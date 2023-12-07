Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы нас ждёт резкое подорожание основных криптовалют

С начала 2023 года курс Биткоина возрос более чем на 150%, что в два раза превышает темпы удорожания золота за тот же период времени. Фактически, если не считать некоторые спекулятивные активы, то первая криптовалюта остаётся самым высоколиквидным ресурсом на планете. Вот только по мнению аналитиков Glassnode, всё только начинается, ведь Биткоин ещё даже не вышел из первой стадии бычьего цикла, а значит рекордный рост ожидается в ближайшие месяцы. Отмечается, что динамика цен на первую криптовалюту похожа на периоды предыдущих рыночных циклов в 2013–2017 и 2017–2021 годах. Но отличительной чертой текущего цикла является меньшая частота курсовых перепадов. Это свидетельствует об увеличивающемся спросе на Биткоин, а также сокращении реального предложения на рынке. 4 года назад из каждого блока выпадало почти 13 монет, тогда как сегодня их немногим больше шести. Майнеры получают меньше ВТС, чем рынок готов купить, а дефицит будет только расти.

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В 2024 году состоится очередной халвинг, когда количество выпадающих монет из одного блока сократится ещё в два раза. Многие аналитики полагают, что это приведёт к стремительному удорожанию первой криптовалюты, а минимально котировки должны вырасти в 2 раза. Пока же аналитики отмечают низкий уровень депозитов на централизованных торговых площадках даже после длительного роста цен на криптовалютные активы. В отчёте Glassnode указано, что с начала года количество монет Биткоина, которые уже принесли своим владельцам прибыль, выросло с 56 до 84%. После подсчётов выяснилось, что текущая суточная чистая реализованная прибыль составляет 324 миллиона долларов и значительно ниже, чем на заключительных этапах бычьего рынка в предыдущих циклах, когда цифра доходила до 3 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что рынок ожидает одобрения биржевых фондов (ETF) со стороны американского регулятора. Если это произойдёт, то за короткий срок Биткоин получит инвестиции порядка 70 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что текущая макроэкономическая обстановка способствует увеличению вложений в безопасные активы, а сегодня Биткоин рассматривается именно как относительно стабильный, а значит привлекает не только рискованные инвестиции, но и представителей более традиционных финансовых организаций и фондов. Несколько крупных институциональных игроков уже подали заявки на Биткоин-ETF. Запуск таких инвестиционных продуктов считается в криптосообществе стимулом для нового бычьего цикла на рынке. На этом фоне эксперты Bloomberg Intelligence оценивают вероятность одобрения ETF со стороны SEC в начале января 2024 года в 90%. Пока же можно констатировать, что ключевые показатели рынка деривативов на криптовалютные активы свидетельствуют о возрастающем интересе спекулянтов к Эфиру (Ethereum). В Coindesk отмечают, что рост второй криптовалюты значительно отстаёт от Биткоина. Особенно это заметно если оценивать большие временные отрезки. Так, за год Эфир вырос на 89%, в то время как BTC продемонстрировал прирост на 163%. Есть все основания полагать, что отставание может сократиться в ближайшее время. Согласно выводам аналитиков Velo Data, за последние пять дней интерес по фьючерсам на Ethereum на Чикагской товарной бирже увеличился на 30%. К этому моменту местные инвесторы влили в Эфир 711 миллионов долларов, что на 19% превышает показатели по Биткоину.

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Считается, что выводы делать ещё рано, но некоторые участники рынка уже начинают спекулировать на новостях об одобрении Ethereum-ETF. Напомним, в середине ноября крупнейшая инвестиционная компания BlackRock подала заявку на размещение спотового ETF на Ethereum. В случае, если SEC одобрит актив, связанный с Биткоином, то стоит ожидать близких к 100% шансам одобрения и второй заявки. На данный момент на рынке существуют только фьючерсные ETF на Эфир. Фактически, спотовый ETF предоставляет доступ к самому активу, в то время как фьючерсные ETF представляют собой ставку на будущую цену актива без влияния на рынок. Считается, что одобрение со стороны финансового регулятора обеих заявок крайне вероятно, а всё это приведёт к резкому скачку цен на Эфир и Биткоин. Возможно, мы увидим стремительное бычье ралли уже совсем скоро, а подъём цен случится задолго до халвинга, о котором мы писали выше.