Вес устройства не превышает 150 грамм, что позволяет интегрировать его на самые небольшие дроны

Украинский конфликт не стал дебютом беспилотников, поскольку подобные устройства и ранее применялись для ударов по тем или иным объектам противника. И всё же, именно в СВО впервые дроны продемонстрировали свой огромный потенциал. Эксперты рассказывают, что ещё совсем недавно проводить диверсионные операции было крайне сложно. Требовались специалисты высокой квалификации, но случайность могла привести к смерти всей группы. Сегодня достаточно дрона, который прилетит из неоткуда и подорвёт танк или хранилище с топливом. Российская и украинская армии активно используют средства радиоэлектронной борьбы, но эффективность подобных устройств далека от 100%, хотя значительные успехи на этом направлении есть у российской стороны. И всё же, беспилотники наносят значительный урон, поэтому требуется увеличивать эффективность РЭБ и других средств противодействия атакам с воздуха.

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Представьте себе ситуацию, что на определённой местности действует российская система, препятствующая любым беспилотникам совершать полёты. А между тем другое подразделение российской армии, расположенное немного дальше от линии соприкосновения, пытается разведать ситуацию, а в результате дорогостоящий дрон попадает под действие своей же РЭБ и падает. Количество таких случаев нам не известно, но военкоры уверяют, что нечто подобное происходит с завидной регулярностью. Выходит, что нужен выход из создавшегося тупика, а эффективное решение уже было найдено. Представители корпорации «Росэлектроника», входящей в состав «Ростеха», рассказали о компактном приборе для идентификации беспилотных летательных аппаратов. Это так называемый приёмоответчик, разработанный специалистами НПП «Пульсар». Работа электронного приспособления осуществляется по принципу «свой-чужой». Такая технология достаточно давно применяется в авиации для отличия собственной техники от боевых единиц противника.

Генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой признал, что массовое применение беспилотников создаёт значительные проблемы в их идентификации. Не всегда есть возможность согласованной работы между подразделениями, а терять дрон никто не хочет. Именно здесь поможет приёмоответчик, который сообщит о принадлежности к российским силам, а значит сможет продолжить движение беспрепятственно. Что примечательно, вес прибора составляет всего 150 грамм, а уровень энергопотребления не превышает 100 мВ. Это позволяет интегрировать его в широкий спектр беспилотных летательных аппаратов как для гражданских, так и для военных целей. Разработчики рассказали, что сам прибор функционирует в автоматическом режиме и может определять дружественные БПЛА на высоте до 5 километров и на расстоянии до 100 километров от радиоприёмника. Проще говоря, беспилотник не только сможет сообщать о своих характеристиках российским военнослужащим, но и фиксировать дроны противника, что увеличит эффективность их уничтожения.

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Впервые упоминания о государственной радиолокационной системе «свой-чужой» под названием «Пароль» появились в феврале 2015 года. Оказывается, технология появилась ещё в период Второй Мировой и изначально применялась армиями США и Великобритании для снижения ошибок в обстреле своих сил. До того как такая система была разработана, количество потерь достигало 25%, а российские инженеры смогли создать аналогичную технологию и для советских самолётов. Разработки пришлось начинать практически с нуля, исходя из того, что мировой опыт в этой области был сильно ограничен. Система «Пароль» многие десятилетия оставалась на вооружении и так и не была расшифрована. Самолёты с этой системой попадали в руки потенциальных противников, но информация в них не предоставляла никакой пользы. В системе отсутствовали специальные кодировки, а благодаря продуманной технологии тысячи вариантов кодов меняются каждую секунду в случайном порядке. В те годы разработка подобной системы была крайне сложной, поэтому создать нечто подобное удалось только США и СССР. Финансирование проекта было организовано лично председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, и на разработку было потрачено около 5 миллиардов долларов.