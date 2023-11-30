Вместо наступления зафиксировано отступление

В настоящее время украинская армия готовится к стремительно наступающей зиме. Погодные условия ухудшаются, а сами бойцы рассказывают, что техника НАТО не подходит для суровых боевых условий при минусовых температурах. Эксперты рассказывают о значительных потерях в танках, броневиках и живой силе, а в целом широко разрекламированное наступление можно считать завершённым. На Запорожском направлении атаки носят локальный характер, а под Артёмовском и вовсе существует угроза потери Часова Яра. В Харьковской области российские войска наступают медленно, а под Авдеевкой ведутся активные боестолкновения, где обороняющейся стороной уже выступают именно ВСУ. Пожалуй, некоторые успехи у украинской армии были только на левом берегу Днепра, где в последнее время развернулось противостояние за село Крынки. Эксперты изучили происходящее и готовы пояснить, что происходит, и кто имеет преимущество в этом районе.

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Прежде всего отмечается, что положение в Крынках остаётся напряжённым. Несмотря на попытки уничтожить украинскую группировку, армия РФ пока не добилась успехов. При этом ВСУ здесь сталкиваются с рядом проблем, особенно в плане огневой поддержки и перемещения техники. Так, 30 ноября появилось видео, на котором можно заметить поражение двух украинских танков на правом берегу Днепра, вблизи населённого пункта Тягинка (Херсонская область). Это село в Бериславском районе находится всего в 4.5 километрах от места высадки украинского десанта в Крынках. Похоже, машины были обнаружены ночью, а уже утром их поразили российские «Ланцеты». Случилось это в северной части села Тягинка, возле небольшой речки с таким же названием. Вдоль берега водоёма и в районе трассы есть естественные укрытия в виде лесных массивов, рощ, кустарников и оврагов. Помимо естественных укрытий в этой области почти не осталось строений, где можно спрятать личный состав и технику, не говоря уже о необходимости где-то разместить склад с боеприпасами.

Здесь много грунтовых вод, ведущих на север, в направлении Чайкина и Ингуловки. Фактически, дороги, проходящие вдоль Тягинки и далее на север, являются единственным, выступая в роли узкого коридора для снабжения, по которому ВСУ перемещают войска и снабжают свои подразделения как в районе Крынок, так и на правом берегу. Остальная местность представляет собой поля со скудными лесными полосами, что делает любую активность здесь рискованной. Техника и живая сила фиксируются и быстро поражаются дронами и артиллерией РФ. Ну а место, где были подбиты два украинских танка, находится прямо на маршруте снабжения, а область трассы используется для концентрации войск. Эксперты полагают, что в настоящее время судьба всей операции украинских войск на левом берегу Днепра зависит от единственного маршрута снабжения, который находится под наблюдением разведывательных средств армии РФ. Здесь же постоянно фиксируются потери в виде артиллерии и другой техники ВСУ, которую пытаются спрятать в лесополосах. Ещё недавно сделать это было возможно, но листья с деревьев опали, а в результате техника видна за много километров.

Предполагается, что танки здесь появились по нескольким причинам. Прежде всего машины могли быть выведены на огневые позиции для поддержки десанта ВСУ. Предположительно, технику использовали как замену артиллерии, которая в последнее время на этом участке понесла большие потери, а также столкнулась с острой нехваткой 155-мм снарядов. Не исключено, что танки были обнаружены при попытке покинуть область. Возможно, их изначально разместили там для поддержки наступающей группировки не левом берегу, но десантирование явно не имело успеха, поэтому не исключено, что технику попытались вывести из области действия «ланцетов». Как вы могли убедиться, не сработало, поскольку российские дроны-камикадзе поразили сразу два танка. Машины были размещены всего 8 километрах от Крынок, а местность находится в зоне досягаемости большинства артиллерийских систем, а также беспилотников. Добавим, что в последние дни украинские и западные СМИ сообщили о предполагаемом расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. Вот только реальное положение дел сильно отличается от того, о чём пишут американские журналисты. По данным военкоров, заявления о том, что ВСУ значительно продвинулись в районе Крынок, не соответствует действительности. Похоже, украинская армия смогла пройти всего 600 метров, но, чтобы понять суть происходящего, необходимо разобраться в том, что представляет собой этот населённый пункт.

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Итак, Крынки – это небольшое село, тянущееся вдоль левого берега реки Конка, одного из притоков Днепра. В основном населённый пункт состоит из одноэтажных домов, но иногда попадаются и двухэтажные строения. Протяжённость села с северо-востока на юго-запад составляет около 9 километров, при ширине от 300 до 800 метров. Центральная улица проходит параллельно реке, а за пределами села находятся поля и лесные угодья с ограниченной дорожной инфраструктурой. Выезды из села в сторону Казачьих Лагерей и Корсунки находятся под контролем артиллерии и беспилотников РФ, хотя плацдарм на левом берегу Днепра продолжает оставаться под контролем украинской армии. Считается, что ликвидация его в настоящее время не имеет смысла, поскольку такое предприятие потребует значительных ресурсов для атаки и последующего удержания. Пока же именно ВСУ несут большие потери, поскольку вынуждены контролировать узкую полосу вдоль берега, находящуюся под постоянными обстрелами со стороны армии РФ. Ну а широко разрекламированное наступление действительности представляет собой попытку переместить войска из одного разрушенного района в другой, чтобы спрятать оставшуюся технику от российских «Ланцетов» и артиллерии.