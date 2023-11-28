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Bublik1
Китайский Loongson 3A6000 обошёл 14-ядерный Core i5-14600K – тесты были не совсем честными
Core i5-14600K оказался медленнее, когда его тактовая частота была понижена до 2.5 ГГц, как у Loongson 3A6000

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Пока российская полупроводниковая промышленность только готовится к большому прыжку, Китай демонстрирует довольно неплохие результаты. В Поднебесной есть несколько перспективных компаний, способных выпускать довольно интересные продукты. Пожалуй, одно из ключевых место занимает Loongson. Созданная на деньги и при поддержке государства компания выпускает графические чипы, а также центральные процессоры. В первом случае достижения весьма скудные, тогда как процессоры способны потягаться по скорости с решениями Intel и AMD. На самом деле состязание будет считаться честным, если полупроводниковые гиганты остановятся на процессорах 4-летней давности, но в данном случае это не умаляет достоинств Loongson.

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Тесты доказывают, что новый Loongson 3A6000 способен демонстрировать результаты, сравнимые по скорости с Core i3-10100. Это значит, что китайский процессор может запускать любые приложения, интернет и даже игры. Показатели не назовёшь выдающимися, поскольку речь всё же о довольно старом процессоре Intel. По данным экспертов, тестирование изначально было не совсем справедливым. Дело в том, что 4 ядра Loongson 3A6000 функционируют на тактовой частоте 2.5 ГГц, тогда как даже не самый новый Core i3-10100 может предложить 4.3 ГГц из коробки. Как оказалось, если подойти к тестам правильно, то можно получить довольно неожиданный результат. Так, для сравнения был выбран новый Core i5-14600K, которому урезали тактовые частоты до 2.5 ГГц. Как оказалось, при прочих равных китайский камень оказался быстрее Core i3-10100 на 40% (после снижения тактовой частоты последнего до 2.5 ГГц), а также превзошёл Core i5-14600K в целочисленных тестах, но немного уступил в тестах с плавающей запятой. 

Тестирование с использованием инструмента UnixBench подтвердило полученные выше результаты и доказало, что процессор Loongson 3A6000 имеет высокий потенциал и может стать конкурентоспособным на внутреннем рынке Китая. Эксперты полагают, что в будущем производитель уделит внимание именно повышению тактовых частот, поскольку в настоящее время эта характеристика выглядит несерьёзно. Эксперты попробовали разгон, но с обычным охлаждением достигли всего 2.6 ГГц и только под жидким азотом умудрились довести тактовые частоты китайского камня до 3 ГГц. Для экстремального разгона использовалась материнская плата XC-LS3A6M, специально разработанная ASUS для процессоров Loongson 3A6000 и оборудованная поддержкой DDR4 и 7A2000 PCH. Плата имеет ряд вводов-выводов, а ASUS планирует предоставить дополнительные обновления по разгону в будущем. Ясно, что разгон в данном случае является побочной функцией и не будет использоваться в реальной жизни. Loongson 3A6000 создавался в рамках программы импортозамещения, а значит должен выполнять совершенно другие задачи. Китайские власти планируют нарастить производство подобных камней в будущем, что позволит сократить потребности страны в процессорах Intel и AMD. Кстати, Loongson выпускает многоядерные процессоры для серверов, которые демонстрируют очень неплохие показатели и успешно используются для построения китайских суперкомпьютеров. 

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Производительность чипа была протестирована в рамках бенчмарков SPEC CPU 2006 и UnixBench. В тестах SPEC CPU 2006 была изучена одноядерная производительность, где Loongson 3A6000 продемонстрировал увеличение производительности до 75% по сравнению со своим предшественником 3A5000. Этот чип также оказался значительно более эффективным, потребляя меньше энергии (42 Вт против 52 Вт) по сравнению с Core i3-10100, хотя последний имел пиковую частоту 4.3 ГГц, в то время как Loongson 3A6000 работал на 2.5 ГГц. Это значит, что потенциал для роста тактовых частот у китайского камня действительно есть, но в настоящее время компания настроена на улучшение энергоэффективности, а не на достижение пиковых тактовых частот. В многоядерных тестах 3A6000 оказался быстрее 3A5000 почти в 2 раза. Если сравнивать эволюцию процессоров Intel и AMD, то американским компаниям обычно требуется 10 лет, чтобы увеличить чистую производительность в 2 раза.

#процессоры #тесты #core i5-14600k #loongson 3a6000
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