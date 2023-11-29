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Bublik1
Глава НАТО заявил, что американские F-16 не помогут Украине добиться преимущества в конфликте
Столтенберг посоветовал не считать истребители аналогом "серебряных пуль"

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Когда американские эксперты рассказывают о провалах контрнаступления украинской армии, то обязательно пишут о неправильном использовании поставленной техники. Оказывается, современная доктрина НАТО предполагает, что танки не могут считаться инструментом для прорыва. Если обойтись без красивых слов, то вначале прилетают крылатые ракеты, которые обнуляют возможности ВПК того или иного государства. Следом приходит очередь бомбардировщиков, а сотни авиационных бомб резко сокращают количество войск потенциального противника. А уже потом, если вооружённые силы обороняющееся стороны сломлены, в ход идут танки. И снова тяжёлую технику не отправляют без поддержки, ведь она действует вместе с самолётами и вертолётами. Выходит, что пока в дело вступят танки, сопротивляться уже и некому, а разрозненные группировки в лучшем случае могут пострелять по технике из ПТРК. Даже в этом случае потери значительные, ну а украинская армия и вовсе решила наступать без поддержки со стороны авиации. 

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Неясно, кто планировал летнюю наступательную компанию, но провал операции может стать фатальным для ВСУ. Задержки с поставками оружия и проблемы с финансированием со стороны США и Европы вынуждают использовать больше живой силы, а боеспособность армии постоянно снижается. Не зря киевские власти уже давно просят у НАТО истребители, остановив свой выбор на американских F-16. В настоящее время несколько групп украинских пилотов проходят обучение в Европе, но точно неизвестно, сколько именно лётчиков удастся подготовить. Предполагается, что истребители могут быть переданы к весне 2024 года, но в последнее время возникает всё больше сомнений в том, что НАТО вообще решится на такой шаг. Называют несколько причин, о которых мы поговорим ниже, а сейчас дадим слово главе НАТО.

Так вот, недавно Йенс Столтенберг сделал довольно неожиданное заявление, которое вступает в противоречие с данными ранее обещаниями. В рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина – НАТО Столтенберг отметил, что поставки американских истребителей не приведут к фундаментальным изменениям и не помогут Украине добиться перелома в конфликте. Оказывается, F-16 действительно способны нанести армии РФ некоторый урон, но делать на авиацию все ставки в данном случае неразумно. Истребители не являются «серебряными пулями», которые должны резко привести к изменениям в действующем конфликте. Столтенберг заверил прессе, что заседание прошло успешно, поскольку позволило принять программу сотрудничества между Украиной и НАТО на 2024 год. Документ включает не только повышение боеспособности военнослужащих ВСУ, но и энергетическую безопасность страны. Увы, но Столтенберг так и не смог назвать даже примерные сроки, в рамках которых украинская армия может претендовать на американские истребители. Похоже, глава НАТО и сам не знает, прилетят ли F-16 на Донбасс или нет. 

Аналитики полагают, что шансы передачи самолётов снижаются, а причина не только в полном провале контрнаступления. Прежде всего вопрос касается пилотирования. Военные лётчики, которые отлетали на F-16 много лет, рассказывают о том, что на подготовку к первому боевому вылету нужны годы тренировок. Даже это не гарантирует успех, тогда как у украинских пилотов будет всего полгода. За это время невозможно овладеть даже ключевыми механизмами, не говоря уже о том, чтобы узнать машину досконально. За последние десятилетия истребители стали настолько сложны, что обучение пилотов затянулось, тогда как во время Второй Мировой можно было садить лётчика в кабину спустя пару месяцев лётных курсов. Но и это далеко не всё, ведь самолётом нужно не только управлять, но и где-то его разместить. Как только F-16 попадут на одну из украинских баз, то станут приоритетными целями для спутников и разведывательных дронов РФ. Это значит, что часть авиации уничтожат ещё до первого вылета, что ставит вопрос о целесообразности отправки дорогостоящих машин на убой. В НАТО прекрасно всё понимают, поэтому предпочитают тянуть время. 

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Если раньше о готовности передать истребители высказывались в Нидерландах, то после недавних выборов политики заговорили о необходимости пересмотреть устные договорённости. Похоже, те, кто улыбался Зеленскому, скоро уступят место новым политикам, а у этих ребят нет никаких обязательств перед Украиной. Дания и вовсе отмалчивается, требуя от Киева некие гарантии, согласно которым ни одна бомба из F-16 не упадёт на территорию России. Ну и новое выступление главы НАТО сделало ситуацию ещё более запутанной. Если раньше казалось, что Столтенберг двумя руками за то, чтобы поставка истребителей начались как можно раньше, то сейчас всё стало слишком неопределённо и для ВСУ оборачивается не очень оптимистично.

#нато #истребители
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