны.

Ещё одну грантовую поддержку в размере 25 миллионов рублей получила волгоградская компания «Стереотек». Благодаря поддержке Фонда в 2022 году было открыто собственное производство для выпуска первого в мире 5D-принтера, который производит запчасти для промышленного оборудования. Отмечается, что подобный проект имеет высокий потенциал, поскольку позволяет вместо импорта дорогостоящих иностранных комплектующих выпускать всё это своими силами. «Стереотек» поставила более 300 принтеров на заказ для предприятий нефтегазовой отрасли, металлургии, пищевой промышленности и других сфер. На предприятии отмечают, что цифровая библиотека уже включает 350 различных деталей для станков и оборудования. Эксперты отмечают, что компания «Стереотек» стала примером того, как государство может помочь вырастить высокотехнологичную компанию с минимальными ресурсами. При этом сотрудничество с Фондом содействия инновациям началось на этапе идеи проекта. Всё началось с группы выпускников технического вуза и научного руководителя, а сейчас в команде уже более 70 человек. Также известно, что в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» государство активно развивает промышленные и технологические парки по всей стране. Их количество уже превышает 85 в различных регионах, начиная от Калининграда и заканчивая Дальним Востоком.

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Инновационным компаниям предоставляется возможность использовать производственные и офисные помещения в этих парках. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает льготную аренду таких помещений. Активно продвигается программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, занимающегося разработкой перспективных технологий, которая была запущена в марте 2022 года. Оператором программы является МСП Банк, который к концу 2022 года заключил кредитные соглашения на общую сумму более 15 миллиардов рублей с 87 компаниями. К середине ноября 2023 года таких заёмщиков стало более 170, а объем заключённых договоров превысил 28 миллиардов рублей.