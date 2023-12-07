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Bublik1
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
Все смартфоны ранее значились в качестве подходящих для получения HyperOS

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Этой осенью продажи флагманских смартфонов Xiaomi сопровождались крайне неожиданной новостью. Ещё бы, ведь впервые с момента своего основания китайская компания отказалась от привычного Android и перешла на Android Open Source Project. Это позволит получить независимость от требования со стороны Google, а также сохранить совместимость с уже выпущенными под Android приложениями. Ранее по такому же пути пошла Huawei со своей HarmonyOS, ну а Xiaomi планирует распространить свою операционную систему на большое количество устройств, включая электрокары. Одним словом, впереди нас ждёт много интересного, но пока инсайдеры не знают, какой будет международная версия HyperOS от Xiaomi. Не исключено, что она получит некоторые изменения по сравнению с китайской версией, но подробностей на этот счёт пока нет. 

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На китайском рынке некоторые аппараты уже начали получать обновления, тогда как до глобального рынка HyperOS доберётся только в начале 2024 года. Ну а пока в прессе спорят о том, какие последствия будут у указанного выше шага Xiaomi, инсайдеры опубликовали любопытную информацию, указывающую на то, что сроки официальной поддержки для некоторых телефонов могут быть пересмотрены. Как оказалось, целый ряд самогонов, ранее числившихся в списке актуальных, отмечены как наиболее вероятные на выбывание. Отметим, что список ниже представлен только аппаратами, которые получили финальную версию прошивки MIUI 13. Телефоны, которые выбили из списка актуальных 1 год назад, в данном перечне не значатся. Первым делом хотим озвучить уже известную информацию: смартфоны линейки Mi 10, Redmi 9, Redmi 10, Redmi K30, Redmi Note 9 и Redmi Note 10 завершили свой жизненный цикл. Об этом инсайдеры нас предупреждали ещё несколько месяцев назад, поэтому не будем останавливаться на подобной информации. А вот тот факт, что в списке выбывающих значится вся линейка Mi 11, считается тревожным. Инсайдеры пишут, что есть вероятность, что HyperOS получат только некоторые китайские модели данных аппаратов, тогда как глобальных версий не будет. 

  1. Xiaomi Mi 11i Lite 5G
  2. Xiaomi Mi 11 Lite NE
  3. Xiaomi Mi 11X Pro
  4. Xiaomi Civi 1S
  5. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  6. Redmi Note 10 5G
  7. Redmi Note 10 Pro
  8. Xiaomi Mi 11i
  9. Xiaomi Mi 11T
  10. Xiaomi Mi 11X
  11. M4 Pro 4G
  12. Xiaomi Mi 11 Hypercharge
  13. Xiaomi Mi 11
  14. Redmi Note 10 Pro 5G
  15. Redmi Note 10S
  16. Xiaomi Mi 11 LE
  17. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  18. Xiaomi Mi 11T Pro
  19. Xiaomi Mi 11 Pro
  20. Xiaomi Mi 11 Pro
  21. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  22. Xiaomi Mi 11 LE
  23. Xiaomi Mi 11 Ultra
  24. Xiaomi MIX FOLD
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Список перед вами, но есть все основания полагать, что он не полный. В 2023 году, когда только начиналось распространение MIUI 13, в число актуальных не попали многие аппараты, поэтому чего-то подобного можно ожидать и на этот раз. Вообще, если вы купили телефон не так давно, то можете поискать его в более полном списке. Там содержится 83 телефона, а среди них есть все серии, начиная с Mi 12, Redmi K40, Redmi Note 11 и новее. В случае, если ваш смартфон уже не числится в актуальных, стоит побеспокоится о дополнительной защите, либо задуматься о покупке нового устройства. Выход обновлений критически важен, поскольку позволяет устранять уязвимости, многие из которых могут использоваться хакерами. Ну а если ваш телефон не получал обновлений уже несколько лет, то использовать его для оплаты и хранения денег небезопасно. В этом случае рекомендуется не подключаться к общественным беспроводным сетям, где риски заражения и взлома максимальны. 

  1. Xiaomi Mi 13
  2. Xiaomi Mi 12 Pro
  3. Xiaomi Civi 3
  4. Redmi K60 Pro
  5. Redmi K60e
  6. POCO F5
  7. Redmi K50 Gaming
  8. POCO M4 5G
  9. POCO F5 Pro
  10. Redmi Note 12 Turbo,
  11. Xiaomi Mi 12S Ultra
  12. Xiaomi Mi 14
  13. Xiaomi Mi 12 Pro Dimensity Edition
  14. Xiaomi Mi MIX 4
  15. Xiaomi Mi 14 Pro
  16. Redmi Note 11 SE
  17. Redmi K60
  18. Redmi Note 11T Pro
  19. Redmi Note 12
  20. Redmi Note 12S
  21. POCO M5
  22. Redmi K60 Ultra
  23. Redmi K40 Pro
  24. Redmi Note 12R Pro
  25. Redmi K40
  26. Redmi Note 12 5G
  27. Xiaomi Mi 12 Lite
  28. Redmi Note 13 Pro
  29. Redmi Note 11S 5G
  30. Redmi 11 Prime
  31. Xiaomi Mi 13 Pro
  32. Xiaomi Mi 13T Pro
  33. Xiaomi Mi 13 Lite
  34. Redmi Note 11E
  35. Redmi Note 11T Pro Plus
  36. Redmi K50
  37. POCO M6 Pro
  38. POCO X5 Pro 5G
  39. POCO X4 Pro 5G
  40. Redmi Note 13 Pro Plus
  41. Redmi Note 11 Pro Plus
  42. POCO X5 5G
  43. Redmi Note 11T
  44. POCO X4 GT
  45. Redmi Note 11R
  46. POCO F4
  47. Redmi Note 11
  48. Xiaomi Mi 13 Ultra
  49. Redmi Note 12 Pro 4G
  50. Redmi K40 Pro Plus
  51. POCO M5s
  52. Xiaomi Mi 12S Pro
  53. Redmi 12
  54. Redmi 12C
  55. Redmi K40 Gaming
  56. POCO F4 GT
  57. Redmi 12 5G
  58. Redmi K50i Pro
  59. POCO F5 Pro
  60. Redmi K50 Pro
  61. Redmi Note 12R
  62. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  63. Redmi Note 12 Pro Plus
  64. Redmi Note 11 4G
  65. POCO M4 Pro 5G
  66. Redmi Note 11 Pro 5G
  67. Xiaomi Mi 12
  68. Xiaomi Mi 12T
  69. Xiaomi Civi 2
  70. Xiaomi Mi 12S
  71. Redmi K50 Ultra
  72. Redmi K40S
  73. Redmi K50i
  74. Redmi Note 12 Pro Speed,
  75. Redmi 11 Prime 5G
  76. Redmi Note 12 Pro Explorer
  77. POCO C55
  78. Redmi Note 12 Pro
  79. Redmi Note 11 Pro
  80. Xiaomi Mi 12X
  81. Redmi Note 13 5G,
  82. Xiaomi Mi 12T Pro
  83. POCO F5
#xiaomi #операционные системы #hyperos
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