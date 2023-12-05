В СВО была замечена "Герань-2" с термобарическим зарядом

За последние месяцы было много сказано в адрес барражирующих боеприпасов российской армии. Отечественные инженеры существенно увеличили производство беспилотников, а также занимаются улучшением их характеристик. Особняком стоит «Ланцет», имеющий значительные преимущества перед другими БПЛА, а также считающийся одним из самых опасных для ВСУ. Известно, что уже совсем скоро в серию пойдут дроны-камикадзе, способные наводиться на цель без участия оператора. Это позволит добиться больше точности при нанесении непосредственных ударов. Кроме того, тестируются беспилотники, неведение которых осуществляется по тепловой сигнатуре. Такие «Ланцеты» получат тепловизор, что вместе с автоматическим наведением сделает дрон ещё более грозным оружием.

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Не сидят без дела и разработчики «Гераней». Если ранее даже российские ресурсы писали о том, что подобные БПЛА выпускают в Иране, то сегодня украинские журналисты сетуют на то, что Россия освоила производство дронов самостоятельно. Похоже, не только это, ведь недавно в Украине была сбита не совсем обычная «Герань-2». 3 декабря появилась информация о том, что в Украине был сбит первый барражирующий боеприпас нового поколения, имеющий в арсенале термобарическую боевую часть. Подробностей произошедшего пока слишком мало, но эксперты уже проанализировали существующую информацию и готовы рассказать некоторые интересные детали. Начнём с того, что действующая модификация БПЛА «Герань-2» способна нести фугасную боевую часть массой около 50 килограмм. Это значит, что можно взять на борт до 45 килограмм взрывчатки, а это два 152-мм снаряда или две 122-мм ракеты от РСЗО «Град». Начинка довольно внушительная, но если предположить, что на вооружении «Герани-2» появятся термобарические снаряды, то это может значительно расширить возможности применения российского беспилотника.

Начнём с того, что термобарический боеприпас при взрыве создаёт не только огненный вал с высокой температурой до 3 тысяч градусов, но и зону повышенного давления. В этой зоне шансы выжить для военнослужащих противника стремительно приближаются к нулевым, а значит пострадает не только техника, но и живая сила. Кроме того, если даже дрон не попадёт в цель, либо будет уничтожен на небольшой высоте, то потери среди солдат обязательно возрастут. Такие боеприпасы предназначены для уничтожения укреплённых объектов, скопления живой силы, транспортных средств и лёгкой бронетехники. Они также хорошо подходят для поражения тыловых целей, включая центры управления, штабы, склады и другую критически важную инфраструктуру. Ну а поскольку такие снаряды будут переноситься дронами-камикадзе, то появляется возможность наносить удары в глубоком тылу противника. Сегодня дальность действия «Гераней» это позволяет. Для примера, у ракетных систем залпового огня «Смерч» максимальная дальность полёта ракеты 9М55С с термобарическим боеприпасом составляет до 70 километров. Для РСЗО ТОС-1А «Солнцепёк» – около 7 километров, тогда как более новая модификация ТОС-2 «Тосочка» способна бить до 20 километров. «Герань-2» может летать на расстояние сотен километров, при этом мощность заряда дрона почти одинакова. Так, у ТОС-1А снаряд весит 45-50 килограмм, тогда как у «Герани» около 40 килограмм.

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Эксперты полагают, что при массовом оснащении «Гераней» новой боевой частью их применение может сдвинуть фокус на более значимые цели. Замена фугаса на термобарический боеприпас значительно повышает возможности уничтожения складов боеприпасов, техники и эффективное поражение командных пунктов по сравнению с действующими снарядами с фугасной боевой частью. Если решение о серийном производстве «Термогерани» будет принято, то российская армия получит корректируемый термобарический боеприпас с дальностью полёта до 2 тысяч километров. Как следствие, появится возможность наносить сокрушительный урон ВСУ даже в тылу, что не потребует использования боевой авиации.