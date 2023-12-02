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Bublik1
Названы три самых опасных города для жизни в США – во всех правят Демократы
В Новом Орлеане на 1000 жителей наблюдается 71 убийство

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Целый ряд американских общественных деятелей и политиков призывают власти страны навести порядок на улицах. Многие мегаполисы превратились в ночлежки для бездомных, а местные жители опасаются выходить из домов после наступления темноты. Кражи стали обыденным явлением в магазинах, из-за чего закрываются представительства международных компаний. Байден открыл дверь для мигрантов, а в результате сотни тысяч нелегалов усложнили и без того не самую спокойную криминогенную ситуацию в США. Республиканцы требуют от правительства закрыть границы, но пока обе стороны не готовы идти на уступки, усугубляя и без того не самую радужную ситуацию. В местной прессе пишут, что полиция и вовсе не приезжает на небольшие кражи, тогда как ночью блюстители закона могут не явиться на вызов. На этом фоне растёт количество тяжких преступлений, тогда как Демократы продолжают настаивать, что на самом деле бездеятельность Байдена не имеет ничего общего с происходящим. 

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Но куда более интересное заявление сделал сын Джорджа Сороса. Похоже, Алекс пошёл по стопам отца и уже начал играть в большую политику, манипулируя фактами для извлечения собственной выгоды. Так вот, сын знаменитого миллиардера утверждает, что хуже всего статистика убийств в тех городах, где мэры принадлежат к Республиканской партии. Подобные заявления вызвали гнев у журналистов Fox News. В итоге там обратились к экспертам, пытаясь выяснить, как на самом деле обстоят дела. Поскольку текущий год ещё не завершён, то было решено остановиться на статистике за 2022 год. На основании ранее опубликованных и находящихся в свободном доступе данных удалось выяснить, что города, находящиеся под контролем Демократов, имеют более высокие показатели по распространению преступности и убийствам. Это явно противоречит заявлениям Алекса Сороса. Давайте обратимся к точной статистике. 

Итак, больше всего убийств зафиксировано в Новом Орлеане, где показатель в пересчёте на душу населения максимальный из возможного. Под руководством представителя Демократов Латойи Кантрелл в городе наблюдается 71 убийств на 1000 человек, что можно назвать настоящей катастрофой. Следом за ним Новым Орлеаном с небольшим отставанием идёт Сент-Луис под управлением Тишоры Джонс от Демократической партии. На третьем месте Детройт, считающийся официальной столицей преступности США. Мэр города Майк Дагган также состоит в рядах Демократов, что полностью опровергает утверждения Алекса Сороса. Не менее любопытной информацией поделился Джеймс Крейг, ранее занимавший пост начальника полиции Детройта. По его словам, во всех перечисленных выше городах уровень преступности находится на крайне высоком уровне. Оказывается, данные по убийствам представляют лишь часть проблемы, игнорируя общий уровень преступности. Он также указал на города, где у власти прокуроры, поддерживаемые фондом Сороса. Оказалось, что именно там наблюдается высокий уровень преступности и есть огромные проблемы с безопасностью. 

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Стоит отметить, что на носу предвыборная гонка за пост президента США. Нет никаких сомнений, что обе стороны будут делать всё, чтобы как можно больше насолить соперникам. Преступность в американских городах растёт, но в настоящее время Демократы и Республиканцы заняты решением политических вопросов. Обе стороны уверены, что всегда могут остановить произвол преступности. Вот только такие заявления явно противоречат здравой логике, ведь огромное количество мигрантов привело к необратимым последствиям. Остаётся только депортация, но чем позднее будет предпринято такое решение, тем сложнее кажется его осуществление. Уже сегодня в стране миллионы нелегалов, а количество тех, кто пришёл в США за американской мечтой, продолжает расти. Что бы там не думали политики, но многие из них озлоблены на весь мир и являлись членами преступных синдикатов у себя на родине.

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