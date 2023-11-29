Рекорд 2022 года по поставкам зерновых будет побит

В начале 2022 года Россия столкнулась с масштабными санкциями, а в какой-то момент выяснилось, что ещё ни одно государство на планете не оказывалось под таким мощным давлением. Количество санкций уже давно перевалило за 10 тысяч, а в последнее время даже европейские политики сетуют на то, что больше не могут придумать новых ограничений. Поговаривают о следующем пакете, который будет включать запрет экспорта алмазов из России, но есть все основания полагать, что от такого шага пострадают только европейские компании. Вся пикантность ситуации в том, что обработкой алмазов занимаются европейские компании, которые умудряются получать большую часть пирога за свои услуги. Но если алмазы могут пару лет полежать в хранилище, газ получилось превратить в СПГ, а нефть отправить в Индию, то с продукцией аграрного сектора не всё так просто.

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Как известно, санкции против российских удобрений привели к резкому росту цен на продукты питания в Европе, но за счёт украинской пшеницы удалось удержать стоимость мучных изделий на близком к критическому уровню. Даже сегодня цены не удалось вернуть в норму (обычно сравнивают с 2021 годом), а снижение потока зерновых из Украины и вовсе пугает европейских политиков. Как оказалось, несмотря на санкции, Россия остаётся одним из лидеров мирового рынка. Согласно официальным прогнозам, РФ планирует экспортировать в этом году свыше 65 миллионов тонн зерна. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в этом году было собрано более 151 миллиона тонн зерновых и бобовых культур, включая 99 миллионов тонн ячменя. Объёмы производства картофеля и риса значительно превысили показатели 2022 года, что позволило существенно увеличить экспорт указанных категорий. Урожая достаточно как для внутреннего потребления, так и для установления рекордных поставок за рубеж. Для справки: в предыдущем сезоне Россия уже экспортировала 60 миллионов тонн зерна, а в этом поставит ещё один рекорд.

Похоже, рекорды есть не только у сельскохозяйственного сектора. Так, в Reuters утверждают, что Индия увеличит импорт российского коксующегося угля. Произошло это из-за снижения поставок из Австралии, а также высоких цен, которые предлагают конкуренты. Ну а поскольку Индия занимает второе место среди крупнейших производителей сырой стали, то спрос на уголь там продолжает расти. Ранее более половины необходимого объёма коксующегося угля (70 миллионов тонн) Индия закупала в Австралии. Вот только мировые цены на уголь за 2023 год выросли на 50% и в настоящее время достигают 350 долларов за метрическую тонну. В правительстве Австралии утверждают, что смогли решить логистические проблемы, обеспечив Индию стабильными поставками угля.

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Эксперты полагают, что причина высокого спроса на российский уголь может заключаться в том, что Индия хочет диверсифицировать поставки. На самом деле похожие планы были и в 2022 году, но тогда из-за санкций сделать это было трудно. Теперь ситуация изменилась благодаря установлению механизмов оплаты, что позволяет заводам увеличивать закупки коксующегося угля в России. Что примечательно, пока австралийские компании повышают стоимость своей продукции, российские конкуренты уверяют, что могут ещё снизить цены в обозримом будущем. Это ударит по австралийскому бизнесу и станет дополнительным стимулом для государственных сталелитейных компаний Индии. Уже достаточно давно там закупают российский уголь за рупии, поэтому будут не против нарастить объёмы импорта. В пример приводится компания Steel Authority of India (SAIL), которая уже закупила четыре партии по 75 тысяч тонн российского угля в декабре.