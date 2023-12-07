Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Быки готовы к новому ралли Биткоина, а спекулянты раскачивают Эфир в ожидании ценовых рекордов
Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы нас ждёт резкое подорожание основных криптовалют

реклама

С начала 2023 года курс Биткоина возрос более чем на 150%, что в два раза превышает темпы удорожания золота за тот же период времени. Фактически, если не считать некоторые спекулятивные активы, то первая криптовалюта остаётся самым высоколиквидным ресурсом на планете. Вот только по мнению аналитиков Glassnode, всё только начинается, ведь Биткоин ещё даже не вышел из первой стадии бычьего цикла, а значит рекордный рост ожидается в ближайшие месяцы. Отмечается, что динамика цен на первую криптовалюту похожа на периоды предыдущих рыночных циклов в 2013–2017 и 2017–2021 годах. Но отличительной чертой текущего цикла является меньшая частота курсовых перепадов. Это свидетельствует об увеличивающемся спросе на Биткоин, а также сокращении реального предложения на рынке. 4 года назад из каждого блока выпадало почти 13 монет, тогда как сегодня их немногим больше шести. Майнеры получают меньше ВТС, чем рынок готов купить, а дефицит будет только расти. 

реклама

В 2024 году состоится очередной халвинг, когда количество выпадающих монет из одного блока сократится ещё в два раза. Многие аналитики полагают, что это приведёт к стремительному удорожанию первой криптовалюты, а минимально котировки должны вырасти в 2 раза. Пока же аналитики отмечают низкий уровень депозитов на централизованных торговых площадках даже после длительного роста цен на криптовалютные активы. В отчёте Glassnode указано, что с начала года количество монет Биткоина, которые уже принесли своим владельцам прибыль, выросло с 56 до 84%. После подсчётов выяснилось, что текущая суточная чистая реализованная прибыль составляет 324 миллиона долларов и значительно ниже, чем на заключительных этапах бычьего рынка в предыдущих циклах, когда цифра доходила до 3 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что рынок ожидает одобрения биржевых фондов (ETF) со стороны американского регулятора. Если это произойдёт, то за короткий срок Биткоин получит инвестиции порядка 70 миллиардов долларов. 

Эксперты полагают, что текущая макроэкономическая обстановка способствует увеличению вложений в безопасные активы, а сегодня Биткоин рассматривается именно как относительно стабильный, а значит привлекает не только рискованные инвестиции, но и представителей более традиционных финансовых организаций и фондов. Несколько крупных институциональных игроков уже подали заявки на Биткоин-ETF. Запуск таких инвестиционных продуктов считается в криптосообществе стимулом для нового бычьего цикла на рынке. На этом фоне эксперты Bloomberg Intelligence оценивают вероятность одобрения ETF со стороны SEC в начале января 2024 года в 90%. Пока же можно констатировать, что ключевые показатели рынка деривативов на криптовалютные активы свидетельствуют о возрастающем интересе спекулянтов к Эфиру (Ethereum). В Coindesk отмечают, что рост второй криптовалюты значительно отстаёт от Биткоина. Особенно это заметно если оценивать большие временные отрезки. Так, за год Эфир вырос на 89%, в то время как BTC продемонстрировал прирост на 163%. Есть все основания полагать, что отставание может сократиться в ближайшее время. Согласно выводам аналитиков Velo Data, за последние пять дней интерес по фьючерсам на Ethereum на Чикагской товарной бирже увеличился на 30%. К этому моменту местные инвесторы влили в Эфир 711 миллионов долларов, что на 19% превышает показатели по Биткоину. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Считается, что выводы делать ещё рано, но некоторые участники рынка уже начинают спекулировать на новостях об одобрении Ethereum-ETF. Напомним, в середине ноября крупнейшая инвестиционная компания BlackRock подала заявку на размещение спотового ETF на Ethereum. В случае, если SEC одобрит актив, связанный с Биткоином, то стоит ожидать близких к 100% шансам одобрения и второй заявки. На данный момент на рынке существуют только фьючерсные ETF на Эфир. Фактически, спотовый ETF предоставляет доступ к самому активу, в то время как фьючерсные ETF представляют собой ставку на будущую цену актива без влияния на рынок. Считается, что одобрение со стороны финансового регулятора обеих заявок крайне вероятно, а всё это приведёт к резкому скачку цен на Эфир и Биткоин. Возможно, мы увидим стремительное бычье ралли уже совсем скоро, а подъём цен случится задолго до халвинга, о котором мы писали выше. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
Боец элитного подразделения ВСУ Магура: Бог войны отвернулся от нас, а техника НАТО ничего не решает
Рост спроса на смартфоны и ноутбуки подтолкнул вверх доходы производителей микросхем в 3 квартале
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
17
Ростех планирует поставить ВКС России новейшие бомбардировщики ПАК ДА к 2027 году
11
Китай представил самое мощное в мире микроволновое оружие для беспилотников
+
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
99
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
20
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
3
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
8
Модуль, который обеспечивал историческую миссию на Луну, вернулся на орбиту Земли
2
Apple активизирует усилия по разработке и интеграции 6G-связи в предстоящие устройства
+
Forbes: Россия создает FPV-дроны в огромных количествах – в день может производиться до 1000 БПЛА
3
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
1
Индийская лунная миссия Chandrayaan-3 возвращается на Землю
2
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
4
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Гигантский самолет впервые совершил полет с заправленным гиперзвуковым планером на борту
2
Производитель "Панцирей"продолжает выпускать ЗРПК сверх графика и повысил боевую эффективность
+
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
5

