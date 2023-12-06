Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
DDR5 стоит намного дороже, но обеспечивает ли она увеличение быстродействие по сравнению с DDR? Давайте разбираться

реклама

Представьте себе, что сегодня вы решили купить компьютер. Прежде всего нужно определиться с суммой денег, которую можно потратить, а после выбрать наиболее выгодные комплектующие. В данном случае не так важно, какой процессор вы купите, ведь перед многими пользователями стоит более важный вопрос. Всё дело в том, что 2 года назад на рынке появилась оперативная память стандарта DDR5. Обычно, такое событие вызывает настоящий ажиотаж на рынке, ведь ОЗУ нового поколения ощутимо быстрее находящихся в продаже аналогов. Обычно она имеет более высокую энергоэффективность и по показателю количества ГБ и цены выгоднее. Вообще, немногие пользователи задумываются о потреблении энергии, а вот о приросте скорости при переходе на новое поколения читают многие. Вот только если первое время эксперты нам рассказывали о том, что DDR5 имеет значительные преимущества, то в итоге вовсе перестали об этом писать. 

реклама

Что же, если производители молчат, а проплаченные аналитики предпочитают не давать лишних комментариев, то дело в свои руки реши взять блогеры Hardware Unboxed. Они взяли два почти аналогичных компьютера и попробовали выяснить, насколько высокий прирост обеспечит переход с DDR4 на DDR5. Любителей синтетических тестов нам придётся огорчить, ведь подобных бенчмарков не будет. Блогеры решили изучить поведение оперативной памяти исключительно в игровых дисциплинах. Для тестов использовался процессор Core i9-14900K. Напомним, данный камень Intel умеет работать с ОЗУ обеих поколений, поэтому стал идеальным инструментом в руках блогеров. Также использовались разогнанные линейки памяти. Тактовая частота DDR4 достигала 4000 МГц, тогда как DDR5 работала на довольно высоких 7200 МГц. Прежде чем переходить к изучению результатов отметим, что в большинстве случаев пользователи используют ОЗУ DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц, тогда как DDR5 более популярна с тактовой частотой до 6000 МГц. 

Больше информации вы можете получить при просмотре ролика ниже, ну а пока можно сделать вывод, что DDR5 не оправдывает своей репутации. Так, в народном разрешении более новая оперативная память обходит DDR4 всего на 7%. Различия почти стираются, когда вместо более скоростной DDR5-7200 была выбрана DDR5-6000. Что до DDR4, то тактовую частоту этой оперативной памяти снизили до 3600 МГц. Как видите, преимущество 4% за новинкой не впечатляет. Тесты в 2К демонстрируют около 3-4% разницы в пользу DDR5 (при самых благоприятных условиях), тогда как в 4К различия и вовсе отсутствуют. Таким образом можно констатировать, что прирост быстродействия будет только в том случае, если пользователь купит действительно дорогостоящую линейку памяти DDR5 с высокой тактовой частотой. При этом различия будут заметны только в разрешении 1080р, поэтому всем энтузиастам можно расслабиться и не тратить лишние деньги на подобные глупости. Кстати, разница в деньгах действительно есть, хотя в последние месяцы стоимость DDR5 ощутимо снизилась. Эксперты полагают, что оперативная память нового поколения не будет никогда стоить столько, как DDR4, а это одна из причин, почему многие пользователи не спешат обновлять свои компьютеры. 

Также стоит учитывать, что положение неоднозначное. Так, при сборке нового компьютера всё же стоит обратить внимание на DDR5. Дело в том, что жизненный цикл DDR4 подходит к концу, тогда как DDR5 находится только в начале пути. Как уже было сказано, придётся немного переплатить, но зато через 3 года при обновлении системы вам точно не придётся докупать новую ОЗУ. В Hardware Unboxed также обращают внимание, что новое поколение оперативной памяти лучше показывает себя в киберспортивных играх. Кроме того, в интернете есть синтетические тесты, где преимущество DDR5 более явное. Выходит, что многое зависит не только от точки зрения и финальных результатов тестов, но и общей логики. Геймерам пока точно можно не волноваться, тогда как профессиональный сегмент получит некоторые преимущества от перехода на DDR5. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


#ddr5 #тесты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Стоит ли покупать видеокарту GeForce RTX 3070M – на что способен китайский «Франкенштейн»
Производители оперативной памяти планируют продолжить сокращение производства своих продуктов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
7
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
26
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
83
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
4
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
5
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
16
Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор "Токамак" запущен в эксплуатацию
+
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
4
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, предназначенное для версий 23H2 и 22H2
+

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Вячеслав Варламов
19:08
Full HD гейминг сегодня вполне тянет говнохуанан на списанных серверных процессорах. А если позволить себе 4к монитор, да ещё с частотами 144гц, то под него уже нужно железо совсем другого ценового се...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
George Mendel
19:08
Откатить на Windows 98? Про неё тоже всякого писали... 💭
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
George Mendel
19:06
Крах? Ещё про Windows 98 писали Крах, а Microsoft даже с тех годов все равно является лидером. 🖥️🚀
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
Yilec
19:06
Всё для людей. nvidia - корпорация бобра.
Nvidia прекратит производство GeForce RTX 3050 8 ГБ и заменит ее вариантом на 6 ГБ
Pluzrepok
19:06
Какие, нахр, фунты-футы!? Копипастишь на русский сайт, потрудись, хотя бы, перевести в систему СИ!
2024 Mercedes-AMG CLE53 имеет широкие крылья, рядный гибрид мощностью 443 л.с.
Виктор Хваткин
19:05
"Показатели скаканули с 26,2% до 34,7%. Такого ошеломительного результата рынок CPU не помнил давно." Да, но за месяц до этого показатели АМД рухнули не менее впечатляюще: с 32,1% до 26,2%! По факту, ...
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Майкопское Честное
19:04
Причём любят кидаться фразами вроде "турбопатриоты РФ", а сами, включив турбонаддув, пересекли границы нэньки в сторону запада и патриотствуют оттуда.
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
N1ghtwish
19:01
"редизайн, исправления и новые настройки" Вместо того, чтобы проституток менять, переставляют кровати.
Большое обновление AMD Software: Adrenalin 23.12.1 — редизайн, исправления и новые настройки
Имя Фамилия
18:58
Дайте угадаю, не относится к странам СНГ
The Last of Us продолжает свой путь: съемки второго сезона стартуют в феврале
Михаил Авраменко
18:54
"... сумели поднять на воздух склад..."
Российские разведчики сумели поднять на воздух склад с оружием и боеприпасами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем