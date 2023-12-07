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Этой осенью продажи флагманских смартфонов Xiaomi сопровождались крайне неожиданной новостью. Ещё бы, ведь впервые с момента своего основания китайская компания отказалась от привычного Android и перешла на Android Open Source Project. Это позволит получить независимость от требования со стороны Google, а также сохранить совместимость с уже выпущенными под Android приложениями. Ранее по такому же пути пошла Huawei со своей HarmonyOS, ну а Xiaomi планирует распространить свою операционную систему на большое количество устройств, включая электрокары. Одним словом, впереди нас ждёт много интересного, но пока инсайдеры не знают, какой будет международная версия HyperOS от Xiaomi. Не исключено, что она получит некоторые изменения по сравнению с китайской версией, но подробностей на этот счёт пока нет.
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На китайском рынке некоторые аппараты уже начали получать обновления, тогда как до глобального рынка HyperOS доберётся только в начале 2024 года. Ну а пока в прессе спорят о том, какие последствия будут у указанного выше шага Xiaomi, инсайдеры опубликовали любопытную информацию, указывающую на то, что сроки официальной поддержки для некоторых телефонов могут быть пересмотрены. Как оказалось, целый ряд самогонов, ранее числившихся в списке актуальных, отмечены как наиболее вероятные на выбывание. Отметим, что список ниже представлен только аппаратами, которые получили финальную версию прошивки MIUI 13. Телефоны, которые выбили из списка актуальных 1 год назад, в данном перечне не значатся. Первым делом хотим озвучить уже известную информацию: смартфоны линейки Mi 10, Redmi 9, Redmi 10, Redmi K30, Redmi Note 9 и Redmi Note 10 завершили свой жизненный цикл. Об этом инсайдеры нас предупреждали ещё несколько месяцев назад, поэтому не будем останавливаться на подобной информации. А вот тот факт, что в списке выбывающих значится вся линейка Mi 11, считается тревожным. Инсайдеры пишут, что есть вероятность, что HyperOS получат только некоторые китайские модели данных аппаратов, тогда как глобальных версий не будет.
- Xiaomi Mi 11i Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite NE
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11T
- Xiaomi Mi 11X
- M4 Pro 4G
- Xiaomi Mi 11 Hypercharge
- Xiaomi Mi 11
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 10S
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11T Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 LE
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi MIX FOLD
Список перед вами, но есть все основания полагать, что он не полный. В 2023 году, когда только начиналось распространение MIUI 13, в число актуальных не попали многие аппараты, поэтому чего-то подобного можно ожидать и на этот раз. Вообще, если вы купили телефон не так давно, то можете поискать его в более полном списке. Там содержится 83 телефона, а среди них есть все серии, начиная с Mi 12, Redmi K40, Redmi Note 11 и новее. В случае, если ваш смартфон уже не числится в актуальных, стоит побеспокоится о дополнительной защите, либо задуматься о покупке нового устройства. Выход обновлений критически важен, поскольку позволяет устранять уязвимости, многие из которых могут использоваться хакерами. Ну а если ваш телефон не получал обновлений уже несколько лет, то использовать его для оплаты и хранения денег небезопасно. В этом случае рекомендуется не подключаться к общественным беспроводным сетям, где риски заражения и взлома максимальны.
- Xiaomi Mi 13
- Xiaomi Mi 12 Pro
- Xiaomi Civi 3
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60e
- POCO F5
- Redmi K50 Gaming
- POCO M4 5G
- POCO F5 Pro
- Redmi Note 12 Turbo,
- Xiaomi Mi 12S Ultra
- Xiaomi Mi 14
- Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi Mi MIX 4
- Xiaomi Mi 14 Pro
- Redmi Note 11 SE
- Redmi K60
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- POCO M5
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Mi 12 Lite
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi 11 Prime
- Xiaomi Mi 13 Pro
- Xiaomi Mi 13T Pro
- Xiaomi Mi 13 Lite
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11T Pro Plus
- Redmi K50
- POCO M6 Pro
- POCO X5 Pro 5G
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro Plus
- Redmi Note 11 Pro Plus
- POCO X5 5G
- Redmi Note 11T
- POCO X4 GT
- Redmi Note 11R
- POCO F4
- Redmi Note 11
- Xiaomi Mi 13 Ultra
- Redmi Note 12 Pro 4G
- Redmi K40 Pro Plus
- POCO M5s
- Xiaomi Mi 12S Pro
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi K40 Gaming
- POCO F4 GT
- Redmi 12 5G
- Redmi K50i Pro
- POCO F5 Pro
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 11 Pro Plus 5G
- Redmi Note 12 Pro Plus
- Redmi Note 11 4G
- POCO M4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Xiaomi Mi 12
- Xiaomi Mi 12T
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Mi 12S
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K40S
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro Speed,
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- POCO C55
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Xiaomi Mi 12X
- Redmi Note 13 5G,
- Xiaomi Mi 12T Pro
- POCO F5