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Bublik1
Аналитики США использовали фигурки танков для планирования контрнаступления Украины
Похоже, ВСУ не помогли классические методы моделирования наступательных операций

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Сегодня всем ясно, что украинское контрнаступление провалилось, а Европа и США пытаются решить, как выйти из конфликта с минимальными потерями. Западные страны волнует не только политический, но и экономический ущерб. Проблема пока не имеет решения, а сегодня аналитики полагают, что украинская армия получит намного меньше денег в 2024 году, чем было обещано Киеву. При этом обе стороны пытаются найти виноватых. В США пишут, что виной всему неверные решения, принятые украинским руководством. Там называют Зеленского мечтателем, прямо указывая на то, что шансов на успех у бывшего комика нет. В Киеве обвиняют Запад в жадности, рассказывая о том, что США и Европа должны были поставить больше оружия. Украинские власти просят больше танков, самолёты и ещё 400 миллиардов долларов в придачу. 

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Словом, складывается любопытная картина, а журналисты Washington Post и вовсе утверждают, что подготовка к контрнаступлению велась с помощью сильно устаревших методов. Помните фильмы о конфликтах прошлого, когда генералы с умным видом двигают фигурки коней, пехоты и пушек по большой карте? Судя по всему, британские и американские аналитики активно использовали приёмы, проверенные тысячелетиями. В Washington Post пишут, что Западу не удалось за короткий промежуток времени привести ВСУ к стандартам армии НАТО, что стало результатом неправильного планирования боевых операций. Кроме того, мнения американских советников и украинских генералов значительно расходились, особенно по вопросам стратегии и тактики. США настаивали на проведении наступления в апреле, в то время как Украина требовала больше оружия и техники, рассказывая о том, что не готова наступать в таком состоянии.

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Согласно расчётам аналитиков США и результатам компьютерных симуляций, механизированная атака на российские позиции должна была завершиться успехом с имеющимися у Украины ресурсами. Моделирование также показало, что в течение 60-90 дней ВСУ могут достичь Азовского моря и перекрыть пути передвижения российских войск. Сведения разведки США предполагали 50% вероятность успеха наступления. Оказалось, что уже тогда США и Украина имели разногласия относительно направления атаки. Американцы предпочитали сконцентрировать усилия на южном направлении, в то время как украинские генералы планировали провести атаку на участках одновременно. Американские журналисты пишут, что стар наступательной операции был сорван российской армией, которая смогла выстроить прочную оборону и разместила минные поля, что привело к огромным потерям в личном составе и бронетехнике. После анализа потерь за первые четыре дня, Залужный принял решение о переходе к пешему наступлению небольшими группами по 10 человек, несмотря на настойчивые предложения американцев о массированных механизированных атаках с артиллерийской поддержкой. Анализ военных США показал, что командование ВСУ не уделило достаточного внимания основным тактикам. Украинские официальные лица высказали мнение, что американцы не понимают, как дроны и другие технологии изменили обстановку на поле боя. Результатом всего этого стал неудачный ход контрнаступления, в результате которого ВСУ смогли захватить несколько деревень, хотя планировалось захватить несколько городов и продвинуться к Крыму.

#сво #всу
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