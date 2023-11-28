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Bublik1
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
Истребитель пятого поколения станет ещё более грозной машиной

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Разработка истребителей шестого поколения уже стартовала, а к финишу планируют прийти несколько ключевых международных игроков. Планы есть у США, Китая, России и европейского консорциума под руководством Британии. Не факт, что все заявленные участники в итоге придут к финишу, ну а пока бурно развивается авиация пятого поколения. Китай наращивает производство, США экспортируют сотни самолётов по всей Европе, а Россия занимается модернизацией ещё не вышедшего в серию Су-57. Истребитель побывал в СВО, где разработчики смогли узнать его сильные и слабые стороны. Похоже, были сделаны определённые выводы, поскольку в планах обновление двигателя и некоторых других элементов. Как стало известно, Су-57 может оказаться очень грозным соперником, поскольку получит в своё распоряжение несколько небольших беспилотных аппаратов. Пилот сможет управлять дронами во время полёта, а в прессе поделились информацией о том, какие задачи будут решать указанные БПЛА.

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Отмечается, что беспилотники были созданы специально под Су-57 и смогут размещаться внутри самолёта или на его внешних подвесках. Использование зависит от поставленных зада, а среди БПЛА есть разведывательные и ударные дроны. Первые будут защищены от средств радиоэлектронной борьбы, тогда как вторые смогут наносить удары по тем или иным целям противника. Предполагается, что будет доступно управление как одним, так и целым роем беспилотников, но подробностей относительно используемых технологий, пока нет. Ожидается, что использование дронов в паре с истребителями значительно усилит эффективность выполнения боевых миссий. Ну а эксперты уверяют, что работа над разработкой специального бортового оборудования и программного обеспечения для управления группой дронов началась ещё в 2021 году.

Напомним, Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения, созданным с использованием передовых технологий по снижению радиолокационной заметности в ОКБ Сухого. Его функционал включает уничтожение воздушных, наземных и надводных целей, работу в системах противовоздушной обороны, дальнюю разведку, а также подавление авиационных средств противника. Истребитель способен действовать как в одиночку, так и в рамках концепции «единого боевого пространства». Для него уже разработан ударный дрон «Охотник», который был ранее замечен в СВО. Сегодня всё ещё продолжается работа над улучшением боевых качеств машины, а до конца текущего десятилетия Россия получит несколько десятков истребителей пятого поколения. Разработчики уверяют, что создают полноценную платформу, на базе которой в недалёком будущем могут появиться и другие самолёты. 

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Пока же все машины были собраны в ручном и полуавтоматическом режиме, а количество не увеличивается. В итоге российская армия полагается на авиацию четвёртого поколения, которая постепенно модернизируется, но не может заменить истребители пятого поколения по целому ряду фундаментальных причин. Прежде всего более современные машины пятого поколения обладают меньше заметностью для радаров потенциального противника, а также повышенными скоростными характеристиками, надёжностью и боевой эффективностью. 

#авиация #истребители #су-57
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