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
5
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
Американские разведывательные катера в Севастополе 2000 - что это было
1
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
8
Сколько оружия на какие суммы передал Запад Украине и зачем нужно учить историю
6
99 интересных деталей из трейлера GTA 6
6

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
13:09
У Ati были норм карты, как только их купила АМуДе стали калом.
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
nonses84
13:07
Да какая разница что она там внедряет какую-то безопасность , если сами сливают данные пользователей на лево и на право.
Meta внедряет сквозное шифрование в Facebook Messenger, повышая конфиденциальность пользователей
Profit
13:06
тогда уж и франция, британия и канада не хотят ли американским индейцам выплатить?))
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
Александр Еремеев
13:06
Она оценивает этот рынок в 400 миллиардов - большую часть из которых заберет хуанг. Сейчас нвидиа контролирует 90% рынка ИИ, в будущем её доля конечно понизится, но все равно будет больше половины.
Глава AMD считает, что ёмкость рынка ускорителей вычислений за четыре года превысит $400 млрд
Дмитрий Зяблов
13:03
Сикель с горлынычем, своими порваными дуплами.
В Японии всё же покажут блокбастер Оппенгеймер
Михаил Васильев
13:02
Согласен, вкачивал ее на релизе, потом отобрали, подсунули гриль который мне не интересен, а теперь продают этот танк за деньги
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Дмитрий Зяблов
12:59
Сикель, надо лучше гимну спивати, скакать и греметь кастрюлями, так переможите.
Республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Киеву
Чaтo-Б0t
12:59
Не ту делегацию Некроина в Пендостан клянчить ништяки отправила. Надо было каклам отловить Трусикера, нарядить его в кружавчатое исподнее да верхом на Горыныче и засылать в Залужье. И по деньгам на пе...
В случае поставок на Украину F-16 Россия воспользуется дальнобойной "снайперской" ракетой 40Н6
swr5
12:58
Да, создателям контента очень важно в каком там ящике под столом он создаётся. От этого напрямую зависит его (контента) качество))).
Первый корпус ASUS ProArt: простор, толстые 200-мм вентиляторы, пылевые фильтры и до 8 накопителей
Дмитрий Зяблов
12:56
Это не Крым за 10 лет и "удачный" контрнахрюк.
В течение суток 6 декабря ВКС России провели массированную бомбардировку позиций ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем