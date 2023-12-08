Дальность полёта "Огурца" пока ограничена 5 километрами

Сегодня в России есть несколько перспективных разработок беспилотных аппаратов, созданных для получения преимущества над техникой и живой силой потенциального противника. При этом часть из них уже прошла тесты в СВО, где показала себя с лучшей стороны. Как стало известно, не так давно российские бойцы получили партию серийных БПЛА под названием «Огурец». Это FPV-дрон небольшого размера, который способен нести нагрузку до 2.5 килограмма и атаковать цели на расстоянии до 5 километров. Таким образом рассчитывать на невероятные тактические характеристики аппарата не приходится, поскольку он имеет ограниченные возможности по сравнению с теми же «Ланцетами». По данным представителей центра специальной подготовки «Каскад – Урал», которые и разработали данный беспилотник, «Огурец» и не претендует на лавры «Ланцетов», поскольку имеет свою область применения.

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Сообщается, что первые прототипы беспилотника появились в СВО ещё в конце 2022 года. Тогда дрон-камикадзе даже не имел названия, а испытания прототипов проходили в условиях реальных боевых действий. Первая рабочая версия беспилотного летательного аппарата была собрана в апреле 2023 года. В настоящее время дроны поставляются в боевые от 5 до 10 единиц вместе с пультом управления, очками, сменными аккумуляторами и защищённым кейсом. Кроме того, разработчики на базе Еланского учебного центра проводят бесплатные курсы операторов БПЛА из военных подразделений, которым после и поставляют такие беспилотники. Что до названия, то разработчики рассказали, что украинская сторона старается придумывать для своих разработок агрессивные названия, которые должны внушать страх в противника. Именно поэтому российские разработчики решили пойти другим путём. Так, когда российские солдаты поражают цель с помощью этого аппарата, то они могут сказать, что уничтожили танк или броневик с помощью «Огурца». Сначала у аппарата были обычные цифры и буквенные обозначения, но потом всё же решено было дать ему такое необычное имя. Одновременно с этим были добавлены пластиковые зелёные вставки, чтобы подчеркнуть ассоциацию с обычным огурцом.

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Размер «Огурца» равен 7 дюймам (7х2.54) или почти 18 сантиметров. Как уже было сказано выше, дальность полёта дрона-камикадзе пока не рекордная, но сам он создан для выполнения тактических задач на линии соприкосновения. При помощи «Огурцов» планируется уничтожать технику ВСУ, которая окажется обнаружена при помощи разведывательных БПЛА, а сам он ещё и очень недорогой. Точная стоимость не называется, а разработчики рассказали о своих планах. Так, специалисты «Каскад-Урал» уже какое-то время занимаются созданием более мощного дрона, который будет способен нести большую ударную мощь и предложит значительный тактический манёвр. Сделать это планируется за счёт увеличения размера до 10 деймов, а 25-сантиметровый «Огурец» сможет доставать технику противника на расстоянии до 10 километров.