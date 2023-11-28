Модернизация Challenger 3 пока только в проекте, но уже считается провальной по целому ряду причин

Британские Challenger 2 до недавнего времени считались довольно неплохими машинами, обдающими высоким потенциалом. Многие эксперты полагали, что танк сильно переоценён, но по большей части журналисты пели в адрес Challenger 2 хвалебные оды. Ну а итоговая точка в спорах была положена украинскими военнослужащими, которые умудрились потерять сразу два танка за несколько дней. После этого технику убрали с передовой, ну а в Британии готовятся модернизировать оставшиеся боевые единицы. При этом там избрали довольно странный подход. Так, сегодня на балансе армии числится 227 танков. Неясно, в каком состоянии находятся машины, но модернизацию пройдут всего 148 танков. Представители Минобороны уверяют, что нехватку техники компенсируют улучшением характеристик, что в итоге приведёт к повышению боевой готовности армии. Предполагается, что танки, которые решено отправить на металлолом, просто настолько старые, что не годятся для модернизации. Первый Challenger 3 сойдёт с конвейера уже в 2025 году, а машина получит существенные изменения.

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Согласно официальным данным, власти решили основательно вложиться в модернизацию парка ОБТ, а затраты на каждый танк составят более 5 миллионов долларов. Такой подход объясняется тем, что производство танков с нуля было давно прекращено, а попытка расконсервировать мощности потребует огромных финансовых вложений. Поэтому решено не жалеть денег на модернизацию, поскольку экономия может привести к печальным последствиям. За работу будет отвечать компания Rheinmetall BAE Systems Land. Давайте кратко разберём, чем будет отличаться новый танк от существующих аналогов. Следует отметить, что танк получит совершенно новую трёхместную сварную башню с усиленным бронированием, изолированным кормовым отсеком для боеприпасов и полную адаптацию под израильский комплекс активной защиты «Трофи». Вместо устаревшей 120-мм нарезной пушки будет установлено аналогичное по калибру немецкое гладкоствольное орудие L55A1, которое можно встретить на немецких Leopard 2.

На самом деле пушка в Challenger 2 довольно неплохая, вот только снаряды для неё не выпускались уже 20 лет. В итоге большая часть боеприпасов не соответствует новым требованиям, а производить подобные снаряды слишком накладно. Ну а обновлённое оружие позволит не напрягаться, просто закупая снаряды в США и Германии. Управление огнём новой пушки будет осуществляться продвинутой системой, заимствованной у британских боевых машин «Аякс». Они станут ведомыми во время боевых операций и будут работать в тандеме. Такая система включает многоканальный прицел для наводчика с тепловизором нового поколения и панорамный прицел для командира, обеспечивающий более эффективный режим «охотник-стрелок». Система включает круговой комплекс обнаружения с камерами во всех проекциях танка, а также датчики для определения лазерного облучения, позволяющие зафиксировать источник излучения от танковых дальномеров и целеуказателей снарядов. Также были обновлены и средства связи. Challenger 3 получит тепловизионные приборы для механика-водителя, интегрированные в единую автоматизированную сеть управления войсками и открытую архитектуру, что позволит установить новые электронные компоненты без радикальной переделки и модернизации существующей.

После всех этих манипуляций машина будет весить 66 тонн, что поднимает вопрос о необходимости улучшения подвижности. Решено воспользоваться наработками программы HAAIP, которая включает усиленный двигатель на 1500 л.с., систему охлаждения, подвеску третьего поколения, систему холодного запуска двигателя и обновлённую трансмиссию. Эксперты сомневаются, будет ли внедрена новая система впрыска Common Rail для увеличения мощности двигателя. Существуют также технологические сложности, стоящие на пути реализации некоторых задумок. Специалисты указывают на то, что модернизация довольно старой техники потребует не только капитального ремонта всех компонентов, но и глубокой диагностики. Особое внимание уделяется проверке корпусов, которые являются основой и несут главную нагрузку. Проводится тщательная проверка, включая ультразвуковое исследование для выявления дефектов стальной конструкции и контроля за уровнем деформации и других изменений.

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Эксперты издания UK Defence Journal полагают, что реализовать проект и вовсе не удастся, поскольку находящиеся на долговременном хранении танки просто не пройдут проверку. Возможно, несколько десятков машин и удастся поставить в строй, но явно не 148, как надеются власти. Пессимизм проник и в британский парламент, где рассказывают о проблемах при модернизации и длительных задержках, способных поставить крест на проекте. Всё просто, ведь пока первая сотня Challenger 3 будет готова, потенциальные противники выпустят в разы больше более мощных и современных машин с нуля. Некоторые эксперты и вовсе напоминают об уже допущенных ошибках. Так, при обновлении «Аякса» была установлена более крупная пушка, которая привела к полной катастрофе. Не исключено, что нечто подобное ждёт и Challenger 3, а в результате немалые деньги будут потрачены зря. Специалисты также указывают, что ограниченное количество доступных Challenger 2 у Британии становится заметной проблемой. Изначально было выпущено 447 единиц, из которых 38 были отправлены Оману, 14 ушли в Украину, один был уничтожен в Ираке, а ещё 43 просто утилизированы, так как были больше похожи на металлолом. С учётом того, что на вооружении осталось 227 машин, количество доступных танков для модернизации оказывается сильно ограниченным. Ну и не стоит забывать, что программа рассчитана на много лет, а Министерство обороны Британии пока даже не называет точные сроки выполнения модернизации всех танков. В настоящее время военные технологии переживают очередной бум, ну а Британия неспешно утилизирует готовые танки и планирует получить в лучшем случае 148 машин к неопределённому периоду времени.