Оператор БПЛА рассказал о причинах, которые не позволили ВСУ достичь поставленных планов

За последние дни в прессе появилось просто невероятное количество сенсационных заявлений в адрес Украины. Всё чаще слово берут видные политики и чиновники, а некоторые и вовсе заявляют, что изначально не верили в успех контрнаступления. Похоже, сегодня никому не хочется остаться с Зеленским в одной лодке, а союзники избавиться от тех или иных обязательств. Есть все основания полагать, что Запад сорвёт план поставок оружия на 2024 год и выделит меньше денег, чем планировал. Экономические проблемы в Европе становятся всё заметнее, а в США начался политический кризис. Выборы решат судьбу конфликта в Украине, а до этого момента Республиканцы будут делать всё, чтобы президентство Байдена запомнилось рядовым американцам как полный провал и худшее время в истории страны. Мир оказался полон кризисов, многие из которых для Запада более важны, чем поддержка Украины.

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Ну а поскольку ситуация становится всё более опасной, а сильная позиция Зеленского слабеет, то нанести удар по президенту норовят даже самые преданные солдаты, в лояльности которых никто не сомневался. Сегодня в прессу попало интервью одного из операторов беспилотника из 47 бригады. Речь идёт об элитном подразделении «Магура», которое создавалось в качестве ударного кулака и имело на балансе лучшую технику и подготовленных силами НАТО бойцов. Интервью касается провального контрнаступления на Запорожском направлении и позволяет узнать несколько любопытных деталей. Боец рассказал о подготовке и реализации наступления украинских вооружённых сил в районе Работино и Новопрокоповки. По словам оператора дрона, ответственность за неудачу несут как союзники, так и вышестоящее командование. Он подчеркнул сложность осуществления стратегических операций при наличии лишь 30-50% необходимой техники и отсутствии воздушного преимущества. Вероятно, боец указывает на нехватку танков, поскольку изначально Германия обещала передать Киеву намного больше техники. Что до отсутствия истребителей, то солдат «Магуры» лукавит, ведь Европа отдала огромное количество советской техники, которую до сих пор не может уничтожить армия РФ.

Оператор БПЛА заявил, что ресурсы действительно были сильно ограничены, но проблема даже не в этом. Он полагает, что нужно было исходить из реальных возможностей, а не разбрасываться обещаниями и рассеивать силы на нескольких направлениях. Также боец указал на одну странность, которая привела к неразберихе на поле боя и увеличила потери. Так, бойцы, которые прошли обучение под руководством офицеров НАТО и входящие в состав элитных подразделений, не имели возможности контактировать с остальными военнослужащими ВСУ перед началом атаки. Командование писало о конфиденциальности и необходимости скрывать важные данные, но всё это оказалось бесполезным, ведь за две недели до начала контрнаступления армия РФ имела полную информацию о расположении каждой бригады, численности личного состава, а также наличии и типах используемой техники.

Оператор БПЛА подтвердил, что его подразделение было также осведомлено о силах, которые Россия сосредоточила для оборонительных действий. Перед контрнаступлением Нацгвардия знала каждую деталь местности и была прекрасно информирована о тактическом положении на линии соприкосновения. Данные с дронов обновлялись чуть ли не в реальном времени, а злую шутку с наступающими сыграла тактика российских войск. Оказывается, за неделю до начала наступления происходили массированные артудары по позициям ВС РФ. Что примечательно, ответа почти не было, ведь на каждые 20 выстрелов со стороны украинских войск, приходилась только одна мина от русских. Казалось, что у армии РФ наблюдается острый дефицит боеприпасов, тогда как запасы снарядов калибра 155-мм у ВСУ на тот момент были почти безграничны. Боец рассказал, что за два дня до начала активной фазы наступательной операции командование раскрыло полный план. Нужно было прорываться вперёд на 10 километров в первые же 12 часов. Это был план максимум, тогда как минимум нужно было пройти 5 километров. План предполагал прорыв первой линии обороны в течение суток, после чего следовало обойти Работино и Новопрокоповку, создав плацдарм для последующих бригад, которые должны были взять Токмак. По оценке британской разведки, шансы на успех операции составляли 50 на 50.

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Вот только реальность не соответствовала планам. После начала атаки танк Leopard 2A6 был уничтожен дружественным огнём. Предполагается удар нанесли бойцы Нацгвардии, с которой «Магура» должна была активно взаимодействовать. На поле боя вышло десять бригад, которые должны были быстро прорвать фронт на глубину 20-30 километров, включая вновь сформированные соединения с западной техникой. Вот только никто не ожидал такого количества минных полей, которые сорвали план в первые же часы. К концу первых нескольких суток стало ясно, что прорыва не произошло, а сам боец элитного подразделения уверен, что «Бог войны» отвернулся от украинской армии. Всё это дало понять, что техника НАТО не обладает решающим преимуществом на поле боя. Ну а после того, как стали очевидны направления продвижения ВСУ, российское командование задействовало для обороны крупные силы, включая авиацию, которая нанесла по наступающим серьёзный урон.