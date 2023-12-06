DDR5 стоит намного дороже, но обеспечивает ли она увеличение быстродействие по сравнению с DDR? Давайте разбираться

Представьте себе, что сегодня вы решили купить компьютер. Прежде всего нужно определиться с суммой денег, которую можно потратить, а после выбрать наиболее выгодные комплектующие. В данном случае не так важно, какой процессор вы купите, ведь перед многими пользователями стоит более важный вопрос. Всё дело в том, что 2 года назад на рынке появилась оперативная память стандарта DDR5. Обычно, такое событие вызывает настоящий ажиотаж на рынке, ведь ОЗУ нового поколения ощутимо быстрее находящихся в продаже аналогов. Обычно она имеет более высокую энергоэффективность и по показателю количества ГБ и цены выгоднее. Вообще, немногие пользователи задумываются о потреблении энергии, а вот о приросте скорости при переходе на новое поколения читают многие. Вот только если первое время эксперты нам рассказывали о том, что DDR5 имеет значительные преимущества, то в итоге вовсе перестали об этом писать.

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Что же, если производители молчат, а проплаченные аналитики предпочитают не давать лишних комментариев, то дело в свои руки реши взять блогеры Hardware Unboxed. Они взяли два почти аналогичных компьютера и попробовали выяснить, насколько высокий прирост обеспечит переход с DDR4 на DDR5. Любителей синтетических тестов нам придётся огорчить, ведь подобных бенчмарков не будет. Блогеры решили изучить поведение оперативной памяти исключительно в игровых дисциплинах. Для тестов использовался процессор Core i9-14900K. Напомним, данный камень Intel умеет работать с ОЗУ обеих поколений, поэтому стал идеальным инструментом в руках блогеров. Также использовались разогнанные линейки памяти. Тактовая частота DDR4 достигала 4000 МГц, тогда как DDR5 работала на довольно высоких 7200 МГц. Прежде чем переходить к изучению результатов отметим, что в большинстве случаев пользователи используют ОЗУ DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц, тогда как DDR5 более популярна с тактовой частотой до 6000 МГц.

Больше информации вы можете получить при просмотре ролика ниже, ну а пока можно сделать вывод, что DDR5 не оправдывает своей репутации. Так, в народном разрешении более новая оперативная память обходит DDR4 всего на 7%. Различия почти стираются, когда вместо более скоростной DDR5-7200 была выбрана DDR5-6000. Что до DDR4, то тактовую частоту этой оперативной памяти снизили до 3600 МГц. Как видите, преимущество 4% за новинкой не впечатляет. Тесты в 2К демонстрируют около 3-4% разницы в пользу DDR5 (при самых благоприятных условиях), тогда как в 4К различия и вовсе отсутствуют. Таким образом можно констатировать, что прирост быстродействия будет только в том случае, если пользователь купит действительно дорогостоящую линейку памяти DDR5 с высокой тактовой частотой. При этом различия будут заметны только в разрешении 1080р, поэтому всем энтузиастам можно расслабиться и не тратить лишние деньги на подобные глупости. Кстати, разница в деньгах действительно есть, хотя в последние месяцы стоимость DDR5 ощутимо снизилась. Эксперты полагают, что оперативная память нового поколения не будет никогда стоить столько, как DDR4, а это одна из причин, почему многие пользователи не спешат обновлять свои компьютеры.

Также стоит учитывать, что положение неоднозначное. Так, при сборке нового компьютера всё же стоит обратить внимание на DDR5. Дело в том, что жизненный цикл DDR4 подходит к концу, тогда как DDR5 находится только в начале пути. Как уже было сказано, придётся немного переплатить, но зато через 3 года при обновлении системы вам точно не придётся докупать новую ОЗУ. В Hardware Unboxed также обращают внимание, что новое поколение оперативной памяти лучше показывает себя в киберспортивных играх. Кроме того, в интернете есть синтетические тесты, где преимущество DDR5 более явное. Выходит, что многое зависит не только от точки зрения и финальных результатов тестов, но и общей логики. Геймерам пока точно можно не волноваться, тогда как профессиональный сегмент получит некоторые преимущества от перехода на DDR5.

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