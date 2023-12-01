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Bublik1
Правительство Франции запретило чиновникам пользоваться американским мессенджером WhatsApp
Под запрет также попали Telegram и Signal

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После того как власти США начали использовать социальные сети и мессенджеры в качестве оружия, всё больше государств приходят к выводу, что нужно переходить на собственные аналоги. Похоже, в Китае осознали эту истину много лет назад, а сегодня Поднебесная не нуждается в популярных сервисах от дядюшки Сэма. Что до остального мира, то даже в РФ пока не могут оказаться от привычного ПО, хотя некоторые подвижки на этом направлении всё же есть. Стоит отметить, что блокировка социальных сетей и мессенджеров в целом противоречит демократическими инициативам, которые так активно поддерживают европейские политики. Если судить по ситуации во Франции, то можно сделать вывод, что решения властей важнее демократии, а попытки спрятать государственные тайны от Белого дома предпринимают и там.

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Как стало известно, во Франции был установлен запрет для членов правительства и министров на использование зарубежных мессенджеров. Информацией поделились журналисты Reuters, рассказавшие о том, какие сервисы попали под удар. Итак, речь идёт об американском WhatsApp, Telegram, прописанном в Британии, а также Signal, который также считается американским. Согласно новой редакции законодательства, чиновникам и государственным служащим запретят публиковать информацию в подобных мессенджерах. Позднее подтверждение поступило лично от премьер-министра Франции. Элизабет Борн заявила, что все те, кто входит в опубликованный правительством список, должны удалить запрещённые приложения как можно скорее. Конечный срок указан 8 декабря, но лучше это сделать безотлагательно. Похоже, запрет касается не только рабочих, но и личных мобильных телефонов, а власти Франции больше не хотят, что союзники по НАТО читали государственную переписку. 

В качестве альтернативы предложен малоизвестный Olvid. Данный мессенджер был создан во Франции, но пока заинтересовал очень мало пользователей. Скорее всего, вскоре мы увидим, как аудитория Olvid стремительно разрастается. Для сравнения, WhatsApp был загружен более 5 миллиардов раз только из магазина Google Play. Telegram заинтересовал более 1 миллиарда пользователей, а Signal – свыше 100 миллионов людей. А вот французский Olvid был загружен всего лишь около 100 тысяч раз за пять лет своего существования. Впервые он появился в конце 2018 года, но обладает весьма посредственным функционалом и не способен конкурировать с более именитыми аналогами. По данным французских властей, причиной перехода на Olvid называется тот факт, что он получил сертификат ANSSI и безопасность первого уровня. Элизабет Борн уверяет, что мессенджер должен заменить другие платформы обмена сообщениями для повышения безопасности переговоров, содержащих конфиденциальную информацию. 

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Разработчики Olvid пишут, что пытались сделать пользование программой максимально комфортной и простой. Так, мессенджер не запрашивает у пользователей персональные данные, такие как номер телефона, ФИО или адрес электронной почты. Также, в отличие от других мессенджеров, Olvid не требует доступа к списку контактов. Что любопытно, эксперты пока не готовы подтвердить высокую безопасность данных мессенджера. Сложно сказать, соответствуют ли действительности заявления разработчиков, а значит не исключено, что переписку чиновников вместо властей США будут теперь читать соответствующие органы во Франции. Также стоит отметить, что во Франции есть самый настоящий государственный мессенджер. Это Tchap, предназначенный исключительно для чиновников и недоступный обычным гражданам. Элизабет Борн полагает, что он может стать альтернативой WhatsApp, Telegram и Signal работают без особых проблем. Ранее власти страны пытались остановить работу Telegram, но в какой-то момент прекратили подобные действия. Не исключено, что правительство РФ нашло с Павлом Дуровым общий язык, хотя обе стороны на этот счёт хранят молчание. Также в РФ достаточно собственных мессенджеров. Например, «Там-Там», «VK мессенджер» и «Мессенджер» от «Яндекса». Существуют и корпоративные наработки. Это eXpress и Compass, которые пришли на замену американского Slack и Microsoft Teams.

#telegram #signal
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