Все смартфоны ранее значились в качестве подходящих для получения HyperOS

Этой осенью продажи флагманских смартфонов Xiaomi сопровождались крайне неожиданной новостью. Ещё бы, ведь впервые с момента своего основания китайская компания отказалась от привычного Android и перешла на Android Open Source Project. Это позволит получить независимость от требования со стороны Google, а также сохранить совместимость с уже выпущенными под Android приложениями. Ранее по такому же пути пошла Huawei со своей HarmonyOS, ну а Xiaomi планирует распространить свою операционную систему на большое количество устройств, включая электрокары. Одним словом, впереди нас ждёт много интересного, но пока инсайдеры не знают, какой будет международная версия HyperOS от Xiaomi. Не исключено, что она получит некоторые изменения по сравнению с китайской версией, но подробностей на этот счёт пока нет.

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На китайском рынке некоторые аппараты уже начали получать обновления, тогда как до глобального рынка HyperOS доберётся только в начале 2024 года. Ну а пока в прессе спорят о том, какие последствия будут у указанного выше шага Xiaomi, инсайдеры опубликовали любопытную информацию, указывающую на то, что сроки официальной поддержки для некоторых телефонов могут быть пересмотрены. Как оказалось, целый ряд самогонов, ранее числившихся в списке актуальных, отмечены как наиболее вероятные на выбывание. Отметим, что список ниже представлен только аппаратами, которые получили финальную версию прошивки MIUI 13. Телефоны, которые выбили из списка актуальных 1 год назад, в данном перечне не значатся. Первым делом хотим озвучить уже известную информацию: смартфоны линейки Mi 10, Redmi 9, Redmi 10, Redmi K30, Redmi Note 9 и Redmi Note 10 завершили свой жизненный цикл. Об этом инсайдеры нас предупреждали ещё несколько месяцев назад, поэтому не будем останавливаться на подобной информации. А вот тот факт, что в списке выбывающих значится вся линейка Mi 11, считается тревожным. Инсайдеры пишут, что есть вероятность, что HyperOS получат только некоторые китайские модели данных аппаратов, тогда как глобальных версий не будет.

Xiaomi Mi 11i Lite 5G Xiaomi Mi 11 Lite NE Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Civi 1S Xiaomi Mi 11 Lite 4G Redmi Note 10 5G Redmi Note 10 Pro Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11T Xiaomi Mi 11X M4 Pro 4G Xiaomi Mi 11 Hypercharge Xiaomi Mi 11 Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 10S Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11T Pro Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11 LE Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi MIX FOLD

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Список перед вами, но есть все основания полагать, что он не полный. В 2023 году, когда только начиналось распространение MIUI 13, в число актуальных не попали многие аппараты, поэтому чего-то подобного можно ожидать и на этот раз. Вообще, если вы купили телефон не так давно, то можете поискать его в более полном списке. Там содержится 83 телефона, а среди них есть все серии, начиная с Mi 12, Redmi K40, Redmi Note 11 и новее. В случае, если ваш смартфон уже не числится в актуальных, стоит побеспокоится о дополнительной защите, либо задуматься о покупке нового устройства. Выход обновлений критически важен, поскольку позволяет устранять уязвимости, многие из которых могут использоваться хакерами. Ну а если ваш телефон не получал обновлений уже несколько лет, то использовать его для оплаты и хранения денег небезопасно. В этом случае рекомендуется не подключаться к общественным беспроводным сетям, где риски заражения и взлома максимальны.