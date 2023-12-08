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Bublik1
Realme выпустила «убийцу» Xiaomi Mi 14 – новый GT5 Pro работает на Android 14 и стоит дешевле
GT5 Pro пока не был анонсирован для российского рынка

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Многие аналитики полагают, что рынок смартфонов в России уже никогда не станет прежним. Сегодня продукция Apple и Samsung всё ещё продаётся, но спрос на неё будет снижаться, поскольку обе компании всё больше отдаляются от российских потребителей. Яблочники и вовсе постоянно блокируют приложения российских банков и компаний, а если вы твёрдо решили оплачивать товары и услуги при помощи смартфона, то придётся постоянно бороться с произволом американских бюрократов. Словом, имидж испорчен, а всё большую популярность приобретают китайские бренды. Появляются совершенно новые игроки, которые смогли воспользоваться антироссийскими санкциями. Например, по итогам первых шести месяцев 2023 года на четвёртом месте закрепилась Tecno. Китайский бренд умудрился реализовать 1.3 миллиона мобильных телефонов и занимает 10% рынка. Ещё одним новичком самых популярных брендов считается Realme. Китайская компания за короткий срок смогла занять 12% рынка. Продажи за первые 6 месяцев 2023 увеличились на 26%, а спрос продолжает расти и может поставить очередной рекорд по итогам года. 

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Ну а поскольку интерес к Realme есть не только на российском рынке, то китайская компания решила продолжить свою экспансию, выпустив довольно интересный аппарат. Речь идёт о GT5 Pro, который стал новым флагманом и создан на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря этом он становится прямым конкурентом Xiaomi Mi 14, который является крайне популярным на рынке Поднебесной. Мало того, GT5 Pro ещё и метит в конкуренты iPhone 15 Pro Max, поскольку получил улучшенные фотографические возможности. При этом аппарат не только интересен за счёт своих качеств, но и стоит дешевле всех указанных выше конкурентов. На старте продаж в Китае минимальная комплектация с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти оценивается примерно в 3300 юаней. Это чуть больше 42 тысяч рублей, хотя проводить прямые аналогии в переводе на российскую валюту неправомерно, поскольку на отечественном рынке китайские смартфоны традиционно получают прибавку к стоимости. 

И всё же, сегодня в Китае Xiaomi 14 с 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб стоит 4000 юаней или почти 52 тысячи рублей. Сравнивать с яблочной продукций и вовсе глупо, ведь американский смартфон стартует от 1200 долларов, а это больше 110 тысяч рублей, предлагая аналогичное количество памяти и накопитель объёмом 256 Гб. На самом деле GT5 Pro только теоретически может конкурировать с новинками Apple, поскольку аудитория у смартфонов разная, а значит китайский бренд нацелен на тех, кто предпочитает не платить за телефоны 100 тысяч рублей. Именно поэтому Realme является прямым конкурентом Xiaomi как на внутреннем, так и на мировом рынках, где предлагает сходные по характеристикам и цене устройства. Кстати, Realme GT5 Pro представлен в нескольких конфигурациях, а за самую прокачанную с 16 Гб оперативной памяти и скоростным накопителем на 1 Тб придётся выложить 4200 юаней или почти 55 тысяч рублей. Инсайдеры пока не готовы назвать точных сроков появления новинки на российском рынке, а обычно разница между выходом на китайском и международном рынке достигает нескольких месяцев. 

Новинка GT5 Pro представлена в нескольких вариациях, различия между которыми заключаются исключительно в объёме оперативной и встроенной памяти. Все они оснащены AMOLED-экраном размером 6.8 дюйма с пиковой яркостью до 4500 нит и частотой обновления 144 Гц, что соответствует современным игровым мониторам. Эксперты, которые уже смогли протестировать новый флагман Realme, пишут о действительно впечатляющем качестве дисплея и называют его одним из лучших из тех, что были представлены в 2023 году. Экран имеет разрешение 2780x1264 пикселей, ну а о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 мы уже писали выше. Чип создан по 4-нм технологическому процессу и имеет довольно интересную компоновку ядер. Так, внутри стоит 1 ядро Cortex-X4 с тактовой частотой до 3.3 ГГц; есть ещё 3 ядра Cortex-A720, способных разгоняться до 2.96 ГГц; в добавок имеется 2 ядра Cortex-A720, тактовая частота которых также равна 2.96 ГГц; ну и имеется 2 ядра Cortex-A520 на 2.26 ГГц. За графическую составляющую отвечает встроенный чип Adreno 750. После первых тестов выяснилось, что GT5 Pro способен демонстрировать крайне высокие показатели быстродействия и набирает в AnTuTu почти 2 миллиона баллов. Кстати, iPhone 15 Pro Max с трудом перевалил за 1.5 миллиона баллов, хотя и выполнен по 3-нм технологическим нормам. 

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Все конфигурации Realme GT5 Pro оснащены оперативной памятью LPDDR5X и флеш-модулем UFS 4.0. Отвод тепла осуществляется через специальную испарительную камеру. Фотокамера состоит из трёх сенсоров: основной на 50 Мп с размером 1/1.4 дюйма, телефото на 50 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольным модулем на 8 Мп с углом обзора 112 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп. Аккумулятор ёмкостью 5400 мАч поддерживает быструю зарядку до 100 Вт и может передавать заряд мощностью до 50 Вт по беспроводным технологиям. GT5 Pro имеет два динамика, модули NFC, ИК-сенсор, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Для разблокировки доступны отпечаток пальца, распознавание лица и ладони. Также устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP64. GT5 Pro работает на прошивке Realme UI 5.0, основанной на Android 14. Компания Realme обещает обеспечивать выход новых операционных систем в течение трёх лет и обновления безопасности в течение четырёх лет. Для китайских производителей это кажется невозможным, ведь даже Samsung предпочитает забывать о своей продукции спустя 3 года после её выхода. Кстати, все новые смартфоны Xiaomi будут работать на собственной операционной системе HyperOS, которая создана без использования оригинальной Android. Неясно, сможет ли в будущем Xiaomi обеспечить совместимость всех приложений со своей операционной системой, ну а к Realme такие вопросы не возникают. 

#смартфоны #realme #gt5 pro #xiaomi mi 14
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