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Bublik1
Reuters: ИИ не станет отнимать вашу работу, но обязательно повлияет на снижение заработной платы
ИИ наступает, а распространение умных алгоритмов выглядит пугающе

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ChatGPT стал настоящим прорывом, поскольку предложил первый многофункциональный инструмент для обычных людей и бизнеса. Наработками OpenAI пользуются даже блогеры нашего сайта, ну а искусственный интеллект успешно шагает по планете. Эксперты спорят о том, захочет ли компьютер уничтожить человечество, но пока прийти к единому мнению не выходит. Некоторые аналитики и вовсе полагают, что эра ИИ наступит очень нескоро, поскольку потенциал существующих моделей сильно ограничен и уже упёрся в стену. Всё это можно было бы наблюдать со стороны, наслаждаясь преимуществами умных алгоритмов. Вот только проблема в том, что многие люди уже столкнулись с необычными вызовами, ведь некоторые компании уже начали заменять человека на машину. Происходит это достаточно медленно, но жертвы уже имеются. 

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Любопытной информацией поделились журналисты Reuters, ссылающиеся на отчёт Европейского центрального банка. Оказывается, внедрение ИИ влечёт за собой снижение заработных плат многих сотрудников компаний. В то же время исследование утверждает, что общее количество рабочих мест останется практически неизменным. Но хуже всего здесь то, что проблема охватывает не только IT-сектор, но и другие сферы рынка труда. По мнению авторов исследования, основные риски цифровизации, основанной на искусственном интеллекте, ощутят молодые специалисты. Не останутся в стороне и высококвалифицированные работники, но удар по ним окажется не таким сильным, поскольку эти люди уже имеют опыт и способны найти высокооплачиваемую работу по специальности. А вот влияние искусственного интеллекта на доходы сотрудников с опытом до 10 лет, обладающих не самыми значительными знаниями, будет не таким критическим. В пример можно привести заявление главы компании «Тинькофф». Недавно Станислав Близнюк рассказал о появлении большого количества сотрудников IT-сферы с неполным опытом. Эти люди имеют некоторый опыт, но не стремятся к дальнейшему развитию. Исследование Европейского центрального банка опирается на статистику 16 европейских стран и затрагивает секторы экономики, где искусственный интеллект внедряется наиболее активно.

Эксперты внимательно изучили отчёт и пришли к выводу, что там есть много противоречий. Например, вначале указывается на то, что ИИ не повлияет на заработные платы молодых специалистов, а затем утверждается, что угроза существует не только для работников высокой квалификации, но и для низкоквалифицированных. При этом подчёркивается, что самые опытные сотрудники продолжат получать высокие заработные платы, несмотря на распространение ИИ. В Reuters отмечают, что даже сегодня работодатели активно ищут квалифицированных сотрудников, которые имеют особую ценность в условиях экономического спада. Проблема уже оказала влияние на высокотехнологичный рынок, а сам спад начался весной 2022 года и привёл к массовым сокращениям в крупнейших IT-компаниях мира, таких как Microsoft, Amazon, Intel и других. В настоящее время эксперты отмечают постоянный рост числа вакансий для опытных специалистов, что никак не коррелирует с появлением ИИ. Не исключено, что проблемы у более опытных специалистов начнутся в будущем, когда машины станут умнее. Но пока аналитики не готовы сказать, когда это случится, и как изменится рынок труда к этому моменту. Исследование свидетельствует о том, что большая часть влияния технологий на занятость, доходы и экономический рост будет видна не ранее, чем через 3-5 лет. 

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Авторы документа подчёркивают, что цифровизация уже оказывала влияние на людей трудоспособного возраста. Компьютеризация привела к увеличению доли молодых и высококвалифицированных специалистов, что привело к так называемой поляризации рабочей силы. Стоит учитывать, что результаты исследования и озвученные прогнозы могут быть ошибочны, либо достоверными лишь отчасти. Человечество уже опасалось повеления компьютеров, а до этого рабочие места должен был отнять цифровой калькулятор. Сегодня тысячи людей на планете теряют работу, а искусственный интеллект в перспективе может лишить средств к существованию миллионы программистов. Под угрозой и работники колл-центров. Компании все чаще используют различные чат-боты, но не исключено, что людям просто нужно повышать квалификацию и получать новые знания, что позволит рассчитывать на высокооплачиваемую заработную плату и достойное место в обществе. 

#искусственный интеллект #ии против человека
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