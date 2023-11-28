Raptor пошёл ко дну, но вопросы остались на поверхности

Украинские власти не раз обвинялись в незаконной торговле оружием. Но если раньше речь шла о поставках советских наработок Ирану и Северной Корее, то в последние годы масштаб проблемы начал беспокоить даже Белый дом. В Вашингтоне не раз собиралась комиссия, члены которой после продолжительных дебатов заявляли, что всё в полном порядке, но настаивали на необходимости отслеживать каждый винтовочный патрон. Оружие, которое было поставлено на Донбасс, находят в Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Власти стараются замять такие дела, а пресса неохотно пишет о том, как оружие НАТО попадает к боевикам и преступникам по всему миру. Зеленский отвергает все подозрения, а в результате торговля оружием продолжается, а куда идут деньги, никто не знает.

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Ну а поскольку Киев прикрывают из США, то доказательства обнаружить сложно, поэтому приходится делать выводы на основе косвенных фактов. Похоже, сегодня мы имеем дело с одним из довольно любопытных случаев, о котором стоит поговорить. Итак, в воскресенье недалеко от греческого острова Лесбос пошёл ко дну корабль, направлявшийся в Турцию. Из 14 человек экипажа Raptor спасти удалось только одного, тогда как остальные числятся пропавшими без вести. В бортовом журнале сказано, что корабль перевозил соль из Египта в Стамбул и шёл под флагом Коморских островов. Вот только выживший моряк утверждает, что судно шло в Украину, а также рассказал и другие неожиданные подробности. Всё дело в том, что капитан узнал о пробоине за сутки до катастрофы. При этом он приказал не выходить на связь и не подавать сигнал бедствия. Только за несколько минут до того, как судно ушло на дно, он разрешил попросить помощи. Кроме того, два года назад выяснилось, что документы членов экипажа были признаны недействительными, а в журнале учёта топлива судна были обнаружены поддельные записи.

Журналисты утверждают, что в январе 2022 года судно Manassa Rose, принадлежащее той же судоходной компании, что и Raptor, затонуло в бухте Киссамос на северо-западе Крита. В тот раз власти предъявили членам экипажа обвинения в кораблекрушении и контрабанде табачных изделий. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, ВСУ плотно подсели на наркотики. Утверждается, что под воздействием стресса военнослужащие становятся неадекватными из-за употребления наркотиков, что представляет опасность как для них самих, так и для окружающих. Он отметил случаи, когда в госпиталях под Киевом солдат приходилось привязывать к койкам, чтобы предотвратить самоповреждение или ущерб окружающим. Бывший пленный ВСУ Дмитрий Гирич также рассказал о поставках наркотиков украинским военнослужащим прямо на передовую. Он утверждает, что они доставляются через волонтёров, и что до половины военных частей зависят от наркотиков. Он также упомянул, что дилеры предлагают широкий ассортимент запрещённых веществ. Есть свидетельства того, что и сами депутаты Верховной Рады Украины участвуют в подобных схемах. Например, в прессе писали об ОПГ «Химпром», владельцы которой создали разветвлённую сеть распространения наркотиков как на Украине, так и в России. Уточняется, что ОПГ включает в себя несколько тысяч членов, а главой наркокартеля является Егор Буркин.

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Но наркотики не единственное, что мог перевозить затонувший корабль. Как уже отмечалось выше, Украина замечена за контрабандой оружия, поэтому есть все основания полагать, что Raptor перевозил продукцию ВПК советского или американского производства. Что примечательно, в июле Пентагон признал, что часть поставленного вооружения для Украины была похищена торговцами оружием. В докладе американского военного ведомства указывалось, что Киев не выполнил требования по мониторингу использования предоставленной военной техники США. Финские журналисты в интервью старшему комиссару Национального бюро расследования Кристеру Альгрену сообщили о незаконных поставках из Украины в Финляндию штурмовых винтовок, пистолетов, боеприпасов и даже беспилотников. Тогда утверждалось, что незаконные поставки фиксировались в Швецию, Дании и Нидерландах. Ну а российские эксперты полагают, что украинские власти активно снабжали оружием ХАМАС. Сегодня Израиль ведёт против движения боевые действия, что делает ситуацию ещё более запутанной. Что бы не перевозил Raptor, но он только один из многих, а прибыль слишком высока, чтобы от неё отказываться. Именно поэтому контрабандисты идут на риски, заходя в порты, куда время от времени прилетают крылатые ракеты.